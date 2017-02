"Hay que tener dinero para el Paseo de la Ría y se consigue con tráficos"

Habla con calma y mide sus palabras. Para él el seny catalán tiene pocos secretos. Ha cogido las riendas de la asociación que acompañará a la Autoridad Portuaria de Huelva para potenciar sus instalaciones y cuenta con la sabiduría de saber lo que se cuece en ellas. En apenas medio año, comienza a dar unos frutos que deberán plasmarse a lo largo de este año. Las perspectivas son buenas y el objetivo de emplazar a Huelva entre los mejores puertos de todo el país, está un poco más cerca.

-Llevan apenas seis meses de funcionamiento pero da la impresión de que les ha cundido el tiempo.

Con Majarabique las aguas volverán a su cauce cuando empiece a funcionar y se vea que no hay problemas"

-Hicimos la asamblea de constitución el pasado mes de julio, cuando se integraron los primeros 52 socios entre los que hay tanto empresas privadas como instituciones y de cara al verano, los primeros meses fueron prácticamente perdidos, por lo que hasta septiembre no comenzamos a funcionar de una manera efectiva. En este tiempo estamos con las actividades de lanzamiento de la asociación, que siempre es lo que más cuesta, y empezar a funcionar. Estamos haciendo un balance y planificando el año.

-Se lo decía porque desde su fundación han realizado ya varias misiones comerciales.

-La primera de ellas se llevó a cabo en Marruecos, en Casablanca; se hizo una presentación de la asociación en Madrid, que tuvo un éxito impresionante de participación; se ha ido a Agroexpo en Extremadura y tenemos una planificación de actividades para las próximas semanas muy importante. En dos semanas tendremos, por ejemplo, una presentación en Jaén y en Córdoba y posteriormente nos presentaremos en las Islas Canarias para el 22 o el 24 de este mismo mes.

-¿Sirven estas misiones para conseguir más tráficos?

-Es plantar semillas. En Marruecos es muy complicado, pero permite sentarte en una mesa, tener una interlocución y trabajar en esa línea.

-Este año uno de los objetivos es cerrar el acuerdo con Extremadura.

-Sin duda. Hay que mejorar la conectividad y las infraestructuras.

-¿Han incrementado el número de socios?

-Hay dos que se encuentran en proceso de adhesión y alguno más que ha planteado su intención de incorporarse.

-¿Era importante que existiese una asociación como esta para que la Autoridad Portuaria no esté sola en su defensa y promoción del Puerto?

-La Autoridad Portuaria empuja por su lado, pero lo más importante es hacer piña, estar todos en el mismo barco, nunca mejor dicho, y desarrollar cada uno su función como empresa. En Huelva la refinería es un mundo, Enagas lo mismo y hay compañías que estamos muy focalizadas en el Puerto de Huelva, como puede ser el caso de Impala o Decal, a la que yo pertenezco, y que aproveche la actividad que tiene el Puerto, especialmente determinado por el equipo directivo del mismo, que es muy proactivo con las empresas y en desarrollar el incremento de los tráficos. Está en los medios porque tiene mucho potencial; está creciendo y puede hacerlo muchísimo más.

-Es cierto que se hace todo lo que se puede y más, pero la situación y su geolocalización ayudan mucho.

-Está en un lugar privilegiado, con nuevos tráficos que se pueden generar entre América y Asia que son muy tradicionales, pero también es la puerta del Mediterráneo, mucho más extensa que Algeciras, que tiene un espacio limitado. Además está muy bien orientado con África. El récord que se ha conseguido en 2016 puede quedar pulverizado este año.

-Sus misiones comerciales han ido dirigidas a mercados estratégicos para el Puerto de Huelva, especialmente Extremadura y ahora Jaén y Córdoba. ¿Quieren convertirse en el puerto de aquellas ciudades que no lo tienen?

-Que a Extremadura se estén acercando puertos portugueses, me parece sorprendente. Nosotros estamos haciendo al revés, acercándonos a productores portugueses, porque estamos interesados, por ejemplo, en poner en marcha tráficos de aceite o biodiésel.

-¿Por qué hasta ahora no se habían dado estos pasos de cara a buscar nuevos destinos?

-Sí estábamos dispuestos, pero tal vez no se daban los elementos que se dan ahora. El hecho de que en HuelvaPort se encuentren representadas empresas del sector logístico, transporte por ferrocarril o almacenamiento, te ayuda a estar en un foro común y a desarrollar oportunidades de negocio de manera conjunta.

-Ahora queda la zona franca.

-Sí, pero hay muchos regímenes aduaneros, depósitos aduaneros y demás que ya existen. Una de las cosas que queremos desarrollar es un foro con estas autoridades aduaneras para permitir que la oferta en Huelva esté a nivel del norte de Europa. Una de las cosas de las que se nos acusa es que en el entorno mediterráneo tenemos unos servicios aduaneros que no son competitivos con los del norte.

-Si les deja Donald Trump.

-Lo que va a hacer es cerrar Estados Unidos, pero el mundo es muy grande. Estamos muy orientados a Centroamérica y también a Latinoamérica. Tenemos un lenguaje común y eso es potentísimo.

-En lugar de comprar los coches en Estados Unidos, los mexicanos lo harán en Europa.

-Lo que está claro es que no se pueden poner puertas al campo. Hay países que pueden ser muy autosuficientes como Brasil o Rusia, que se pueden cerrar también, pero también pierden oportunidades.

-En el tema de Majarabique, ustedes fueron de los primeros en salir a defender la posición del Puerto de Huelva.

-Estamos en un mercado global. Nosotros no competimos ni con Sevilla, ni con Cádiz, ni con Algeciras. Estamos en el mercado para ofrecer oportunidades. Esto funciona así: si tú tienes una mejor oferta vas a trabajar más que quien no la tenga. Algunos sectores tienen un mercado regulado que ponen muchas trabas y al final no eres competitivo. Lo que sucede es que al final el tráfico no se va ni a Sevilla, ni a Huelva, ni a Cádiz, se va al norte de Europa o a Portugal. A Extremadura le ofrecen servicios desde Portugal, porque no somos suficientemente competitivos.

-¿Se explica lo que ha ocurrido en Majarabique?

-Ha habido opiniones para todos los gustos, de gente mucho más cualificada que yo. Posiblemente se ha politizado mucho el asunto. Estoy convencido de que los puertos deben cooperar, deben buscar su sitio en el mercado y hay que entender que las oportunidades que tenemos en Huelva son enormes. Además, hay que recordar que Barcelona o Valencia tienen un puerto seco en Madrid y no pasa absolutamente nada. Hay que generar este tipo de nodos logísticos que permitan desarrollar los tráficos.

-Y sobre todo porque a quien más le va a beneficiar el desarrollo de esa zona es a Sevilla.

-Claro porque está allí; va a generar puestos de trabajo allí. Los trabajadores vivirán en Sevilla y gastarán su dinero allí para poder vivir y se pagarán los impuestos allí.

-Leí hace poco que "el Puerto de Huelva es el primero que ha entendido la estrategia logística de una manera global".

-Al final las aguas volverán a su cauce. La terminal comenzará a funcionar y cuando se compruebe que no genera distorsiones y se vean los efectos positivos, el debate se habrá terminado. Esperemos que impere el sentido común.

-Los políticos suelen tener la costumbre de inmiscuirse en cuestiones empresariales.

-Muchos políticos no han vivido en el mundo de la empresa.

-Ese es el problema, que sólo han vivido de la política.

-Como empresa no nos gusta tanto figurar. Nuestro negocio es mover productos, mercancías y generar riqueza. Tenemos que tener las herramientas para poder es trabajar.

-¿Cómo convencemos a la gente de Huelva de que lo que hacen es bueno? Lo digo porque lo bonito es el Paseo de la Ría, no la actividad de los muelles.

-La percepción a nivel general, no sólo en Huelva, sino en España, es que la industria crea un empleo estable, de más alta cualificación y que los efectos de la crisis no se han sufrido de una manera tan drástica como en otros sectores. En empleo estamos en niveles de antes de la crisis. Eso es importante. Hay que tener dinero para pagar el Paseo de la Ría y eso sale del tráfico portuario, de la riqueza que se genera del mismo. En ese sentido sí que es cierto que hay una oposición excesiva que ralentiza, por ejemplo, procesos como el dragado de la ría, que es una oportunidad de negocio.

-Eso es vital para el desarrollo del Puerto del futuro.

-Los grandes tráficos requieren barcos más grandes, portacontenedores y graneleros. Si no se desbloquean los permisos que necesitamos, vamos a perder muchas oportunidades. Hay una limitación de 12 metros en la ría y en Algeciras, por ejemplo, hay muelles que ya están con 16 metros y tenemos que competir contra eso. Y no vamos a competir con Algeciras, sino que competimos con nosotros mismos. Estamos en un mercado global

-Comentaba anteriormente que la Autoridad Portuaria va a por todas. Supongo que eso es vital para ustedes.

-Me parece muy bien; va igual a por tráficos de millones de toneladas como el petróleo o el gas natural, como a las decenas de toneladas como pueden ser los berries o los productos hortofrutícolas o pesqueros. Cuando vas a por todas, creces y aumentas los tráficos. Eso es lo que hay que hacer, crecer y generar empleo y riqueza.

-El tema de los graneles está a unos niveles más que aceptables. La siguiente apuesta son los contenedores.

-Hay algunas líneas de productos que si no las tienes, vas a perder oportunidades. Por ejemplo, hay componentes minoritarios, como una refinería de aceite vegetal, necesitas un flujo de entrada o de salida de productos por contenedor. El Puerto de Huelva estudia la posibilidad de establecer líneas de feeder con Algeciras, que no vamos a competir con ellos en contenedores, pero sí necesitamos un número de líneas para mover mercancías de las que tenemos en nuestros muelles. No hay otra manera de hacerlo.

-En cualquiera de los casos, pasa por potenciar la llegada del ferrocarril.

-El Puerto de Huelva será uno de los pocos en España que apueste de una manera más decidida posible por este tipo de tráficos.

-Su empresa, Decal, tiene instalaciones en el Puerto.

-Tenemos tres muelles. Es lo que nos da la autonomía. En enero hemos batido el récord de movimientos con 40 barcos en un mes. Si tienes tus propias instalaciones, puedes organizar mucho mejor todas las operaciones. Hemos llegado a descargar hasta tres barcos en un mismo día.

-¿Cómo han cerrado el año?

-Unos 4 millones de toneladas, de ellas el 75% por vía marítima, lo cual es un récord. Queremos desarrollar Huelva porque es nuestro futuro.

-¿Tienen proyectos para ampliar sus instalaciones?

-Sí, vamos a ampliar los muelles y las instalaciones de almacenamiento y la conectividad con la Refinería con líneas de conexión nuevas de cara a aumentar nuestro tráfico marítimo.

-Tiene razón cuando dice que este año va a ser un récord.

-Yo veo al Puerto de Huelva en torno a los 33 millones de toneladas en un par de años y consolidarlas. Creo que se hacen las cosas bien. Lo que sería un pecado es no intentar aprovechar las oportunidades de desarrollar tráficos.

-Y eso también sirve para crear empleos. Y de calidad.

-Se amplia su mercado de trabajo y eso da buenas oportunidades para todos.

-Me da la impresión de que las empresas que están en el Puerto, están en ese proceso de ampliación.

-Sin duda.

-¿Les queda el apoyo de las instituciones?

-Algunas sí están a nuestro lado. Otras no tanto. El asociacionismo te ayuda a hacer un poco de lobby. Hay que formar un frente común, es importante.

-También les queda convencer a la gente de que no son ustedes un peligro para el medio ambiente.

-En general, los cumplimientos medioambientales son estrictos y las instituciones en este ámbito en Huelva han funcionado muy bien. Necesitamos trabajar con la confianza de las administraciones.