"Hay muchos que dicen que quieren a Huelva y luego sólo se quedan ahí"

Gabriel Cruz cumplió el martes dos años como alcalde al frente del Ayuntamiento de Huelva. En este tiempo, el regidor destaca que se ha conseguido romper una tendencia de caída y desánimo en la ciudad e iniciar una nueva etapa en la que "hay que demostrar que se quiere a Huelva y no sólo decirlo". Se le ve cómodo en su cargo, feliz de estar cumpliendo un sueño y responsabilizado de lo que tiene ante sí. El acuerdo y el consenso se repiten en su discurso como un mantra, casi tanto como su determinación porque la ciudad dé el salto de modernidad que tanto necesita.

-Dos años ya en el cargo, ¿estaba el Ayuntamiento peor de lo que pensaba cuando llegó?

-Sí, estaba peor. Sabíamos que llegábamos a un ayuntamiento intervenido, en quiebra, con una deuda de 400 millones. Pero cuando digo que estaba peor es porque además estaba desorganizado, con una estructura de personal inadecuada para responder a aquello que se tiene que hacer desde el Consistorio. El tema de personal era desquiciante. Hemos sufrido no solo la situación económica, con la que ya se contaba, sino el funcionamiento, organización y estructura de personal muy alejado a lo que debe ser un Ayuntamiento moderno que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

-En este tiempo, sin embargo, usted no ha aprovechado esa herencia recibida para hacer sangre en el PP.

-No. Somos conscientes de cuál era la situación de partida, pero los ciudadanos no se merecen un gobierno que se dedique a decir que no se hacen cosas o se han dejado de hacer por culpa de etapas anteriores. Cuando los votantes se deciden por un nuevo equipo de gobierno lo hacen para que aporte proyectos, ilusión y trabajo. Lo importante es cumplir el mandato de la ciudadanía y no justificar la no acción con los impedimentos de etapas anteriores. Ya sabíamos que la situación no era fácil cuando decidimos presentarnos a las elecciones. A partir de ahí, lo importante es lo que hay que hacer y hacia dónde tiene que ir Huelva.

-El balance de gestión que realizó el martes, ¿no es un tanto triunfalista? La oposición dice que del 65% del programa cumplido, nada. Que su gobierno no se mueve y que además tiene fuertes tensiones internas.

-Yo no me caracterizo por valorar las relaciones entre los miembros de los diferentes grupos de la oposición. El equipo de gobierno tiene una virtud, somos gente que nos conocemos, que tenemos mucha ilusión, la convicción de que con trabajo se hacen muchas cosas y la relación entre los miembros del gobierno se ve en la calle. No es infrecuente verlos juntos por la calle. En cuanto al triunfalismo es tan fácil de desmontar como coger el programa, ver las 85 medidas que planteamos y ver cuáles se han cumplido y están puestas en marcha. Y otras están en camino porque requieren de tramitaciones largas, como por ejemplo el Mercado de San Sebastián. Sobre la parálisis creo que no es verdad y la realidad es obstinada. Hay algunos que tienen la virtud de hacer determinadas observaciones cuando en esos momentos la ciudad está viviendo cuatro, cinco, seis eventos a la vez. Eso habla por sí mismo. La realidad es que Huelva es capital de algo por primera vez y eso es porque no está muerta, porque hay ganas de hacer cosas. La promoción no tiene parangón. Las actividades en la calle son continuas, hay actividad cultural en verano. Sólo falta salir a la calle para darse cuenta.

-Da la impresión de que la falta de una oposición firme le está permitiendo un mandato muy relajado en lo político.

-Yo digo siempre que soy respetuoso con los grupos de la oposición y son ellos los que deben definir qué tipo de oposición hacen. Yo huyo del triunfalismo, no me gusta exagerar. No pienso restar un ápice de ilusión, de trabajo, no me pienso acomplejar. Creo en la ciudad, en que tenemos un futuro inmejorable y muchas cosas que decir en el presente. Creo que es fundamental que nos demos cuenta de lo que es Huelva y quererla de verdad y apostar por lo nuestro. Hay muchos que dicen que quieren a Huelva y luego se quedan ahí, en decirlo. Si eso se tacha de triunfalismo...

-¿Le preocupa la deriva del grupo municipal de Ciudadanos en cuanto a la posible pérdida de un apoyo importante en cuestiones tan esenciales como los presupuestos?

-No. A mí sólo me preocupa Huelva. Respeto la situación de los diferentes partidos, la gestión de sus asuntos internos... Máximo respeto porque al final en el pleno cuando hay que tomar una decisión se trata de hacerlo por el bien de Huelva. Y eso no depende de la situación interna de nadie. Eso debería tener poco que ver con las situaciones internas.

-No le preocupa entonces que dos concejales vayan al grupo de los no adscritos. ¿Está dispuesto a buscar nuevas alianzas?

-No, porque siempre intentamos buscar acuerdos. Basta con repasar los asuntos sobre los que nos pronunciamos porque hay un alto índice de acuerdo. Creo que hay que poner en valor que está siendo un mandato en el que el diálogo y la confluencia en los puntos de acuerdo está siendo importante. Si tenemos claro qué objetivo debemos perseguir y ver los asuntos por los que tenemos que velar no debe ser difícil llegar a acuerdos. Eso no quita, por supuesto, que pueda haber fricciones en determinados asuntos.

-Y cómo observador en primera línea, ¿cómo ve usted el tránsito que el PP ha hecho a la oposición después de 20 años en el gobierno?

-El PP tiene que cumplir con la función que le ha dado la ciudadanía, que es ser el primer partido de la oposición. Es complicado tener que hacer una oposición con sólo dos años de un equipo de gobierno nuevo. Eso en términos de gestión es un plazo muy corto e inicial, casi de plantear la líneas básicas de lo que se quiere hacer. Cuando la oposición la tiene que hacer quien ha estado 20 años en el gobierno -y casi todos los concejales del grupo actual han estado al menos 16 años en el gobierno- es complicado. Es difícil disociar la etapa anterior con la nueva. Te puedes encontrar con afirmaciones como las realizadas sobre la inacción de Huelva que se realizan cuando la realidad es todo lo contrario. Incluso estamos viviendo una etapa en la que asistimos a una apertura muy importante a la provincia, donde hay una percepción de que ejercemos al fin como capital. Entiendo que tiene que ser muy complicado hacer oposición en un momento nuevo e ilusionante. Y eso sabiendo de donde venimos, aunque no me gusta hablar del pasado, cuando muchos de los ediles del PP han sido actores protagonistas de lo anterior.

-Pasado el ecuador del mandato parece que el PP se lanza a buscar candidato y en general la oposición comienza a mirar a 2019, ¿teme que esos movimientos deriven en un incremento de la tensión en el Ayuntamiento y en una oposición más dura?

-No, con las líneas de trabajo que llevamos no puede ser así. El desarrollo de Huelva, el crecimiento de la ciudad, la realización de proyectos es lo que nos debe preocupar. Yo no pienso perder un instante en escenificar gestos políticos. Nosotros estamos gobernando la ciudad y nos debemos a los ciudadanos. Esa es la máxima que hay que perseguir. La ciudad tiene que seguir adelante más allá de las estrategias electorales. Queda mucho, mucho por hacer. Estamos empezando. No nos vamos a distraer pensando en si en 2019 va a haber una línea diferente.

-¿Cuándo va a haber presupuesto? A las alturas de año a las que estamos andar con uno prorrogado puede paralizar la ciudad.

-Lo del presupuesto es un mantra que se utiliza en determinadas épocas del año. La ciudad no está huérfana de presupuestos. La ciudad tiene prorrogadas sus cuentas para seguir funcionando. Dicho eso, la ciudad tendrá presupuesto cuando se aclare la reclamación ante el Consejo Consultivo. Podríamos hacer presupuesto pero no me parece responsable hacerlo hasta que no se aclare la situación.

-¿Antes del verano?

-Sí. Pero hay que dejar claro que ahora mismo se está gestionando. Las nóminas se están pagando.

-Si el Juzgado de lo Contencioso Administrativo anula el presupuesto de 2016, que aunque esté ejecutado es el que se ha prorrogado para 2017, ¿cómo afectará al gasto y los compromisos?

-El dictamen no puede tumbar el presupuesto; se pronuncia sobre la revisión de oficio. Dicho esto tenemos el de 2016 que se aprobó y está ejecutado. Lo que puede condicionar el Consultivo es la manera de gestión presupuestaria del Ayuntamiento. Pero en cualquier caso habrá presupuesto y acciones concretas para desarrollar los proyectos que hemos comprometido.

-¿Cómo afectará la suspensión del cobro de las plusvalías a las arcas municipales? ¿Han realizado cálculos?

-No lo tenemos cuantificado. Pero es un tema que tiene que ver con la responsabilidad. Cuando sabemos que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene repercusión sobre los ciudadanos no sería justo esperar a al reforma de la ley para aplicar la sentencia. No podemos cobrar al ciudadano algo que no es legal.

-Usted se refirió el martes a los fondos del Edusi y a los Feder para financiar las obras de la ciudad, ¿cuándo podrá percibir el ciudadano que eso está en marcha?

-Yo espero que en este año. Esas son las previsiones. La gestión de los proyectos europeos tiene mucho que ver con la tramitación que hemos de seguir ante el ministerio que tutela. Lo que más cuesta es arrancar los proyectos. Espero que en el último cuatrimestre se puedan estar materializando las inversiones importantes.

-En tiempos de necesidad siempre viene bien tener a una institución como el Puerto impulsando la inversión, ¿le da envidia?

-No, en absoluto. El Puerto debe cumplir su responsabilidad como integrante de Huelva. Tiene un escenario económico envidiable, sin duda, pero no tiene una consideración diferente a la de cualquier ciudadano. El Puerto actúa sobre su territorio en un marco de estrechísima colaboración con el Ayuntamiento porque tenemos los mismos objetivos. No deja de ser un instrumento público y por tanto tiene un compromiso especial con la ciudad. Tenemos una alianza para que la ansiada integración de la ría para que sea un elemento integrador. Estamos trabajando muy bien. Queremos dejar de hablar de Puerto y ciudad y que cuando se hable del primero se dé por sentado que está incluido en la segunda.

-Porque el crecimiento de Huelva pasa por su Puerto...

-Sí, el Puerto en primer lugar tiene un aspecto clave en el desarrollo urbano de la ciudad por su impacto estético y paisajístico que redunda en esa imagen de ciudad moderna. Pero luego tiene unas características desde el punto de vista logístico y empresarial muy potentes. Tiene unas enormes potencialidades y un emplazamiento geoestratégico de primer nivel. Forma parte de las fortalezas de Huelva y cuando se plantea la posibilidad de atraer inversiones forma parte muy importante de esa estrategia.

-¿Qué actuaciones de mejora hay previstas para los parques de la Esperanza, Zafra, Alonso Sánchez y las Palomas?

-Hay actuaciones de mejora en todos los espacios, pero es imposible hacerlas todas a la vez. Son espacios que necesitan mejorar. Hemos intervenido en el parque Zafra y cambiado su concepto, aunque hay actuaciones pendientes como las pistas deportivas. El parque de las Palomas necesita un poquito de mimo. Alonso Sánchez necesita una intervención para ver qué hacemos para convertirlo en parte de la vida de los onubenses. Al de la Esperanza también le hace falta mimo. Para ir en el camino que queremos tenemos que darle una vuelta a todos los espacios públicos.

-Con la instalación de veladores y la dinamización de la hostelería han proliferado las quejas por contaminación acústica frente al derecho al descanso (esto se constata en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz). ¿Tiene pensado el Ayuntamiento arbitrar algunas medidas para compatibilizar ambas cosas?

-Cuando llegamos, la primera acción era invertir la situación fiscal de las terrazas para establecer cánones razonables y señalar un marco para luego poder exigir a los hosteleros. Ahora se trabaja en la concreción y el detalle y censo de las terrazas para conjugar plenamente lo que es una actividad muy importante para Huelva pero con el derecho al descanso de los ciudadanos.

-Se habla mucho de la Capitalidad Gastronómica, pero podría dar la impresión de que es más un esfuerzo de los hosteleros que del Ayuntamiento. De hecho hay críticas que dicen que podría hacerse más.

-Hágase. Desde el Ayuntamiento se le ha dado una promoción a Huelva, al mercado, al sector como no ha tenido nunca. La gastronomía de Huelva ha estado en Amsterdam, Fez, Berlín, Londres, Madrid, Madrid, Alicante... por toda España y fuera de España. Es lo que podemos hacer y programar actividades. Nuestra labor es conseguir la Capitalidad, no escatimar en la promoción y programar actividades. Yo no tengo quejas del sector de la hostelería. Se están haciendo muchos eventos con su implicación. Esto es una cuestión de todos. Tenemos que aprovechar el año.

-Porque la clave viene a partir del 18.

-Claro. Tenemos que aprovechar. Se habla ahora de Huelva en sitios donde antes no existíamos, viene gente a comer aquí. Tenemos que entenderlo así, tenemos que echar el resto en estos eventos y desarrollo para posicionarnos y que este elemento gastronómico, que es muy potente, siga con fuerza en los próximos años. No somos capital para 2017, lo somos para ocupar nuestro espacio en el mercado turístico.

-¿Hasta dónde llega la capacidad de acción de la Mesa de los Fosfoyesos? ¿Servirá para algo?

-Tiene que servir. La mesa de participación es uno de los acontecimientos más importantes que ha vivido esta ciudad en los últimos años. No ha sido fácil. Ha habido que limar desconfianzas de muchos años, encajar las piezas, pero hoy en día creo que responde plenamente a la voluntad de Huelva de resolver un problema. Hay que actuar con diligencia y con seguridad. No nos podemos permitir un informe precipitado. Tenemos que tener claro que la intervención en las balsas de fosfoyesos será la que la ciudad quiera y la ciudad se expresará a través de la mesa de participación, que es donde estamos todos. Hay un encargo a un comité de expertos de que realicen los trabajos para plantearnos las alternativas que sean. Necesitamos llegar a esa solución porque es nuestra vida, nuestra ciudad, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. El encargo es muy alto y la responsabilidad muy alta, pero no podemos desaprovechar ese encargo.

-Pero hace falta que los expertos tengan dinero, porque parece que van con la hucha reclamando limosna.

-Sí, sí. Lo que ocurre es que es complicado. Debemos tener los recursos necesarios para que se vayan desarrollando los trabajos, para que no haya un parón. El trabajo se debe hacer bien porque nos jugamos muchísimo en esto. Debemos estar seguros de que hasta que no tengamos la propuesta de los expertos y la aprobación de la mesa de participación no se va a intervenir. Insisto, la intervención será la que la ciudad de Huelva quiera.

-¿Hay horizonte temporal?

-Sí, pero eso lo debe marcar el comité de expertos.

-Otro asunto que quita el sueño en la ciudad es el de las conexiones ferroviarias. ¿Usted que prefiere: AVE, lanzadera, alta velocidad?

-Yo creo que en términos de sentido común es el Estado el que debe tener un plan de alta velocidad y definir el papel que cada punto debe jugar en él. En Huelva lo tenemos claro, pongamos el nombre que queramos, nosotros lo que queremos es llegar a Sevilla en 35 minutos. Nosotros queremos tener un transporte público que nos permita conectarnos con el resto del país en condiciones de competitividad. Lo que no puede ser es que en Huelva cualquiera que se plantee ir a algún lado lo haga partiendo de Sevilla. Necesitamos salir y llegar de Huelva y eso nos lastra. Ante eso creo que la solución pasa por ser exigentes, duros, realistas y, sobre todo, por emitir un mensaje único y unido de que no se está trasladando un problema político, se está trasladando una necesidad. Es una cuestión de justicia para

Huelva. No podemos ser los únicos que no estemos conectados. La conexión con Madrid se realiza en trenes muy deficientes, los horarios son insatisfactorios y la frecuencia es muy mala y no atiende a las necesidades reales. Debe haber un plan por parte del Ministerio y debemos ser muy serios y contundentes y cohesionado a la hora de exigir algo.

-Esa cohesión debería hacerse a través de la Agrupación de Interés por las Infraestructuras, pero parece que ésta no marcha en línea de consenso, ¿debe repensarse?

-Tenemos que superar la fractura. Cuando nos toca encargarnos de los intereses generales nuestra obligación es superar fracturas. Debemos movernos en el campo de solucionar problemas. Eso no quiere decir que uno no tenga sus exigencias, pero sí que cuando hablamos de interés general debemos encontrar el punto de encuentro. Que Huelva tiene un déficit brutal en materia de infraestructuras lo compartimos todos. Que es un interés fundamental también. Lo que tenemos que hacer es trabajar en que ese objetivo, que no es mérito de nadie sino la aspiración de todos, se cumpla.

-Ahora que llega el verano otra reivindicación son los accesos de Punta Umbría, que se piden siempre que vuelven los atascos.

-Yo no sé si los atascos se deben al verano o a los accidentes que se producen en el puente, sean en verano o invierno. Esto debe responder a un análisis de las infraestructuras de comunicación. Había un plan que trataba de manera inteligente este tema a través de los accesos a la costa. Más que hablar de otro puente tiene que ver con desdoblar la A-492, la conexión de la Autopista de Portugal con la de Punta Umbría. -Vayamos a un tema estrella, ¿está salvado el Recre?

-Esa no es la expresión. Hace un año el Ayuntamiento intervino y lo hizo como una muestra inequívoca de que el Recre es una seña de identidad que cuenta con el cariño que tiene la sociedad. El Consistorio está para garantizar la permanencia y la existencia del club. A partir de ahí, estamos inmersos en este proceso de venta con la presentación de una oferta que habrá que ver su contenido, si se ajusta...

-¿Esperaba más ofertas?

-Yo no esperaba ni más ni menos. Yo siempre he dicho que esto era difícil y que lo importante era articular un proceso de venta en las condiciones que garantizan la viabilidad. Evitar por todos los medios las ofertas ficticias, las que tienen que ver más con la especulación que con el interés real, evitar revivir procesos anteriores. Somos conscientes de las exigencias que se plantean. A partir de ahí ya veremos. Nos han dicho tantas cosas... Pero bueno, con el Recre hay un compromiso indudable, firme y serio por parte del Ayuntamiento de que siempre mantendremos nuestra seña de identidad. Incluso si se sustancia la venta el Ayuntamiento permanecerá vigilante.

-¿Y si no la hay?

-Si no la hay ya existe un propietario, que es el Ayuntamiento, hasta que lo compre alguien. Esto hay que tratarlo con mucha prudencia.

-Pero sabe que hay pagos que apremian para que el club no descienda...

-Los calendarios los tenemos. Nosotros estamos viviendo abstrayéndonos del entorno tan visceral y trabajando desde la prudencia, la discreción. El objetivo de que el Recre no va a desaparecer está claro, y después hay que seguir los procesos. A mí me hablan del comprador y yo digo que no, que lo que hay son interesados, ofertantes... Con venta o sin ella no vamos a consentir que Huelva vuelva a vivir este episodio tan lamentable, duro y difícil que ha vivido.

-Usted presume de estar del lado de los ciudadanos, pero no ha asistido a ninguna de las multitudinarias manifestaciones por la situación sanitaria.

-Yo creo que la manera de relacionarse del alcalde con los consejeros y las instituciones es desde su cargo. Intentar resolver los problemas entre instituciones. De poco sirve ponerse delante de una pancarta y después irte a tu casa. A mí me encantaría que la interlocución que yo he tenido con el hasta hace poco consejero de Salud la hubiera tenido con el ministro de Fomento, al que le he pedido dos reuniones y no me ha contestado.

-Pero entiende que haya habido una movilización tan grande.

-Sí, claro que sí. Cuando alguien percibe que la situación es mejorable o se siente ninguneado... Yo entiendo que se actúe así, faltaría más. Lo que digo es que un alcalde que va a reivindicar una medida concreta a una institución lo que tiene que hacer es reunirse y no convocar una manifestación. A mí no se me ocurre convocarla para pedirle que ponga las vías de alta velocidad, lo que hago es pedirle una reunión. Lo que me parece una falta de respeto, no ya al alcalde sino a Huelva, es esa falta de respuesta. A mí no me eligieron para que vaya a una manifestación sino para que gestione.

-¿Qué va a pasar con el edificio del Banco de España?

-He hablado con el consejero, que es nuevo, para tratar el tema porque es importante no solo por el proyecto en sí sino para la recuperación de un espacio público. Nos veremos en el seno de la mesa creada a tal fin.

-Sí, pero no me ha dicho qué prefiere usted.

-Tengo clarísimo que en primer lugar lo que quiero es que se recupere el edificio. En cuanto al uso, ¿me dice que si quiero un Arqueológico? La respuesta es por supuesto. Pero que sea un museo serio y no un amago. Y sobre todo quiero que tenga aquello que satisfaga las aspiraciones de la ciudad. En ese sentido, la mesa está haciendo un buen trabajo aunando posturas.

-¿Y cómo está el proyecto del centro de salud de Isla Chica?

-Creo que en este tema hay un déficit de explicación. Cuando llegamos al gobierno había un empecinamiento en ofrecer una parcela inviable y que Salud había rechazado. Determinamos la nueva parcela y en el primer pleno del mandato se llevó la modificación urbanística necesaria para dotar los suelos. Esto se llevó casi un año en trámites burocráticos. A final de primavera de 2016 se sacó a licitación la redacción del proyecto, pero hubo un recurso que dilató la solución. Arreglado esto se está en el proceso en que se analizan las ofertas, ya debe estar la propuesta de adjudicación del proyecto y entramos en plazos para redactar proyecto definitivo y adjudicación. Es que en esto hay que seguir un procedimiento de contratación para garantizar los intereses de la ciudadanía. Cuando se dice otra cosa se demuestra o bien una tremenda ignorancia o bien una absoluta irresponsabilidad.

-¿Cree entonces que este tipo e proyectos habría que sacarlos de la pelea política diaria?

-Sí, ese es otro déficit que tenemos. Hay que contar los elementos objetivos. Te gustará más o menos el proyecto, pero no se puede confundir a la gente sobre los procedimientos y los tiempos. Cuando hablamos de un proyecto no estaría mal explicar cuáles son los planes y plazos para que la gente tenga conocimiento real de lo que hay.

-La cultura es uno de los ámbitos en los que se ha esforzado más el Ayuntamiento. ¿Qué van a hacer para amortizar los 300.000 euros de deuda del Festival de Cine Iberoamericano?

-La deuda, como todas, hay que pagarla. ¿Cómo se gestiona? Trabajándola. Hay que ver los acuerdos a los que se puede llegar con proveedores y acreedores y establecer un plan de amortización.

-¿Y qué se va a hacer con la gestión de Pedro Castillo?

-Tenemos unos datos de auditoría que se están analizando desde el punto de vista técnico jurídico para ver qué decisiones hay que tomar. Si hay que llevarlo al juzgado se le lleva, pero siempre desde la objetividad. Porque la clave, como en el Recre, es poner orden en el Festival para que diga algo en el panorama nacional e internacional.

-¿Será el candidato dentro de dos años? ¿Se ve más tiempo como alcalde?

-Aquí estamos, aunque yo siempre he dicho que no más de dos mandatos. Mientras que uno mantenga la ilusión, la ambición y las ganas de trabajar por tu ciudad... Además, yo me siento en conexión con mis paisanos para cubrir las necesidades de mejorar el día a día, siento el calor de la gente. Si se mantienen esas ganas, seguro que sí.

-¿Ahora viene lo bueno?

-Ojalá y venga lo bueno porque los choqueros se lo merecen.