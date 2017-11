Un desprendimiento de parte del techo provoca el cierre del Museo de Huelva

El Museo de Huelva se encuentra cerrado desde finales de la semana pasada, debido al desprendimientode parte del techo de su entradaprincipal que da a la Alameda Sundheim. El incidente, del que alertó esta mañana el coordinador provincial de IU, Rafael Sánchez Rufo, no causó daños personales y actualmente se están llevando a cabo obras para reparar las consecuencias de este desprendimiento, tal y como han confirmado desde la Delegación de Cultura de la Junta.

Desde este departamento, del que depende el museo, no informaron de este cierre por ningún medio, "aparte de un folio pegado en la entrada del mismo, en el que se limitan a decir que se encuentra cerrado por obras", tal y como reprochó el líder de IU.

"No se sabe cuándo podrá reabrirse porque tras este incidente tenemos constancia de que se han detectado más daños estructurales en este edificio que han obligado a sus responsables a cerrar sus puertas por no poder garantizar la seguridad de sus visitantes y del personal del museo. No se sabe nada de cuándo podrá reabrirse”, aseguró Sánchez Rufo.