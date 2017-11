El desprendimiento de dos losas del porche provoca la clausura del Museo

Hasta las 20:10 de ayer la Junta de Andalucía no se pronunció sobre el cierre del Museo de Huelva. Lo hizo a través de un escueto comunicado, remitido por la Delegación del Gobierno, y que deja en el aire cuestiones tan importantes como cuándo abrirá sus puertas el único espacio museístico de la ciudad de este tipo o qué alcance tienen los daños. Y eso que el edificio permanece clausurado desde la semana pasada, tras el desprendimiento de "dos losas pétreas del porche" de su entrada principal, que da a la Alameda Sundheim.

Desde la Administración autonómica, encargada de la gestión de este edificio de titularidad estatal, no habían informado de su clausura y, por sorprendente que parezca, ni siquiera en las redes sociales de la infraestructura cultural consta lo más mínimo. Tan sólo un papel pegado en la entrada del inmueble anunciaba que el Museo, que es un Bien de Interés Cultural (BIC), está cerrado por obras, tal y como señaló ayer el coordinador provincial de IU. No en vano, fue Rafael Sánchez Rufo quien dio la voz de alarma y quien indicó que el incidente no causó daños personales.

Desde la Junta se limitaron a señalar que el director del Museo, Pablo Guisande, informó del incidente a la Delegación y que, tras el informe elaborado por los técnicos, se estableció la necesidad de asegurar toda la zona de acceso al edificio y de acometer "obras urgentes de conservación".

Para ello, se solicitó a una empresa constructora la elaboración de un proyecto de intervención, que fue presentado ante la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico (así debe ser al estar protegido el inmueble) el pasado lunes, junto con un informe del director del Museo para su aprobación.

Así, a fecha de ayer, la delegada, Carmen Solana, dictó una resolución autorizando las citadas obras, tras el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio y, según señalaron desde la Junta, "una vez finalizadas las obras, se reanudará la actividad de la institución".

A partir de aquí, la situación del inmueble es una incógnita y llama la atención que, en su comunicación, la Junta destine el párrafo más extenso a dejar claro que va a actuar "en una instalación propiedad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que como titular es quien tiene la obligación de velar por estos espacios". En este sentido, apunta que "se pone de manifiesto, una vez más, que el Gobierno de España no está invirtiendo en las infraestructuras culturales de nuestra comunidad autónoma".

Para recabar información y reclamar que se realice un estudio integral del estado del inmueble, de modo que se garantice la seguridad de sus visitantes y del personal del museo, así como para que el edificio se reabra y se remedie "la situación de abandono al que la Junta de Andalucía lo tiene sometido", IU presentará una iniciativa parlamentaria.

También los populares preguntarán en Comisión de Cultura sobre la situación en que se encuentra el edificio en cuanto al mantenimiento de su infraestructura. El PP quiere saber, tal y como señaló Guillermo García Longoria, qué actuaciones se llevarán a cabo.

Sánchez Rufo lamentó la "escasa inversión de la Junta en el mantenimiento" del inmueble, que fue construido en 1973. A su juicio, "con este abandono evidente están provocando que se caiga a trozos, ante lo que vamos a intervenir para evitarlo". Es más, el líder de IU advirtió de que "como el presupuesto de la Junta para mantener el Museo es cero -aparte de las nóminas del personal que trabaja allí, la luz y el agua-, no se dispone de recursos para que se lleven a cabo las obras que necesita y que al parecer van a tener que afectar a más partes de este edificio para que se pueda volver a abrir al público".

IU teme que en Huelva ocurra lo mismo que en Granada, cuyo Museo Arqueológico cerró sus puertas en junio de 2010, debido a una serie de desperfectos causados por las lluvias. Este museo, que también depende de la Junta de Andalucía, ha estado cerrado durante siete años. Fue el pasado mes de febrero cuando el Ayuntamiento de la ciudad le concedió la licencia de obras para poner en marcha las actuaciones de remodelación que necesita.