Los desahucios practicados por los juzgados aumentan un 28,4%

Las entidades bancarias, observa el experto, "han buscado en muchos casos una vía alternativa para no permanecer en esta zozobra, por lo que están acudiendo a la apertura de procedimientos declarativos, que se resuelven en mucho más tiempo, la mayoría de ellos orientados a la reclamación de daños y perjuicios".

En opinión del experto en Derecho Civil de la UHU, "la situación de pobreza de Huelva está cercana a la cronificación, con más del 30% de la población en riesgo de exclusión; así que el Gobierno debe aplicarse a fondo para combatir estas situaciones tan delicadas con una ley integral de vivienda en condiciones y con otras medidas como una lucha de verdad contra la economía sumergida". Entiende Arellano que no es de recibo que muchos ciudadanos "no tengan un acceso a las viviendas libres en alquiler, porque en la capital onubense, por ejemplo, el precio medio mensual es de 450 ó 500 euros".

Javier Arellano augura, no obstante, un descenso de los lanzamientos hipotecarios a lo largo de este año y en los sucesivos: "En mayo de 2017 el Gobierno flexibilizó los requisitos hasta 2020 para acceder a las moratorias, en busca de una salida para las familias cercanas a la exclusión social que no cumplían estos requisitos y eso se acabará viendo con el paso de los meses".

Cuando una familia no puede hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler, se desata el procedimiento de desahucio. Observa el profesor Arellano que desde hace unos años las entidades bancarias "han negociado con los moradores, alcanzando acuerdos de dación en pago de la vivienda o de alquileres sociales, pero estos tienen una caducidad de dos o tres años y ahora están dando la cara, acabando de nuevo en lanzamientos".

Un polémico desalojo en vías de paralizarse

El desalojo de la familia Furtado de su casa de Punta Umbría está en vías de solucionarse. Un acuerdo alcanzado ayer in extremis con la entidad bancaria apunta a la paralización de la ejecución del lanzamiento que para hoy tiene previsto el Juzgado de Primera Instancia 3 de Huelva. La llamada del banco a José Luis Furtado, de 32 años, y su mujer, Sara, se produjo en torno a las 12:30 de ayer, cuando llevaban hora y media de protesta ante una sucursal de la Plaza de Las Monjas, una movilización respaldada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El profesor de Derecho Civil de la Universidad de Huelva y miembro activo de la PAH, Javier Arellano, avanzó ayer a este diario que "parece que el banco ha entrado en razón y se ha hecho cargo de la situación", si bien ayer -al cierre de esta edición- todavía la inmobiliaria del la caja no había remitido el preceptivo burofax por el que debe desistir formalmente del procedimiento de lanzamiento, de modo que el Instancia 3 de Huelva pueda proceder a paralizar hoy el desalojo. "Esperamos que todo se normalice a primera hora de la mañana y que no tenga que comparecer la comisión judicial" en el número 17 de la calle Choco de Punta Umbría. La situación de los Furtado es delicada. José Luis explicó ayer a la prensa durante la protesta que tiene a su cargo a sus hijas de dos y cuatro años y a otro menor. Él está en el paro y su mujer tiene un empleo eventual por el que ingresa 600 euros mensuales. "Sólo queremos tener derecho a una vivienda digna y estamos dispuestos a pagar un alquiler social", pero en la medida de sus posibilidades. La familia arribó al inmueble hace cuatro años, cuando sus anteriores propietarios les entregaron las llaves porque iban a ser desahuciados. Había firmado el borrador del alquiler social en el momento en que recibió la orden de desahucio.