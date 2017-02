Un vecino denuncia un intento de soborno para tumbar la censura en Aljaraque

Martín: "Es falso, no hubo reunión para ofrecerle un puesto a mi mujer"

Francisco Martín, concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Aljaraque, negó ayer que fuera el ofrecimiento por parte del PSOE de un puesto de trabajo para su mujer en una empresa pública la causa por la que se cancelara la moción de censura contra la alcaldesa socialista, Yolanda Rubio. Con respecto a la denuncia presentada por un vecino de la localidad, en la que pone en conocimiento de los tribunales este supuesto intento de soborno, Martín indicó, en declaraciones a Efe: "Nada que ver, no es así, es falso". Así, aseguró no tener conocimiento de la denuncia, al tiempo que apuntó que su mujer "lleva en Aguas de Huelva haciendo contratos de sustitución al menos dos años". Por último, incidió en que "no hubo reunión para ofrecerle un puesto para ella", al tiempo que insistió en que la moción se canceló porque "llegamos a un acuerdo con el PSOE y no hay nada más, lo otro es falso".