"Hemos demostrado con el Diseño de Producto que se han hecho las cosas bien"

Es el alma de la Escuela de Arte León Ortega de Huelva. Desde la dirección del centro, Antonio Díaz lleva años luchando por la ampliación de las instalaciones, necesaria para dar respuesta a las demandas formativas del alumnado, y porque el Diseño de Producto se implante de manera definitiva, con lo que se convertiría en Escuela de Arte y Superior de Diseño.

-¿En qué etapa se encuentra la Escuela de Arte León Ortega?

-Estamos finalizando el curso 16/17 . Los alumnos de cuarto del grado de Diseño de Producto están desarrollando el trabajo de fin de estudio y el resto está con exámenes finales. En los ciclos formativos de grado medio y superior están comenzando los proyectos finales de carrera, han estado haciendo las prácticas de empresas, y los alumnos de Bachillerato y los ciclos formativos de primero terminarán sus estudios en junio, excepto segundo de Bachillerato que acaba ahora en mayo. Estamos finalizando un curso y trabajando ya en el siguiente.

-Toca ahora dar a conocer la oferta educativa

-Durante dos semanas celebramos las jornadas de puertas abiertas, con una cantidad de actividades para dar a conocer la oferta educativa y el calendario de presentación de solicitudes, que es del 1 al 31 de mayo. Aparte hemos inaugurado una exposición, con una calidad impresionante, en la sala de la Fundación Caja Rural del Sur, con trabajos de todas las disciplinas para mostrar lo que se hace en la Escuela de Arte.

-¿Cuándo contarán con la tan reivindicada ampliación del edificio?

-Estamos llevando un seguimiento de la comisión permanente del consejo escolar y mantuvimos una reunión el pasado 8 de marzo en la Delegación de Educación, y según lo que nos dijeron está previsto que esté para finales de 2019, principios de 2020. El proceso va hacia adelante pero muy despacito. Estamos muy pendientes de cómo va todo porque son muchos años de espera, desde 2001. Nos comunicaron que para finales de este año podría salir a licitación la obra. Todo el proceso administrativo es muy lento y estamos deseando que se hagan las obras internas del centro, porque necesitamos una cantidad de mejoras, y también necesitamos la ampliación.

-El próximo año desaparecen los ciclos de grado medio y aumentan los grupos

-Este año aumentamos en dos los grupos formativos de Ebanistería y Técnica Escultórica en Madera. Este curso han pasado los ciclos de grado medio a grado superior y por tanto se ha aumentado en un grupo, pero el próximo año desaparecen los ciclos de grado medio y tenemos ya los ciclos de grado superior de segundo de Ebanistería Técnica. Antes era medio grupo y medio grupo, entre los dos se formaba un grupo, y ahora tenemos un grupo cada uno por separado, por lo tanto aumenta dos grupos más y cada vez tenemos más problemas de espacios. Estamos viendo si pasamos algunos de estos ciclos por la tarde, si hacemos algunos cambios, estamos haciendo el estudio de necesidades del curso que viene, y estudiando el tema de la plantilla y ver de qué manera podemos cubrir las necesidades.

-¿Qué supondría la ampliación del centro?

-El estudio que se ha hecho de necesidades para la ampliación y obras de mejora del edificio dará como resultado una escuela de arte bien dotada de espacio para que el centro pueda crecer, que no esté limitado al espacio y pueda ofertar más especialidades. Se realizaría un aula de tecnología para diferentes especialidades, más aulas de teórica, que nos hacen falta y una zona de informática. Estamos pasando de una escuela, que era de arte aplicado y oficios artísticos, que sigue teniendo especialidades de arte a una escuela de diseño total (diseño de interiores, industrial, de producto...), por tanto hemos tenido que ir adaptando aulas y dotándolas con equipamiento adecuado para esta especialidad de diseño. En el estudio también se contempla una sala de profesores, una sala de usos múltiples que tenga salón de actos y una sala de exposiciones.

-¿Las obras de mejora se llevarían a cabo con la ampliación?

-Al principio hicimos un estudio de necesidades de ampliación, pero después se siguieron manteniendo reuniones para hablar de las necesidades y estuvimos visitando el edificio con el arquitecto de la Delegación de Educación. En la zona nueva hay una serie de aulas teóricas, una zona de informática y unos talleres que, por ejemplo, el de ebanistería necesita ampliarse. Una de las aulas teóricas iría en el nuevo edificio, el tabique se tiraría y se haría el taller de ebanistería más grande, y luego las aulas que quedan, serían todas de informática para diseño. Aparte, alrededor del patio hay uralita y eso es un tema que se ha puesto como prioritario, que se comience por ahí, en los meses de verano cuando el centro esté cerrado, que se quite la uralita. Además, hay que arreglar las cubiertas del edificio y la fachada, que está fatal. Todo esto ha hecho que el presupuesto inicial haya aumentado.

-¿Cuántos alumnos tiene la Escuela de Arte?

-Alrededor de 367 alumnos matriculados entre Bachillerato, que tenemos primero y segundo; el ciclo de grado medio de Decoración Cerámica; los ocho ciclos formativos de grado superior (Ebanistería Artística, Técnica Escultórica de Madera, Diseño Industrial Mobiliario, Arquitectura Efímera, Diseño de Exteriores, Diseño de Interiores, Cerámica y Decoración) y los cuatro cursos de grado de Diseño de Producto, en los que hay alrededor de cincuenta alumnos. El número de alumnos se mantiene en relación al curso anterior.

-¿Qué disciplinas son las más demandadas?

-El Bachillerato de Arte. Al ser el único centro de Huelva que imparte esa modalidad tiene una demanda impresionante. Tenemos dos grupos, ofertamos cincuenta y cinco vacantes y este año hemos tenido cerca de noventa solicitudes, por tanto, siempre queda alguien que no puede matricularse en el centro. Tiene mucha demanda, a ver si en un futuro se puede aumentar en algún grupo más en Bachillerato para poder atender esa demanda. Fotografía es un ciclo formativo que también tiene bastante demanda, y luego Diseño de Producto. El resto de ciclos, aunque está bien, no tiene la demanda que a nosotros nos gustaría.

-¿Terminará por implantarse de manera definitiva el Diseño de Producto?

-No lo sé, la verdad es que estamos luchando porque se implanten de manera definitiva las enseñanzas superiores de diseño en sus cuatro especialidades en las nueve escuelas que se están impartiendo. Nosotros aquí en Huelva somos la única escuela en Andalucía que ha apostado por esta especialidad y nos está costando trabajo, la hemos puesto en marcha a coste cero, sin que la Consejería haya invertido prácticamente nada y sería muy desagradable que llegado el momento se la llevaran a otra ciudad. Yo estoy peleando como director para que se consiga que continúe de manera definitiva en Huelva y que dejemos ya de ser un centro experimental impartiendo una enseñanza que es oficial. Se le ha solicitado a la Consejería de Educación en varias ocasiones que se cree la Escuela de Arte y Superior de Diseño, porque al implantarse de manera definitiva pasaría a tener la denominación de Escuela de Arte y Superior de Diseño, como existe en casi todas las comunidades autónomas de España. La Consejería de Educación está desarrollando el decreto de la Enseñanza Artística en Andalucía y no descarta esa posibilidad pero tampoco nos lo dice con seguridad.

-Ya son cinco años como centro experimental

-Este año sale ya la segunda promoción de graduados, llevamos ya cinco años como centro experimental, impartiendo esta enseñanza, yo creo que ya es momento, hemos demostrado a lo largo de estos años que se han hecho las cosas bien, con pocos medios y demasiado que hemos luchado por ello, hemos elaborado las guías docentes, hemos sacado alumnado, que muchos de ellos han montado sus propias empresas de diseño, otros han continuado estudiando el máster, y para ello se han tenido que ir a Valencia, porque en Andalucía no hay centros públicos donde puedan realizar un máster, eso es preocupante. Mientras no se implanten estas enseñanzas de manera definitiva no se pueden desarrollar los máster.

-Uno de vuestros objetivos es acercar la Escuela de Arte a la sociedad, ¿qué se hace al respecto?

-Este año con el Plan de Igualdad se ha desarrollado en el centro un trabajo con el Instituto Andaluz de la Mujer; con el Club Náutico Marítimo de Huelva se ha hecho un concurso de diseño para la revista de la Semana Náutica de las Fiestas Colombinas; también se ha elaborado un vídeo para una asociación; con Cruz Roja colaboramos todos los años con la Fiesta de la Banderita, el alumnado sale a pintar y después cede su obra; en las Jornadas de Puertas Abiertas se han invitado a otros centros de enseñanza artística, y con motivo de la Capitalidad Gastronómica se realizó una instalación en la plaza de Los Litri, con unas seiscientas fotografías se ha hecho una composición, que es un choco que sube las escaleras. Ahora estamos preparando una exposición que se va a llevar a Gibraleón y con el Ayuntamiento de Aljaraque vamos a realizar una actividad en septiembre

-¿Cuántos alumnos realizan prácticas en empresas?

-Todos los alumnos de segundo de los ciclos formativos de grado medio, los grados formativos de grado superior y los de estudios superiores de Diseño de Producto cuando finalizan su periodo lectivo comienzan las prácticas externas. En Diseño de Producto hemos tenido catorce alumnos haciendo prácticas en empresas de Sevilla, Valencia, de la provincia de Huelva y en la capital onubense. Procuramos buscar empresas que guarden relación con la especialidad, empresas que sean importantes, tenemos el lujo de poder elegirlas. Hemos tenido alumnos que cuando han terminado las prácticas los han contratado, eso es lo que procuramos, que sean empresas en las que el alumnado puedan tener futuro. En los ciclos formativos podemos contar con cuarenta o cincuenta empresas. Mandamos alumnos a Barcelona, e incluso a Italia, Inglaterra y Portugal con las becas Erasmus. Tenemos acuerdos con empresas e instituciones. Creo que somos la única escuela de arte de Andalucía que enviamos alumnos de ciclos formativos a hacer prácticas a otros países con las becas Erasmus.

-¿Qué porcentaje del alumnado encuentra trabajo?

-Hemos tenido años muy buenos, en los que grandes empresas han demandado alumnado. Teníamos una bolsa de trabajo y una relación de empresas y estábamos muy en contacto. Con la crisis se vino todo a pique y hubo una época bastante mala, desde el curso pasado estamos notando que otra vez se están poniendo en contacto con nosotros empresas del sector de mobiliario y del diseño, y desde el año pasado desarrollamos con el Cade un proyecto con empresas del sector agroalimentario de Huelva, que se denomina Diseñarte. Se hicieron diseños para Oleodiel, Quesos Doñana y Bodegas Juncal, que están en la exposición de la Fundación Caja Rural del Sur. Este año se hizo con la Bodega Contreras Ruiz de Rociana, Grufesa y Usisa. A los alumnos les viene bien trabajar directamente con la empresa.

-¿Qué haría falta en Huelva para potenciar a sus artistas?

-Haría falta que los ciudadanos fueran un poco más conscientes de lo que tenemos en Huelva, que cuando se hacen actividades, como exposiciones, conciertos, presentaciones de libros... participen más. He sido presidente muchos años de la Asociación de Artistas Plásticos Onubense Enrique Montenegro y he echado de menos eso, que la gente se vuelque más.