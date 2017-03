Una "demora de casi 2 años" para la aprobación de la AAU del CEUS

Para el PP hay un solo culpable del retraso del Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados (CEUS): la Junta de Andalucía. No en vano, la formación acusa a la Administración autonómica de "demorar casi dos años" la aprobación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto, lo que provocó que "no se pudieran cumplir los plazos antes de final de 2015" y, por tanto, que "se tuvieran que devolver los fondos" de la UE al no iniciarse las obras a tiempo.

Según señaló ayer el parlamentario andaluz del PP Guillermo García Longoria, en la resolución mediante la cual la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía concedía finalmente la AAU al proyecto CEUS, fechada el 10 de marzo de 2015, se reconocía que con fecha 10 de junio de 2013 se recibió en la misma Delegación la solicitud de la AAU para el formulada por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

El popular destacó que precisamente fue la ahora diputada nacional del PSOE Josefa González Bayo, que es "especialmente crítica con el Gobierno" sobre este proyecto, la que "tardó casi dos años" como delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por entonces en firmar la resolución que concedía esta AAU para el proyecto CEUS.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Huelva y parlamentaria andaluza, María Márquez, anunció ayer que espera que el PP apoye una PNL impulsada por el grupo socialista, que se debate hoy en el Parlamento andaluz, y en la que se insta al Gobierno a dotar de presupuesto en el actual ejercicio al Centro de Ensayos y Experimentación de Sistemas no Tripulados.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, también hizo hincapié en que el centro es "clave" para el sector aeronáutico andaluz, al tiempo que incidió en que el Gobierno debe "colaborar" para que se retome esta iniciativa. Sánchez Maldonado recordó que envió una carta para pedir la acción del Ministerio de Economía, que dota de recursos al proyecto, y del Ministerio de Defensa, que debe impulsarlo a través del INTA.