"La democracia es una cáscara y corre el riesgo de vaciarse de contenido"

La corresponsal de TVE entre 1970 y 2008 en los más diversos países vive como "un privilegio extraordinario" la posibilidad de disponer de espacios para compartir sus preocupaciones e inquietudes, y para poder aportar lo que ha aprendido por el camino. Rosa María Calaf, que hace unos días visitó Huelva para inaugurar la exposición Warmi (mujer en la lengua quechua), que ha acogido la Universidad Onubense, y para ofrecer una conferencia, cree que en la vida todo son etapas. A la multipremiada periodista le interesa lo que queda por delante. Lo pasado es "a beneficio de inventario".

-¿No echa de menos estar en la primera línea?

La ciudadanía cree que está informada cuando en realidad está sobreentretenida con mensajes banales"Grandes grupos económicos quieren una sociedad dócil y conducible a consumir productos e ideas" No me importa el soporte. Lo importante es que el nuevo periodismo no olvide el compromiso social"

-Para nada. Creo que ahora estoy en otra primera línea. Me parece extremadamente interesante poder tratar de trabajar por la defensa del periodismo de compromiso y alertar a la ciudadanía de cómo es muy fácil dejarse engañar por mensajes absolutamente falaces.

-¿El ciudadano está informado?

-Creo que no, se ha ido diluyendo el espíritu crítico. La ciudadanía cree que está informada cuando en realidad está sobreentretenida. En el mejor de los casos está entretenida con mensajes banales, superficiales y mucha tontería que le hace perder el tiempo en lugar de preocuparse, de formarse y de usar ese tiempo para lo que le enriquezca como persona y poder contribuir así a una mejor concepción del mundo. Además hay una voluntad por parte de determinados grupos de que no sólo estén entretenidos para que compren productos -modelos de vida más o menos sencillos-, sino para que compren ideas y crean que saben cuando realmente no saben.

-¿Esos grupos tienen nombre?

-No hablo sólo de España. Es una tendencia de la construcción social que se ha ido haciendo desde los 70, que ha ido queriendo minar lo que se había avanzado en los derechos de las personas y en el poner a las personas en el centro del interés de la construcción del mundo, es decir, beneficiar al interés común. En este momento hay grandes grupos económicos, pero no es que haya un señor con nombre y apellidos, sino que es una tendencia general de querer una sociedad dócil y que sea fácilmente conducible a consumir productos e ideas. Y eso es así, esos grandes grupos que han creado una tendencia han fagocitado la política -que ha entrado en ese pensamiento único- y han fagocitado a los medios de comunicación porque los grandes grupos mediáticos siguen ese pensamiento único. Así se transmite esa idea de que esto es lo que hay, de que no puede haber otra cosa, de que esto es lo mejor y cualquier otra cosa sería peor.

-¿Hay que destruir el sistema?

-No. Cuando se dice esto te acusan enseguida de antisistema. Hay que reformar lo que se hace mal en el sistema, lo que se ha deteriorado y lo que se ha desviado de ese interés por la persona y por el interés de la mayoría. Esto es lo que hay que reformar, no es que haya que cargarse nada.

-¿Cómo se hace?

-La única manera de revertir y de arreglar una cosa que no va bien es saber que no va bien. Ver por qué, quiénes son los responsables y qué parte de responsabilidad tenemos nosotros. Y entre todos tratar de arreglarlo. Debemos ser conscientes de que el estar bien informado es esencial porque si no sabes, es muy fácil que te equivoques. No dejar saber ha sido siempre una manera de dominar, por lo que tenemos que esforzarnos en saber. El ciudadano tiene una parte activa. Hay una responsabilidad de los profesionales y de los medios, al tiempo que los políticos deben garantizar que esa información sea independiente y plural. Pero el ciudadano también tiene que ser consciente de que tiene que hacer un esfuerzo.

-Teniendo en cuenta la situación en que se encuentran los medios, ¿qué pueden hacer para estar a la altura de las circunstancias?

-Para empezar liberándose de todas las presiones y compromisos que tienen, generalmente económicos. Un medio nunca será libre si tiene que pagar peajes. Y esto ocurre en todas partes: en unos lugares son los bancos, en otros las grandes fortunas o las grandes corporaciones. No todos los medios son iguales. Hay medios que intentan hacer su trabajo medianamente bien, lo mejor que pueden; otros que ni siquiera lo intentan porque están totalmente alineados con unos grupos de interés que no tienen que ver con la mayoría; y hay otros -sobre todo en la esfera digital, que es donde está el futuro- que hacen un trabajo extraordinario con unas dificultades enormes. La precariedad, por ejemplo, es otra manera de dominar y de producir una calidad informativa deficiente.

-¿Las responsabilidades están compartidas?

-Sí, pero a mayor poder mayor responsabilidad. El periodista debe saber que lo que hace debe responder a la responsabilidad y al compromiso social que tiene el periodismo. Es muy complicado hacerlo en una situación como la actual pero hay que tratar de pelear por ello y de buscar poder hacer eso en aquel lugar en que se pueda, y alertar al ciudadano y trabajar lo mejor posible cada uno en su pequeña esfera de responsabilidad.

-¿El control de calidad de la información es recuperable?

-Yo sinceramente creo que en los medios convencionales es cada vez más difícil. Pero a mí no me importa el soporte. Me dará mucha pena si desaparecen las televisiones generalistas, los periódicos y las radios, pero estamos ya en un nuevo periodismo y lo importante es que este nuevo periodismo no olvide nunca que lo esencial es el contenido, más que la forma en que se haga y se divulgue. El formato es lo que menos importa siempre que no se olvide el compromiso de rigor, de independencia, de pluralidad, de honestidad y ese objetivo de servicio.

-¿Nuestra democracia goza de buen estado de salud?

-Para nada. Cada vez la democracia es más una cáscara. Corremos el riesgo de que se vacíe de contenido completamente. Votamos cada cuatro años pero si no sabemos lo que votamos porque no se nos informa como se debería.... Incluso lo que se ha anunciado que se hará no se hace. No hay una responsabilidad por las malas prácticas. Hay una impunidad establecida.