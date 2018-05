Una defensa por la identidad natural

La luces de las linternas alumbraron en la tarde-noche de ayer las cimas de distintos cabezos de la capital. En señal de SOS, la Plataforma ciudadana Huelva te mira junto a la Plataforma Parque Moret y las federaciones vecinales Odiel, Saltés y Tartessos se concentraron en una velá nocturna en el cabezo de La Joya. Una actividad reivindicativa en defensa de las señas de identidad naturales e históricas de Huelva. Así lo señaló la integrante de Huelva te mira, Alicia de Navascues, quien apuntó que "estamos muy preocupados porque hay varios cabezos amenazados por planes urbanísticos parecidos al de San Pedro.

"No queremos perder más nuestra identidad", reza en el Facebook de la plataforma. Así, uno de los objetivos que buscaron ayer los distintos colectivos fue "sensibilizar a la sociedad y que la gente de Huelva salga a defender su seña de identidad". El de ayer no fue un evento aislado puesto que hoy, a las 11:00, está convocada una gran cadena humana en hasta seis puntos distintos (calle San Sebastián, en el centro de salud de las Adoratrices, en la rotonda Ivonne Cazenave, en la Universidad de la Merced, en la Plaza de Toros y en la Fuente Vieja) para rodear y abrazar a los cabezos "porque no queremos que se toquen". Para ello los colectivos reclaman que hoy la sociedad onubense acuda a la cita con cuerdas y lazos de colores para incrementar la visibilidad de los hechos. Tanto la actividad de ayer como la de hoy tienen como objetivo principal que Huelva "cambie su forma de actuar en su patrimonio".

Dio la casualidad que en la jornada de ayer se hallaron restos arqueológicos en el entorno del cabezo de San Pedro, razón por la que la Junta paralizó unas obras que tienen como fin una plaza pública en la intersección de la calle Daoiz y la calle Aragón. Una noticia que adelantó Huelva Información ayer y de la que se hizo eco Huelva te mira. La plataforma ciudadana expresó en su perfil de Facebook que la información "confirma", sobre los cabezos, "sus innegables valores naturales, históricos, culturales, ambientales y paisajísticos". Asimismo exigieron que empiecen a integrarse los restos que se encuentren en los cabezos y en otros puntos de la ciudad, para que la sociedad onubense pueda comprender su historia milenaria".