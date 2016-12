Dos décimos del cuarto premio vendidos en el barrio de La Orden

La suerte siempre fue forastera. Aleatoria, caprichosa y entremetida. La suerte viaja sin rumbo fijo, sin billete de ida y vuelta. Cuentan que se esconde, que te atrapa por la espalda y te susurra al oído. Eso sí, sólo unos señalados han sentido su presencia y palpado su alegría. La suerte de la Lotería es como una estrella fugaz que siempre brilla, que despega desde un punto lejano y en Huelva ronda con algún destello que otro. Ayer la suerte llegó en forma de miles de euros como cada 22 de diciembre, aunque el premio gordo sigue sin aterrizar en la capital onubense.

Muchos todavía no habían encendido el televisor cuando el primer cuarto premio de la mañana se cantaba en el Teatro Real de Madrid con el 59.444. Eran las 09:15 y los niños de San Ildefonso daban el pistoletazo de salida a los premios mayores del Sorteo Extraordinario de Navidad. La cantidad de historias que se pueden contar con cada número que se desliza por la trompeta de los bombos para caer en la copa son innumerables. El azar elige a dedo rincones y escenarios que cobran protagonismo en una mañana repleta de ilusiones. En el barrio de La Orden se vivió el punto álgido de la Lotería de Navidad en Huelva capital. Dos décimos premiados, con 20.000 euros cada uno, se contabilizaron con el cuarto premio en la calle Valparaiso nº33.

Bartolomé Márquez, dueño del establecimiento, no borró su sonrisa de la cara durante toda la mañana, así como el brillo de sus ojos delataba no sólo la alegría que rebosaba, sino que uno de los dos décimos vendidos lo había comprado él mismo. Lo más curioso es que los dos décimos salieron mediante terminal minutos previos al cierre de venta. "Unos amigos míos vinieron anoche a última hora", explicaba Bartolomé, a quien le encantan los cuarenta y cuatros, además de que "yo el 44 ya lo había vendido" por lo que tuvieron que sacarlo de la máquina y, "mira por donde", salió el 59.444. "¿No querías cuatros?. Pues toma tres". Hecho que no termina aquí. El dueño del establecimiento no sabía qué había hecho con el otro décimo que salió por el terminal. No se acordaba de si lo había vendido u otra cosa hasta que miró entre sus décimos y vio que era el otro agraciado aunque tenía el décimo compartido con otra persona.

No fue una mañana normal en el humilde barrio en el que vive la Virgen de la Cinta. En La Orden el runrún se hizo notar de seguida y parecía que todos los caminos llevaban a la calle Valparaíso. Todo aquel que pasaba por delante del establecimiento, el cual ya estaba engalanado con los carteles del premio dado, se quedaba mirando y señalaba con admiración y asombro. Dentro, una cola de vecinos fluía a temprana hora en busca de sellar la Primitiva y Euromillón y recoger esa suerte que palpitaba por momentos. Además, la guasa no se hizo esperar y los comentarios al agraciado llegaban en forma de "el mío no, ¿no?, ¡vaya tela!" o "qué potra tienes Bartolomé".

Aunque con los diferentes juegos de Lotería y Apuestas del Estado lleva muchos años en el establecimiento, la Lotería de Navidad era la última en venderse, desde hace sólo unos cuatro años. "Hace 11 años dimos 5 millones y pico de euros pero esta vez ha sido el primer premio importante de Lotería que vendemos", explicó Bartolome, quien invertirá el premio en un viaje y algún capricho para los nietos.

El destello que ha dejado la suerte este año ha sobrevolado el barrio de La Orden. Esa misma suerte es la que escribe historias, que aunque no todas ayuden económicamente, algunas pueden ser motivo suficiente para recordar esbozando una sonrisa. Salud.