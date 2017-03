Dos décadas en un deterioro sin fin

Son muchas las ocasiones que a los propios periodistas nos sorprende repasar nuestra hemeroteca. Eso ocurre cuando echamos mano a algún que otro dossier de temas de interés de la ciudad y, en especial, de los edificios catalogados. Se ve en ellos la lenta agonía y no porque falten ideas o interés popular y, a veces, hasta de políticos. Sí, sorpréndanse. Es el caso, por ejemplo, de la vieja cárcel que vuelve al candelero de la mano de Ciudadanos. Con una anunciada limpieza de sus instalaciones. Nos vamos a gastar dinero en retirar lo que hemos dejado que fueran destruyendo.

No es un tema nuevo lo de la reclamación de la cárcel como edificio a integrar en el patrimonio de la ciudad con un fin cultural.

Han pasado muchos años. Cuando algunos sólo se dedicaban a dar patadas a un balón en el recreo del cole ya esto era una reivindicación ciudadana, hoy pueden estar en las listas de un partido o defendiendo un patrimonio que acaban de conocer y se entusiasman con él como nosotros desde entonces.

Ocurre que pasaron dos décadas, desde que en 1996 el Ayuntamiento de Huelva en sesión plenaria acordara por unanimidad reclamar el inmueble para rehabilitarlo y destinarlo a usos educativos y culturales.

La pregunta es qué se ha hecho en este tiempo. Sencillamente dejarlo caer, rodar una película de Benito Zambrano (La voz dormida, 2011) y un homenaje a los presos gays y lesbianas represaliados en la etapa franquista.

Lo de que aparecieran los papeles esparcidos de fichas de presos es una mera anécdota desagradable en un cúmulo de despropósitos. Aquella denuncia no condujo más que a que recogieran los papeles y se los llevaran, no sabemos a dónde. A nadie se le puso la cara colorada. Lo que verdaderamente importa es no desviar la atención por los papeles que vuelan de una historia pasada, sino del presente, que no es otro que el edificio lo vamos a perder y es que lejos de que se caiga lo están destruyendo los okupas.

Un lugar de la memoria histórica, porque como nadie lo remedie va a quedar sólo el cartel que pusieron en 2007.

Las cosas son como son y es que una vez más en estos 21 años no nos echaron cuenta alguna en Madrid, más concretamente en el Ministerio de Interior y, ojo, en este tiempo gobernaron los dos partidos hegemónicos, el PP y el PSOE. Aquí habrá que pensar que es una cuestión administrativa o fruto del desinterés e incompetencia de nuestros políticos de turno. El Ayuntamiento firmó un convenio en 2003 con la Dirección General Penitenciaria para obtenerlo a cambio de terrenos en Vistalegre, donde se levantó más tarde un centro para presos en tercer grado. La ciudad, sin embargo, no recibió nada a cambio.

Este es un gran edificio, tan grande que en más de una ocasión en este tiempo en el Ayuntamiento se sintió vértigo de que le pasaran su propiedad, pues qué hacer con semejante monstruo arquitectónico, sin tener un proyecto de rehabilitación y su correspondiente financiación. La verdad que para verlo cómo se va deteriorando y cayéndose, a la par que soportar las críticas de los ciudadanos, mejor mirar para otro lado. Por ello, hay quien en este tiempo incluso pensó en la fórmula del hospital Manuel Lois García, donde todos a una decidieron que lo mejor era tirarlo. Muerto el perro se acabó el problema. Lo que ocurre es que en este caso siempre nos quedará la rabia de que el edificio lo perdimos.

Ahora conocemos por Ciudadanos que el Ministerio del Interior va a proceder a limpiar el edificio de la antigua cárcel de Huelva y recuerda las mociones que al respecto presentaron en el pleno municipal. Será la Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios (SEIP) la que se encargue de ello, con una actuación que durará dos meses e invertirán 145.668,64 euros. Esperemos que no sólo quede limpio sino que se mantenga así y se impida el acceso al mismo, evitando mayor deterioro.

Las posibilidades de un nuevo uso son muchas, incluso hay quien piensa que puede venir aquí con su adaptación correspondiente la ciudad de la justicia. Ideas, la verdad, que no faltan, lo que se necesita es compromiso político y dotación presupuestaria.

Desde 1996, e incluso de antes, muchas páginas de la hemeroteca de Huelva Información hablan de la vieja cárcel, los redactores de esta casa aportaron informes, reportajes y artículos de opinión. Un tiempo que va pasando inexorablemente y la realidad no es otra que hay un gran edifico ahí mismo esperando, que necesita algo más que una limpieza.