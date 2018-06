¿Por qué deberías participar en las oposiciones de auxiliar administrativo en Andalucía 2018?

¿Por qué opositar? Y es que, si bien se trata de una de las oposiciones más populares en Andalucía, muchas personas todavía no tienen claras sus motivaciones o sus razones de peso para inscribirte y presentarte a las pruebas de auxiliar administrativo.

He allí el motivo de este post. Y es que, no todos somos iguales. Nuestras prioridades pueden ser distintas, o no, y en base a lo que queremos es que tomaremos las decisiones que mejor nos parezcan.

Sin embargo, en cuestiones de empleo, y dadas las condiciones de precariedad laboral y de paro en la que todavía está sumida la mayoría del territorio español, tener una oportunidad como esta puede ser oro en paño.

De todos modos, aquí una serie de beneficios que puede traerte formar parte de cualquiera de los puestos administrativos de la Junta de Andalucía.

Estabilidad laboral

Hablamos de las condiciones laborales actuales, y no podemos dejar de lado el término “inestabilidad”. Porque la mayoría de los empleos actuales tienen una duración muy corta. Y para un trabajador, nada es peor noticia que saber que le quedan “tantos” días antes de volver a estar desempleado.

En cambio, en los cargos administrativos de la Junta de Andalucía te garantizarás un empleo con estabilidad. Es decir, que podrás hacer planes, podrás dar lo mejor de ti y saber que mientras lo hagas serás recompensado y no correrás riesgos de que, un mal día, aparezcan en la lista del personal que abandonará la empresa.

Y, dadas las condiciones de empleo en las que vivimos, el término estabilidad es uno de los más valorados por cualquier profesional, sin importar que tenga 20 años y recién haya acabado una carrera, o tenga 45 y sea padre de familia.

Un salario acorde a las circunstancias

Y siguiendo el mismo hilo, no podemos dejar de mencionar el salario.

Un trabajador administrativo de la Junta de Andalucía gana al menos 1.100 euros mensuales. Esto, en los cargos más básicos y para los profesionales más jóvenes o con menos formación académica.

Pero, en los puestos de mayor envergadura (de los que se ofrecen mediante oposiciones libres), el salario promedio mensual puede llegar fácilmente hasta los 2.000 euros cada mes.

Esto, para el entorno laboral que nos compete, resulta una situación favorable y que debe ser aprovechada, desde este momento.

Una oportunidad de formar parte de un buen grupo de trabajo

Trabajar en una empresa es una experiencia maravillosa, ya que además de tener un trabajo y un sustento, tienes también la posibilidad de formar parte de un grupo de trabajo. Y aprender de él.

Puede ser el inicio de nuevas amistades, sociedades o ideas para desarrollarte a tu manera y a tu ritmo. Este empleo puede ser, más allá de tu oficio principal, la manera de sustentarte para luego desarrollar esos proyectos que llevan tiempo pausados por cuestiones de disponibilidad o por razones de dinero.

Por esto y más, presentarse a las oposiciones de auxiliar administrativo en Andalucía puede ser una de las mejores decisiones que tomes este año.