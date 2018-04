Un estudio cuestiona la eficacia de los fármacos contra el colesterol a edades avanzadas

Un estudio de una doctora del centro de salud del Molino de la Vega cuestiona la eficacia de los fármacos usados contra el colesterol cuando el tratamiento se inicia ya a edades avanzadas, en concreto a partir de los 75 años.

La doctora Rocío Palomo acabará pronto su residencia en el centro de salud del Molino de la Vega y su proyecto de investigación se ha centrado concretamente en comprobar los pros y los contras de este tipo de tratamientos. Es un campo "en el que no se ha estudiado prácticamente nada; ni en Europa ni en América" y que está dispuesta a profundizar.

Los medicamentos (estatinas) tienen efectos secundarios a corto plazo

La medicación contra el colesterol suele tener unos efectos secundarios que cuestionan la eficacia para las edades más avanzadas. "Se trata de unos fármacos cuyos efectos beneficiosos surgen a largo plazo. Ante esto se contrapone el hecho de que hay unas consecuencias secundarias a corto plazo como son la inflamación del hígado, dolores musculares e insomnio, que hay que tenerlos en cuenta".

Rocío Palomo trabajó con un grupo de 334 pacientes, todos ellos a partir de los 75 años de edad. Uno de los requisitos para entrar en el estudio es que no podían ser personas que siguieran el tratamiento desde antes sino que se les hubiera prescrito a partir de esa edad. El objetivo era contrastar los historiales médicos de aquellos que no toman fármacos contra el colesterol y los que sí lo hacen, y comprobar el número de episodios cardiovasculares que en ambos casos había como infartos o ictus. La comparativa dio como resultado que incluso se daban más episodios cardiovasculares entre los que consumían fármacos que en el grupo que no. "No se puede sacar como conclusión -explicó Palomo- que los fármacos contra el colesterol provoquen infartos o ictus, pero lo que sí podemos sospechar es que a determinadas edades esos medicamentos -las estatinas- no son eficaces o no compensan si se tienen en cuenta los efectos secundarios que provocan. Otra hipótesis que está abierta al estudio, según añadió la médico del Molino de la Vega, es ver si el colesterol es un factor tan determinante como se cree en episodios cardiovasculares cuando la persona ya se encuentra en una edad avanzada.

La facultativa recordó que "la mayor parte de los pacientes es coherente con su dieta cuando se encuentra en tratamiento farmacológico contra el colesterol" y "son pocos los que caen en la trampa de cometer excesos y contrarrestarlos con más consumo de pastillas".

Palomo ha expuesto su trabajo en la sesión que cada año organiza la Unidad Docente de Medicina Familiar del Distrito Sanitario Huelva-Costa. El encuentro contó con la presencia de un centenar de asistentes entre entre médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y médicos especialistas en formación (médicos residentes).