"Nos cuesta más acceder a cargos directivos porque se nos exige más"

-¿le ha costado llegar a donde ha llegado, en un mundo que parece más masculino que femenino?

-El mundo institucional es complicado y el político también y es cierto que nos cuesta más acceder a cargos directivos porque se nos exige un nivel mayor. No me gusta generalizar, pero a nosotras constantemente se nos dice: te falta esto para ser perfecta, y a ellos, no. El nivel de exigencia que se nos aplica es inmensamente mayor.

-¿La mujer aporta una arquitectura diferente?

-No me gusta generalizar, pero es verdad que tenemos otra percepción y vemos ciudades más amables. Incorporamos un aspecto más a todos los proyectos, tenemos en cuenta la discapacidad, los mayores y los cambios familiares.

-¿La conciliación es posible o se logra a cambio de horas de sueño?

-Las mujeres tienen un papel muy importante que desarrollar en la sociedad, con un coste que nadie entiende. Crees que no estás al 100% en casa y tampoco en el trabajo y al final estás al 200% en los dos lados. A nivel educativo sería importante que esto se trabajase porque debería cambiar. Evidentemente se logra a cambio de horas de sueño. El día tiene las horas que tiene. Tienes una familia, un trabajo y además un cargo institucional, que yo entiendo que es una vocación de servicio, no una profesión... Y además nos formamos continuamente.