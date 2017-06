La cuantía de las ayudas del Ministerio desciende un 12,5% en cuatro cursos

La llegada de la crisis, que vivió sus momentos más negros entre 2011 y 2013, activó todas las alarmas, ya que muchas familias temían que uno de sus efectos fuera que sus hijos tuvieran que dejar sus estudios universitarios por no poder afrontar los gastos de las tasas. Junto a las medidas de exigencia académica para poder mantener la ayuda y no tener que devolverla, se registró un auténtico recorte en los recursos destinados al capítulo de becas que no afectó tanto al número total de beneficiarios sino a las cantidades que percibían. De hecho, los becarios de la UHU han visto cómo la cuantía media que han recibido en concepto de beca de carácter general, se ha visto mermada hasta llegar a los 2.724,97 euros en el curso 2015/16. En concreto, el descenso de la asignación ha bajado un 12,5% en el período comprendido entre los cursos 2011/12 y 2015/16, lo que se trata de un porcentaje nada desdeñable.

Dada la situación, otras administraciones intentaron paliar los efectos adversos. De este modo, sí ha aumentado en estos últimos años el presupuesto de las ayudas al estudio concedidas por la Junta en todos los niveles de enseñanza tras varios años de altibajos, aunque hay que tener en cuenta que a diferencia de lo que sucede en la Administración central, el nivel universitario en Andalucía está desgajado de la Consejería de Educación y pertenece a la Consejería de Economía y Conocimiento.

Respecto a la Onubense, se han llevado a cabo varias medidas con el objeto de que la economía no sea obstáculo para que los alumnos puedan continuar sus estudios.

Una de las iniciativas más destacadas es el Programa Matrícula (PM), que ha beneficiado a unos 150 alumnos.

La ayuda cubre el 75% de los gastos de matrícula si se reúne una serie de requisitos económicos y académicos. Al Programa Matrícula tienen acceso aquellos alumnos que no han conseguido las ayudas del MEC o de la Junta y que cumplen ciertos requerimientos. A través de la Junta los alumnos de la Onubense recibieron unos 130.000 euros

En las ayudas de la Junta de Andalucía, a nivel general, se incluyen las becas comedor, aula matinal, actividades extraescolares, residencias, transporte, prácticas en empresas en el extranjero y la Beca Adriano, entre otras ayudas.

Según el último informe Estadística de la Educación Andaluza sobre Becas y Ayudas al Estudio, publicado por la Consejería de Educación, el Ejecutivo andaluz invirtió 145.062.935 euros en ayudas de estudios en el curso 2014-2015 (último año disponible) para estudiantes de las ocho provincias. Esto supuso un incremento del 5,6% respecto al montante del año anterior. Sin embargo, pese a ese aumento, el número de becas y ayudas cayó cerca de un 5,4%, no así el número de beneficiarios, que prácticamente se mantiene igual respecto al curso 2013-2014.