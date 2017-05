El cruce de descalificaciones enfanga la reivindicación de las infraestructuras

Era cuestión de tiempo. El enfrentamiento larvado que mantienen desde hace tiempo la Agrupación de Interés por las Infraestructuras con los dirigentes del PP en la provincia, desembocó ayer en palabras más gruesas que las derivadas de la diferencia de opiniones. Era una más de las convocatorias que la entidad presidida por Juan José García del Hoyo realiza desde hace meses con el anuncio aún no producido de una manifestación ciudadana en defensa de las infraestructuras pendientes del Gobierno central. Otra más sin que se conozca la fecha concreta de la movilización que, parece ser que esta vez sí, se conocerá en la reunión del pleno que tendrá lugar el próximo viernes en la sede de la FOE.

García del Hoyo desgranaba las cifras que, a su juicio, desmienten una acusación que, en esta oportunidad de forma nada velada, le realizan los dirigentes populares cada vez que se les menciona la posibilidad de participar en esta protesta. En un momento y después de desgranar parte de su currículo profesional, señaló que "el presidente del PP utiliza contra mi persona argumentos falaces y es un traidor a su tierra".

La fecha de la manifestación puede ser a últimos de mayo o primeros de junio

Apenas una hora después, el aludido mostraba su sorpresa y aclaró que "jamás, jamás, jamás" ha puesto en duda la cualificación profesional del presidente del Consejo Económico y Social y que "lo único que he recordado es su vinculación al partido socialista que es quien la avala para ocupar dicho cargo". Las diferencias, al menos en lo que pudo conocer Huelva Información por parte de ambos, no parece que vayan a pasar de este punto, ya que los dos rechazaron llegar a los tribunales para dirimirlas.

La comparecencia de la Agrupación se suponía que era la presentación de la reunión de su pleno que el próximo viernes deberá dirimir la convocatoria de la tantas veces anunciada manifestación para reivindicar un impulso contundente a las inversiones en infraestructuras en la provincia de Huelva, acompañada de la conocida ristra de críticas a los Presupuestos Generales del Estado, idéntica a tantas otras realizadas desde que el día 4 de abril se dieron a conocer.

En un momento dado y una vez desgranada la lista de agravios, García del Hoyo puntualizó que quería dar a conocer "una cuestión que atañe a mi persona". "Mis cualificaciones no las pone en duda nadie; escribo tres o cuatro artículos al año en revistas científicas; publico un libro cada dos o tres años y represento entre el 1% o el 1,5% de las publicaciones científicas de la Universidad de Huelva "; por todo ello se dirigió al "presidente del PP" a quien dijo que "no voy a consentir que lo ponga en duda alguien que es un traidor a su tierra y con un argumento falaz". García del Hoyo aseguró también que no tiene la intención de presentar una querella contra el presidente popular y solicitó que "ofrezca una respuesta a la provincia de Huelva", a la vez que quiso aclarar que "dedico mi tiempo a ser presidente del Consejo Económico y Social sin percibir ninguna compensación por ello y a defender las infraestructuras que son necesarias para mi tierra".

Apenas una hora después, el aludido, Manuel Andrés González, ofrecía su respuesta después de una comparecencia en la que se felicitó por el descenso del paro en la provincia; aseguró que nunca había "puesto en duda su capacitación profesional" y entiende "que se puedan convocar protestas contra la falta de infraestructuras en la provincia; lo único que dije y digo es que se incluyan también las que tiene pendiente la Junta de Andalucía en la provincia, que son muchas y que no se puede tener la doble vara de medir que esgrime García del Hoyo que exige al Gobierno lo que no es capaz de exigirle a la Junta". El presidente de los populares expuso que "está claro que preside un órgano -el Consejo Económico y Social- donde lo puso el PSOE y la Diputación de Huelva, por lo que entiendo que trabaja al dictado de Ignacio Caraballo y de los socialistas. Si eso es ser falaz, pues entonces lo soy".

González retó a García del Hoyo "a que ponga sobre la mesa las grabaciones de cuándo y dónde he puesto en duda su capacitación profesional", para comprobar "que nunca lo he hecho. Respeto profundamente su cualificación, pero creo que mis manifestaciones no son para calificarme como traidor a mi tierra".

De nada sirvió que, ya fuera de su comparecencia, aclarara con otros dirigentes populares que Juan José García del Hoyo no había sido nunca su profesor durante su etapa de estudiante de Derecho en la Universidad de Huelva, tal y como éste había asegurado, aunque era posible que coincidiera en la etapa en la que fue rector.

También en una anécdota se quedó el motivo inicial de la convocatoria del Comité de la Agrupación, que remitió al próximo viernes la tantas veces aplazada convocatoria de una manifestación para reclamar más inversiones en obras básicas para el desarrollo de la provincia, especialmente en alta velocidad ferroviaria que palien "el déficit histórico que sufre por parte del abandono central". García del Hoyo señaló hacia ese fecha para tomar una decisión sobre la manera de protestar y reclamar que se corrijan las "carencias que sufre Huelva, especialmente sangrante si se compara con otras vecinas y de otras comunidades", a la vez que protestó acerca de que "los Presupuestos sean un escaparate mediático para recoger proyectos que después no se ejecutan, ya que, por ejemplo, el año pasado únicamente se licitó apenas un 15% de lo que se anunció".

La fecha más probable para esa manifestación sería en coincidencia con el debate de las mociones que se incluyan en el debate de los Presupuestos una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad y que deberá ocurrir en el Congreso a comienzos del mes de junio. García del Hoyo aseguró que "ese es el momento de llevarlo a cabo", aunque tampoco lo presentó como una fecha definitiva, ya que "los próximo Presupuestos deberán comenzar a negociarse a partir del próximo mes de julio, con lo que también se puede esperar". De lo único que existe certidumbre es que su convocatoria viene enturbiada por unas declaraciones que desvirtúan el verdadero objetivo de las peticiones de una provincia".