Mucho más que una croqueta

Cuenta Nina Lobo que hay un plato estrella en su repertorio casero que cada Navidad triunfa entre su familia. Por eso lo vio claro cuando le propusieron participar con temática libre en el concurso para elegir la Tapa de la Capitalidad. Como en el famoso Masterchef, cuando los concursantes recurren a lo que mejor se les da para jugarse el triunfo final. Sólo que aquí es mejor que en la tele, dice; más real, más tangible en su repercusión. Porque en toda la ciudad, la propia de Nina, se podrá degustar su reinvención de esos mejillones rellenos que provocan aplausos en el salón de su casa, esta vez como Panecillo de tinta de calamar con croqueta de mejillón relleno.

El concurso celebrado entre los alumnos de hostelería de la provincia de Huelva tiene a Nina Lobo como ganadora, una alumna del primer curso del Grado Superior de Dirección de Cocina en el IES Saltés de Punta Umbría. Es de la capital, tiene 49 años, casada, con tres hijos mayores y trabajadora en la cocina del hospital Infanta Elena. Sólo esta pequeña reseña biográfica dice ya mucho de una cocinera con méritos para ganar más que un concurso de tapas.

"Es un ejemplo de superación por su historia personal. Trabaja por la tarde, estudia por la mañana y tiene tres hijos. La aprecio muchísimo. No paré de llorar al enterarme de que había ganado", confiesa una de sus profesoras en el instituto, Manuela Aguaded.

La propia Nina lo cuenta: se casó y tuvo hijos muy joven, aparcó los estudios por la familia y ahora los ha retomado con algo que la apasiona, porque le despierta inquietudes para investigar y descubrir cosas nuevas. Tal es el cambalache que tiene por lograr su sueño que lo primero que hace, al hablar del premio, es volver la vista a un lado y agradecer a sus compañeros de trabajo, en la cocina del Infanta Elena, por ayudarla y permitirle compatibilizar los estudios: "Ellos me lo ponen fácil, me ayudan mucho con los horarios. Sin ellos no hubiera pasado esto".

El caso de Nina Lobo, como estudiante trabajadora en el sector, no es único en Huelva. Muchos cocineros y camareros en ejercicio se han incorporado a los centros de enseñanza para cursar estudios de hostelería en Formación Profesional, tanto en grado medio como superior, en busca de un título que les abra la puerta del empleo público, o que les permita avanzar en el camino que tiende el sector, cada vez más en Huelva, hacia la profesionalización.

Manuela Aguaded explica cómo hay establecimientos hoteleros y restaurantes que acuden de forma constante al IES Saltés -"la escuela de hostelería más antigua de la provincia", recuerda con orgullo- en busca de personal para sus cocinas. "Me han llegado a decir que quieren el camarero más malo que tengamos, porque siempre va a ser mejor que cualquiera que llegue de la calle sin formación". Es la demostración de la pujanza de la formación que hay entre la hostelería onubense. La razón por la que están detrás del Grado Medio de Jefe de Sala, que completaría su oferta lectiva el próximo curso. Por eso el premio de Nina también lo es del resto de compañeros, de los profesores y del propio centro.

"Un día antes de la final, el domingo, caminaba con mi marido por el Paseo de la Ría y veía mi plato en las rocas negras, en los colores, en el agua... No esperaba ni pasar de la primera ronda y estoy ahora que no me lo creo". Ni siquiera visualiza todavía el nombre de su propuesta en las pizarras y las cartas de los restaurantes de la capital, que podrán ofrecerla estos meses como bocado local especial del año de la capitalidad.

A Nina le sorprendió imponerse en la final a las otras cinco finalistas. No es falsa modestia. El propio jurado del concurso, enmarcado en el Festival Minimal de Alta Gastronomía en Miniatura, lo destacó el lunes, tras la degustación de todos ellos. Tampoco era un cumplido amable. El presidente de los hosteleros onubenses, Ramón Macías, portavoz de los jueces, confirma que sus palabras eran sinceras. Toda una consideración para la cocina de Huelva que llega.