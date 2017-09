La corriente de Pérez Tapias obtiene el 15% del respaldo de la militancia de la capital

Izquierda Unida está inmersa en la renovación de su dirección provincial, en el marco del proceso asambleario que celebrará el 23 de septiembre y antes de que tenga lugar el cónclave regional de la coalición de izquierdas los próximos días 7 y 8 de octubre, toda vez que Pedro Jiménez ya anunció que no se presentará a revalidar el puesto.

El reto, tanto en el Consejo Provincial como en la elección de los delegados que irán a la cita regional, pasa por integrar las dos corrientes que en estos momentos hay en el partido: por un lado están los críticos con la actual dirección regional de la formación (una escisión que queda patente en la precandidatura que el onubense José Luis Pérez Tapias -concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Fuenteheridos- liderará en Andalucía ante la confluencia con Podemos) y por otro, la encabezada por Antonio Maíllo, quien aspira a renovar su liderazgo al frente del partido.

El 23 de este mes se elige a 8 delegados en una lista de integración para el cónclave andaluz

En este proceso, el pasado miércoles tuvo lugar la asamblea local de la capital onubense, donde se presentaron dos listas. La oficialista obtuvo el 85% de los votos del cententar de militantes llamados al sufragio, mientras que la de los críticos se quedó en el 15%.

En la asamblea local se eligieron 20 miembros para ir al Consejo Provincial: 17 oficialistas y 3 críticos; así como a cuatro delegados para representar a Huelva en el cónclave andaluz, tres de ellos de la cuerda de Maíllo y uno de la de Pérez Tapias.

Este último explicó que en el ámbito local se presentó una lista alternativa porque se intentó negociar con los partidarios de Maíllo pero finalmente no hubo acuerdo. Sin embargo, curiosamente el resultado obtenido con los votos "fue el mismo que se propuso: uno de cuatro, el 25%", para ir a Andalucía. Pero estos resultados, según valoró, corresponden a una coyuntura muy local.

A la asamblea del día 23 irá una lista única y de integración. Los días antes -18,19 de septiembre- tendrán lugar las votaciones, abiertas a todo el censo, para elegir a los miembros del Consejo Provincial. La candidatura estará encabezada por Rafael Sánchez Rufo y la asamblea se limitará a ratificar los resultados de la votación universal. Se elegirá al coordinador, a 43 miembros del consejo y además las asambleas locales aportarán otros 11 miembros.

Al final de la asamblea, por otra parte, se votará a los ocho delegados que irán en octubre al congreso andaluz. Se trata de una lista única de ocho delegados. Será consensuada y estará también encabezada por Rafael Sánchez Rufo. Integrará las dos corrientes, con seis delegados partidarios de la dirección regional y dos críticos.

Según valora Sánchez Rufo, en Huelva se trabaja por la integración y no hay ruptura alguna, sino matices respecto a cómo abordar la confluencia de IU ya no sólo con Podemos, sino con Equo, con movimientos sociales y otros grupos que no están organizados. Se aspira, según asegura, a alcanzar un gran acuerdo en que estén integradas todas las sensibilidades.

Pérez Tapias confirmó que integrará la candidatura de Sánchez Rufo al Consejo Provincial, si bien en Andalucía se mantienen dos candidaturas bien diferenciadas. Y es que en Huelva se elegirá a un coordinador y a un nuevo consejo político y Pérez Tapias y sus afines, entre los que está el ex coordinador local y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Juan Manuel Arazola, entienden que Sánchez Rufo tiene un perfil dialogante, con experiencia y con una trayectoria interesante en la que ha apostado por la apertura a todas las sensisbilidades.

"Daremos nuestro apoyo personal a Rafa por sus valores personales y por sus cualidades políticas. Hay un documento político provincial que se debatirá en la asamblea y que lo que plantea es asumible por nuestra candidatura. Son cosas muy pegadas a la realidad provincial y, por lo tanto, nos sentimos identificados en general", valora Pérez Tapias. No obstante, más allá de este apoyo, mantiene sus diferencias en el ámbito andaluz. Otra cosa será, tal y como advierte, que tras la asamblea regional la dirección provincial tenga que abordar ajustes "si se aprobara algo contradictorio con respecto al documento provincial".