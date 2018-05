El convenio de hostelería continúa bloqueado tras una nueva reunión

Habían transcurrido alrededor de tres meses desde la última vez que se reunieron patronal y sindicatos para negociar el nuevo convenio colectivo de la hostelería. Un acuerdo que en la provincia afecta a 15.000 trabajadores y que todavía se mantiene bloqueado a la espera de que consigan llegar a un acuerdo la patronal, con el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva a la cabeza, Rafael Barba; y los sindicatos UGT y CCOO. La subida salarial es el principal escollo entre ambas partes. En febrero la patronal propuso un incremento del 6% en un periodo de 3 años, mientras que los sindicatos pusieron el listón en el 9%. Ayer se acercaron las posturas tras más de tres horas de reunión, pero no lo suficiente como para llegar a un acuerdo. La patronal subió hasta el 6,5% y los sindicatos bajaron hasta el 8,5%.

"Desgraciadamente la patronal sigue con su postura inmovilista y retrógada en el tema salarial", apuntó a Huelva Información el secretario general del FeSMC UGT Huelva, Fernando Parrillo. Tras finalizar la reunión y ver la propuesta de la patronal de incrementar la subida salarial desde el 6% al 6,5%, Parrillo explicó que "nos parece una falta de respeto, un cachondeo, que la patronal venga después de tres meses con esa postura". Así es "prácticamente imposible que podamos valorar nada. Seguimos estando muy lejos". En esta línea, Fernando Parrillo apuntó que los empresarios "tienen que ser más generosos sobre todo por la situación económica que tienen ahora mismo. Huelva no puede ser la provincia donde el salario crezca menos con esa propuesta de toda Andalucía".

El próximo encuentro entre las partes será el 15 de junio y UGT señala que será el definitivo

El próximo 15 de junio tendrá lugar un nuevo encuentro entre ambas partes. Serán dos semanas de reflexión para la patronal y sindicatos hasta que llegue el citado día y vuelvan a poner en común sus impresiones. "Ahí ya será definitivo si llegamos a un acuerdo o si vamos a convocatoria de huelga".

Desde CCOO afrontaban la reunión de ayer con "muchas expectativas después de leer declaraciones de la patronal donde parecía que habría una postura más cercana al incremento salarial que pedimos", señaló a este periódico la responsable de hostelería de la federación de servicios de CCOO en Huelva, Julia Perea. Pero tras la reunión, Perea señaló que "la propuesta que nos han hecho nos han dejado un poco descuadrados", una subida salarial que tildó de "ridícula" y es que "se nos echa el tiempo encima y el verano está a la vuelta de la esquina". En esta línea, "tampoco es que tengamos muchas expectativas con la nueva reunión después de lo visto".

Desde el otro lado de la mesa, el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, explicó que la reunión "no ha ido mal en el sentido de que seguimos negociando y eso en sí mismo es una buena noticia". En esta línea remarcó que la subida que la patronal propone no es un 6,5% real sino que llegaría al "siete y pico" por el acumulado, y así "creo que no se ha hecho un análisis real de lo que supone" la propuesta. "Ellos han hecho un acercamiento al 8,5%, que no satisface nuestros intereses, pero que valoraremos si el sector es capaz de asumirlo o no. Pero ya les he adelantado que seguimos bastante lejos". Barba también habló de un retroceso en planteamientos que tenían consensuados como era el de la externalización con los servicios. "Están pidiendo que se busque una fórmula para que las empresas que están a día de hoy externalizadas, que son 4 o 5, que de alguna manera haya un proceso de convergencia salarial al convenio de hostelería", mientras que lo que planteó la patronal fue que las que ya estuvieran externalizadas no tuvieran esa obligación y por otro lado exigir a las empresas que externalicen un servicio, converger hacia el convenio en el caso de las camareras de piso.

Serán dos semanas de reflexión para que el 15 de junio se intente llegar a un acuerdo que ya se alarga en el tiempo.