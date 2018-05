El convenio colectivo de hostelería continúa bloqueado a la espera de nuevas reuniones

Entre los convenios colectivos a negociar, el de la hostelería, donde se engloban 15.000 trabajadores, es en el que se centran distintas dificultades para llegar a un acuerdo entre todas las partes. La negociación "está bloqueada desde hace mes y medio", señala Sebastián Donaire. El secretario de UGT en Huelva explica que "estamos pidiendo un incremento salarial del 9% para tres años de convenio y la equiparación de las camarera de piso en cuatro años". Con esas condiciones puestas sobre la mesa, Donaire apunta que los empresarios están proponiendo un 6% y "entendemos que no se puede permitir porque es que en los últimos diez años el convenio del sector hostelero en Huelva ha tenido una subida insignificante y muchos años congelados". Por su parte, el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, explica que al pedir los sindicatos un incremento del 9% en el convenio de la hostelería "complica el escenario". Barba señala que con la propuesta de los empresarios de subir un 6% "no es un 6% real, es todavía más porque la subida se acumula cada año", por lo que "estamos ofreciendo una subida salarial muy cercana al 8,5% con todos los conceptos", y aún así, para los sindicatos "es insuficiente". Y es que "no pueden pretender los sindicatos que todo lo que ha pasado en los diez últimos años lo repercutamos en esto porque no tiene sentido. Tenemos que hacer previsiones sobre futuro, no sobre pasado". Rafael Barba también compara que la subida salarial media de los convenios de Andalucía "no ha llegado casi ni a un 4% y pico. Y nosotros estamos ya en el 6%". Además en comparación con el resto de convenios que se han hecho en Huelva "nadie puede poner en duda que es una subida más que razonable". Desde el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, señala que "mantenemos abierta la mesa negociadora", es más "vamos a retomar contacto en breve y seguimos esperando algún avance por parte de las centrales sindicales porque nuestra posición no es injusta sino razonable". Barba espera "una postura de acercamiento razonable" pero deja claro que "nosotros al 9% que están pidiendo no vamos a llegar nunca".