El plan de contenedores no prevé incrementar las sanciones por ahora

Tras un encuentro con representantes de los comerciantes y hosteleros, en el que se abordó la experiencia piloto llevada a cabo en ocho calles y espacios públicos del centro de la ciudad con el nuevo servicio de recogida de residuos urbanos, consistente en la retirada de la vía pública de los contenedores durante el día, la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva decidió ampliarla a nueve calles más, donde empezará a funcionar el próximo 26 de febrero y abarcará todas las peatonales del casco histórico de la ciudad, desde Plus Ultra al Punto.

El objetivo es mejorar la imagen del centro de Huelva, eliminando la suciedad y los olores que se concentran en torno a los contenedores. La iniciativa cuenta con el apoyo del Centro Comercial Abierto Calles del Centro y la Asociación provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca) y de Hostelería.

Si hay incidencias continuadas se tomarán las medidas oportunas"

Hasta el mismo 26 de febrero se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización que se realizará a través de cartas que se le enviarán a los vecinos informándoles del nuevo servicio, así como del lugar donde estarán los contenedores y los horarios de retirada y colocación de los mismos. Las asociaciones de comerciantes y hosteleros se encargarán a su vez de informar a sus asociados.

Una vez que se ponga en funcionamiento en las nuevas calles habrá una presencia de técnicos municipales y agentes de la Policía Local para "dar las explicaciones oportunas sobre el nuevo sistema de recogida de residuos", apuntó el concejal de Infraestructuras, Luis Albillo, que indicó que habrá que darles un tiempo a vecinos, comerciantes y hosteleros "porque es un cambio de hábito importante y necesitan un tiempo para adaptarse".

Señaló que "no se va a sancionar a nadie al principio, ni se van a tomar medidas coercitivas, no vamos a realizar una persecución sobre personas que no se han enterado de la nueva situación". No obstante, destacó que las ordenanzas municipales son de obligado cumplimiento. "No se puede tirar la basura antes de las nueve de la noche".

Albillo comentó que "si hay incidencias continuadas se tomarán las medidas oportunas para que se cumplan las ordenanzas". Explicó que "no se cambia nada de lo estipulado, los contenedores van a estar colocados para que se eche la basura".

Subrayó que las sanciones es un opción pero no cree "que sea necesario emplearla". Recordó que "no ha sido necesario en la experiencia piloto, no se ha tenido que llegar a eso, el 99% de los ciudadanos son cívicos". Manifestó que "se ha hecho un cambio de hábito radical y se han acostumbrado en semanas, no ha habido incidencias graves". El concejal de Infraestructuras confía que en estas nuevas calles el servicio "sea acogido como en las anteriores".

La ampliación afecta a las calles Niña, Pinta, San Cristóbal, Alfonso XII, Miguel Redondo, La Paz, Murillo, Rascón y Bocas, que se unen a las ocho primeras: Berdigón, Alonso Sánchez, Vázquez López, Rico, Tres de Agosto, Espronceda, plaza de Las Monjas y Cardenal Cisneros.

Al igual que en la primera fase, se renovarán todos los contenedores y sustituir los treinta existentes, de carga trasera, por trece nuevos de carga lateral, pasando de una capacidad de 33.000 litros a 38.400 litros. No se cambiará su ubicación. Aparte, se colocarán tres de estos nuevos contenedores en la Avenida de Italia, que permanecerán disponibles durante todo el día.