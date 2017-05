El consenso general lleva a sacar trece mociones por unanimidad

Sin temas espinosos que tratar, el Pleno del Ayuntamiento de Huelva sacó ayer la sesión de mayo adelante con un ejercicio de consenso que le llevó a aprobar hasta trece mociones por unanimidad. Acuerdos entre todos los grupos, aunque tampoco se renunciara al debate en muchos casos, para temas de interés general relacionados con seguridad infantil y salud general o con intervenciones de mejora en servicios o en infraestructuras en el Parque Moret o en La Morana, o con llevar la Capitalidad Gastronómica a los barrios.

Tal fue el buen clima del Pleno, que no sólo se alejó en la unificación de criterios del último ordinario de abril. Hasta entre los tres concejales de Ciudadanos reinó la paz y el reparto de tareas: cada uno de ellos defendió sendas mociones presentadas por su grupo. Y las tres entraron en el selecto grupo de la unanimidad, sobre la regulación de los parques hinchables infantiles, la retransmisión pública de una ópera del Teatro Real y las mejoras en el Servicio de Atención al Ciudadano y Empadronamiento, para el que ya el equipo de gobierno anunció medidas en marcha, como la petición telemática de cita previa.

El desmantelamiento de la antigua central térmica sale adelante como mero trámite

Hasta el PP logró el apoyo total a sus propuestas sobre la ejecución de un plan de acción en La Morana y "poner en valor el Parque Moret". Nada que se escape de lo que ya se está haciendo, aclararon en el gobierno socialista, desde el que se rechazó que no se recibiera a los vecinos de la barriada. La oposición tampoco pasó por alto, pese al acuerdo, la opción que tuvo el anterior gobierno popular de ejecutar los proyectos que ahora pone encima de la mesa como planos ("de papel ya amarillo", le criticaron) que sólo tendría que ejecutar el equipo de Gabriel Cruz.

Pero a los componentes del Grupo Popular, eso de que le recuerden continuamente que lo que ahora reclama pudo hacerlo durante veinte años no les gusta mucho. "Recuerden que nosotros ya no estamos en el equipo de gobierno y que no deben hacernos oposición a nosotros", insistieron.

Y la oposición actual sólo ejerció casi en bloque cuando se trató el Reglamento del Consejo Sectorial Mesa del Comercio de Huelva. Salió adelante, al final, por los tres votos favorables de Ciudadanos, sumados a la minoría simple socialista, tras conocer de su elaboración y pedir el borrador para incluir modificaciones propias. Rechazo entre el resto "por las formas". "No hemos tenido conocimiento del documento de forma previa y eso no es propio de una democracia participativa. No pudimos hacer aportaciones y llegar a un consenso", suscribieron entre el resto de grupos, de los que Izquierda Unida y Participa Huelva lamentaron la no inclusión de representantes de economía social y comercio justo en el consejo sectorial. El responsable del área, Jesús Bueno, apeló al plazo de 30 días que se abre para presentar alegaciones antes de su aprobación final, de nuevo por el Pleno. "De haber dado antes ese paso", replicaron, "no haría falta ahora recurrir a esta vía".

El Reglamento del Consejo Local de Salud fue el ejemplo opuesto. Todos los grupos contaron con el borrador previo y realizaron sus enmiendas, "que han enriquecido el texto". Todos contentos, agradecidos y moción aprobada sin más.

Pero esa controversia sobre el comercio, que dio para rato, sirvió en bandeja el siguiente punto a tratar, sobre transparencia y cumplimiento de mociones, a propuesta del PP. Más advertencias y tirones de oreja, y reproches al PP por su gestión anterior y sus censuras actuales. Aunque acabó en unanimidad después de todo.

Como con la demolición de la antigua central términa de Endesa en la Punta del Sebo, que se va a retomar "a final del verano" tras solventar el problema técnico que obligó a su parada, informó Manuel Gómez. Y si el Gobierno se pronuncia en ese sentido sobre las instalaciones de la posterior central de ciclo combinado, ahora sin actividad, puede que el desmantelamiento total se solicite para todo el recinto, también con un expediente informativo de Costas sobre la propiedad del suelo.