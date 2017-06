El congreso de los frutos rojos de Huelva se fija en Chile y Perú

Una producción de fresa similar pero con precios más elevados

La campaña de recogida de la fresa ha terminado. Un primer balance realizado ayer por el presidente de Freshuelva, Alberto Garrocho, indica que ha sido "buena y satisfactoria" con una producción similar a la anterior y unos precios estables y al alza. Garrocho señaló que no se han producido picos de producción elevados, por lo que ha sido absorbida por el mercado mientras los precios se han incrementado entre un 10 y un 12% respecto a la campaña anterior. La producción se situará en unos 300 millones de kilos de fresa. Las últimas semanas de recolección se han destinado a la fruta destinada a la industria, una vertiente que este año también ha sido mejor, al no haber habido ningún momento en la campaña que se haya tenido que coger fruta cuyo destino fuera ese. A mitad del pasado mes de mayo comenzó la producción de otros países europeos como Francia y Alemania. Garrocho destacó que en los cuarenta años que lleva en el sector no ha conocido una campaña similar.