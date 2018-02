Las conductas que no sirven para gestionar personas

Se pueden leer todos los manuales de gestión de personas o liderazgo del mundo. Pueden saberse la teoría al dedillo, y hasta pueden lucir en el despacho el título de máster cum laude por la universidad más prestigiosa que se les ocurra. Sin embargo, hasta que un jefe no lleva las cualidades del liderazgo a sus conductas diarias, y las convierte en gestos habituales con todos los miembros de su equipo, no conseguirá sacar todo el potencial que son capaces de dar las personas. Y ese liderazgo es el que nace de la autoridad que dan al jefe sus colaboradores, y no del poder que le confiere el puesto.

Liderar es una cuestión de autoridad, no de poder

Liderar es una cuestión de autoridad, no de poder

No es lo mismo ser jefe que ser líder. Esto ya lo hemos compartido en alguna otra ocasión. El primero manda desde el poder y el segundo desde la autoridad, o dicho de otra forma mucho más terrenal: el jefe manda desde la silla y el líder desde el culo. Me explico.

El jefe tiene el poder que le viene dado por el puesto, y eso es la silla, pero la autoridad debe ganársela la persona que ocupa la silla, y eso en nuestra particular metáfora es el culo. Así que saber distinguir la autoridad del poder, o sea, diferenciar cuándo hay que mandar desde la silla y cuándo desde el culo -que las dos formas son necesarias-, es una gran habilidad de los buenos gestores de personas.

El poder a un puesto directivo se lo da la empresa y la altura en el organigrama, pero la autoridad a la persona se la dan los miembros del equipo. Y la autoridad tiene más resistencia y es más eficaz que el poder. Por eso el culo siempre le gana a la silla, y por eso hay culos que mandan incluso sin silla.

Las cualidades del líder

Lo ideal, que no lo habitual, es que el jefe sea el líder de su equipo, y por tanto tenga el poder y la autoridad como herramientas de gestión. Esa es la forma más fácil de conseguir que se cumpla la definición básica de liderazgo: que todos hagan lo que el líder quiere y, además, quieran hacerlo.

Podríamos extendernos en las cualidades básicas del líder. Depende de la teoría, el libro o el programa educativo que elijan, encontrarán diferentes listados más o menos largos de cualidades fundamentales: integridad, visión a largo plazo, capacidad para escuchar y aprender, flexibilidad ante los cambios, empatía, creatividad, confianza, comunicación, vocación de servicio… Y todos tienen razón.

Pero ahora hay que aplicar la teoría y llevar todo eso al día a día de las organizaciones, donde lo normal es que haya otras prioridades, más presiones, grandes problemas, muchas urgencias, distintas personalidades conviviendo, malos rollos laborales, gestores más o menos incapaces… En fin, la vida misma.

Por eso es importante hacer un diagnóstico en nuestra organización e identificar conductas concretas que no generan confianza en el equipo y por tanto debilitan la autoridad de los gestores de equipo.

Cinco conductas con las que se pierde autoridad

Aquí les propongo una forma de empezar a mejorar: identificar y evitar por ejemplo estas cinco conductas que desestabilizan a los trabajadores y enturbian el clima laboral.

-1. Decir una cosa y hacer otra. La incoherencia resta mucha autoridad al jefe. Es especialmente fácil escuchar hablar a los jefes de trabajo en equipo, de nuevas ideas, de la importancia de la calidad… Y en cuanto les aprieta el zapato verles exigir resultados en tiempos imposibles. La creatividad, la innovación, la ruptura de límites necesita espacios adecuados, tiempo suficiente, y confianza del equipo para poder equivocarse.

-2. Centrarse sólo en lo malo o sólo en lo bueno. Pocas cosas motivan más a un empleado que sentirse identificado en lo que le dice su jefe sobre su trabajo. Y pocas cosas le motivan menos que sentirse injustamente valorado, evaluado por detalles insignificantes, o ignorado. Las palmadas en la espalda vacías de contenido, las broncas generalizadas o las centradas en pequeños errores, suelen evidenciar sólo el poco tiempo que el jefe le dedica a su gente o su incapacidad.

-3. Mirar siempre hacia arriba. Son los jefes que están más pendientes de lo que les exigen desde jerarquías superiores que de defender o conseguir recursos para los miembros de su equipo. Olvidan que ellos también son miembros del equipo. Sus gestos identificativos van desde no asumir los errores y culpabilizar a su gente, a no aprobar vacaciones recurrentemente por olvido, cancelar reuniones a última hora, o acordarse tarde de asignar las tareas "urgentes".

-4. Dar la misma tarea a dos empleados. Es más habitual de lo que parece. Jefes que por olvido, por estrategia o por falta de confianza les piden lo mismo a dos personas de su equipo. Sea cual sea la razón de fondo, se trata de una falta de respeto al tiempo y la energía de los dos profesionales, y le pasará factura con todo el equipo.

-5. Criticar o hablar mal del rendimiento de un trabajador a otro, esté o no presente el afectado. Creo que aquí sobran los comentarios.

Desarrollar las capacidades de las personas para gestionar equipos es posiblemente una de las inversiones más rentables que puede hacer cualquier organización. De hecho, cada vez es más habitual. Lo importante después de invertir es evitar la primera conducta descrita arriba, y aunque sea por puro interés, que también las empresas hagan lo que dicen y desarrollen políticas y estilos de dirección coherentes con esta forma de gestionar personas. Eso también es Responsabilidad Social Corporativa de la empresa con lo más importante que tiene: su gente.