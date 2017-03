La comunicación es imprescindible en las crisis, sobre todo en organizaciones con RSC

Quien me conoce o quienes me leen habitualmente saben que soy un poco pesada en esto de repetir que es imposible no comunicar. Pero es que lo es. Por acción o por omisión, es imposible que los demás no interpreten siempre un mensaje.

También suelo decir muchas veces que si una organización no se comunica, alguien se comunicará por ella. Y eso es algo muy peligroso, especialmente en las situaciones en que los que nos dedicamos a esto de la comunicación corporativa de una u otra forma denominamos comunicación en crisis.

La comunicación en crisis, como su propio nombre indica, son las técnicas que se ponen en marcha para gestionar una situación difícil que afecta a la actividad, a la reputación o incluso al futuro de una organización. Repetimos: técnicas de comunicación, no de silencio. Por eso me sigue sorprendiendo personalmente cuando todavía alguna empresa o institución decide no comunicar para gestionar sus situaciones complicadas, primero porque es imposible no comunicar, y segundo porque es la forma más efectiva de perder el control de los mensajes y escuchar a otros hablar en su nombre.

Comunicar implica también escuchar

Si importante es abandonar la política de comunicación reactiva, que es la que suele decidir no hablar, más importante es incluir en esa comunicación un elemento fundamental de la misma: la escucha. Porque parece que cuando hablamos de comunicar sólo pensamos en decir algo, y es mucho más importante, en mi opinión, saber escuchar primero. La escucha también forma parte del concepto comunicación.

Esto supone adaptar o cambiar la forma en la que se relaciona la organización con todos sus públicos, y sobre todo que los escuche. A todos. A los de dentro y a los de fuera.

Hace mucho que la comunicación unidireccional y paternalista ha muerto. No funciona. Al menos no como debe funcionar la comunicación para enriquecer a la empresa o institución que la practica.

Sería sensato deducir que la mejor opción para gestionar la comunicación en crisis es dar la cara y hablar siempre. No digo yo que no haya que pensarlo y prepararlo bien según las situaciones. En cualquier caso, mi mejor recomendación siempre será tomarse el tiempo e interés suficientes antes, mucho antes, para escuchar al entorno y a la plantilla, comunicarse con ellos de forma honesta, y generar la clave indispensable de cualquier política de comunicación corporativa eficaz: la confianza.

La RSC es en esencia comunicación y confianza

Es cada vez más evidente que hablar sin escuchar no funciona, también en el terreno personal, y los que lo hacen deberían saber a qué atenerse. De hecho, es justo el tipo de escucha lo que define la calidad de la comunicación responsable enfocada como la habilidad para responder.

Podemos hacer una escucha interesada, que consiste en saber para persuadir. Es una escucha activa, sí, pero su objetivo es escuchar para conocer lo que los públicos esperan y ofrecerles lo que puede servir. No hay interés compartido.

Hay otro tipo de escucha activa: la empática. Las empresas que apuestan por comunicarse escuchando empáticamente, negocian y buscan la convergencia de intereses, previenen mejor los riesgos, generan confianza y desarrollan una importante capacidad de resistencia. Así es como la comunicación, con la escucha incluida, se convierte en el mejor vehículo de la Responsabilidad Social Corporativa.

Porque si la Responsabilidad Social Corporativa de una empresa se basa en este tipo de comunicación con todos sus públicos de interés, me atrevo a asegurar que esa empresa podrá adelantarse a la mayoría de las posibles crisis para poder evitarlas. Y si aun así le llega la crisis, tendrá la confianza de esos públicos y argumentos suficientes para no tener que decidir no hablar.