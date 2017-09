"Hay cierta competencia de la FP con la Universidad que va a mejorar el sistema"

-En Andalucía se hizo hace cinco cursos un mapa de enseñanzas en las escuelas de arte y a Huelva le correspondió este grado. Hasta ahora no tenemos ninguna duda de que vaya a continuar. Tanto es así que tenemos en planificación educativa la ampliación de la escuela. Cuando estamos pensando en hacerla, muy requerida por la comunidad educativa, entendemos que ahora mismo no corre ningún tipo de peligro.

-Además de ser personalmente estrictamente docente, que ha salido de los grados universitarios relacionados con la enseñanza, en la FP tenemos un perfil técnico y podemos contratar a personal que, no siendo docente estrictamente de esa rama, sí tiene la condición de técnico. Tenemos muchos técnicos en empresas, grandes técnicos, grandes profesionales, que le van a dar formación a nuestro alumnado fuera del centro educativo. Sí nos complica a la hora de hacer la planificación en los centros pero es un reto más que lo vamos solventando.

-Creo que sí. En un momento determinado, la FP era una de las hermanas pobres de nuestro sistema educativo. Ahora hemos conseguido girar esa tendencia: hay muchísimo alumnado que está accediendo a la FP; hay un déficit en profesiones técnicas, tenemos profesores titulados universitarios que llegan a FP, y en algunos casos, las notas de acceso en algunos grados de FP son casi superiores a las de los universitarios. Hay cierta competencia con la Universidad que también creo va a mejorar el sistema y le está dando ese caché de calidad a la FP que antes, desgraciadamente, no tenía.

-Se va a compensar con el impulso dado por la construcción en esa zona. Será un centro de tres líneas, que ya está en marcha para ser una realidad dentro de muy poco. Así vamos a poder satisfacer también las necesidades de educación pública en esa zona, que nos preocupaba. Ha habido muchas peticiones de familias que por cercanía a su domicilio no tenían más remedio que matricular en concertada a sus hijos, siendo plenamente defensores de la educación pública, sin devaluar, para nada, con esto que digo, la calidad de la educación concertada. Incluso hubo peticiones de la junta de personal docente y hemos conseguido darle respuesta. Ha sido muy complicado por el proceso urbanístico que tenía ese suelo. Hace aproximadamente un año ya el Ayuntamiento pudo formalizar la puesta a disposición de la Consejería de esa parcela, que tiene las dimensiones que requiere ese C3, un colegio que creo que va a cubrir esa necesidad de escolarización en pública en esta zona en concreto. Recuerdo que hace unos años en esta Delegación había una tensión grande por parte de las familias para escolarizar a sus hijos en esa zona, y había una petición importante, también en concertada, que tampoco daba espacio para todos los alumnos que había en esa zona. Además de esa diferencia concertada-pública, lo que sí había realmente era un déficit de plazas. Esa presión, por el descenso demográfico, ha disminuido, y ya no se ven, lógicamente, tantas reclamaciones.

-En Andalucía estamos en unos porcentajes muy soportables, del 80-20, de pública y privada o concertada, tanto en alumnado escolarizado como en unidades en carga. En Huelva solo tenemos dos centros totalmente privados, y todo lo demás es sostenido con fondos públicos. Ese porcentaje es también un reflejo de lo que la sociedad demanda, porque hay un sector de padres y madres que demanda un tipo de escolarización más afín a sus apetencias, como la religiosa o de otro tipo, y así también se le puede dar respuesta. Nosotros nos comprometimos a que este año no íbamos a reducir las unidades de Educación Infantil en ninguna localidad donde conviviera lo público y lo concertado. Y lo hemos respetado. Ahora mismo estamos en esos números, salvo alguna excepción, como puede ser en el centro de Huelva.

-No podemos avanzarlo todavía.

-Entiendo que sí. Es bueno que empecemos a hablar de una financiación adecuada de todos los servicios que prestan las comunidades autónomas, y no solamente en educación. Eso va a hacer que tengamos mayor capacidad de inversión en educación, con esa palabra, inversión, en mayúsculas y quizá en negrita. Eso nos dará mucha más capacidad, no sólo en infraestructuras educativas, que también, sino para tener más material humano, que necesitamos mucho más especializado, y consigamos mejorar lo que pretendemos todos: los rendimientos escolares y el abandono temprano de la escolarización, entre otros aspectos.

-Hay casos en los que nos vemos obligados a hacer desdobles de unidades que en principio no se preveían. Cuando llegan los datos de certificaciones de matriculación, de las pruebas de evaluación extraordinarias, los números cambian. Por eso en estas fechas tenemos que ajustar con un perfil fino todas las unidades.

-Efectivamente, tenemos un incremento de 175 docentes y un descenso de 600 alumnos. Parece que los datos no cuadran en principio, fundamentalmente cuando hablamos también de más unidades en los centros. Pero influyen diversos factores, el decrecimiento demográfico, quizá el que más. Aunque parece que ya nos vamos recuperando de esa tendencia, hemos tenido unos años en los que ha afectado negativamente en el número de alumnos matriculados. Ahora lo podemos ver en segundo y tercer ciclo de Primaria, y en los primeros cursos de Secundaria, que tienen menos alumnos.

Mientras posa en su despacho para el reportaje gráfico de esta entrevista, Vicente Zarza confiesa su afición a la fotografía. Le viene de lejos, de cuando era más una labor artesanal y la tecnología se limitaba a los extraordinarios resortes mecánicos del material analógico. Lo suyo era meterse en el laboratorio, recurrir a la química y manejar la ampliadora. Y a tanto llegaba su pasión, que intentó que algunos de sus alumnos se contagiaran cuando daba sus primeras clases en el Andévalo, al plantearlo como una actividad complementaria. "No se me olvidan esas caras de sorpresa cuando de repente veían aparecer la imagen sobre el papel blanco. Era magia para ellos", confiesa sentado en la mesa de su despacho, compartiendo ese recuerdo con un pellizco de añoranza. Ese apunte vale bien para retratar al personaje, por la sencillez con que le define y la fascinación que mantiene por el poder de la enseñanza. Y no es solo por el cargo político que ostenta. Vicente Zarza Vázquez (Zalamea La Real, 1959) es diplomado en Magisterio y funcionario del Cuerpo de Maestros. Tiene una larga trayectoria en la docencia, en la que también ha desempeñado puestos de responsabilidad. Entre 1987 y 1992 fue director del Colegio Público Adersa VI, en La Granada de Río-Tinto, y en su última etapa en las aulas, entre 2004 y 2009, desempeñó labores de jefe de Estudios del IES Nuevo Milenio, en Zalamea. Entre medio fue cuando su vocación de servicio público giró hacia la política, en este caso alentado por su condición de socialista. Así fue alcalde de su pueblo entre 1995 y 2003, y posteriormente, entre 2007 y 2011. La primera vez que Izquierda Unida le arrebató el mando en el Ayuntamiento, volvió a la enseñanza. La segunda vez, también, pero ya como delegado provincial de Educación en Huelva, en lo que sigue trabajando con discreción, sin exponerse públicamente más de lo necesario.