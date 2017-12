"Me choca que en la comisión técnica del Banco de España nunca me llamaran"

-¿cree que la Junta apuesta por el Arqueológico en el Banco de España?

-No seré yo quien diga lo que quiere la Junta o no. Puedo tener mi opinión, pero sé que la ciudadanía sí lo quiere y así me lo ha hecho saber. Me he reunido con la AMO varias veces. Si la Junta dice que es Museo Arqueológico, el Gobierno no se va a oponer a que lo sea. Está el problema de los fondos, el traslado de los mismos. Todavía la Junta no lo ha solicitado. Dice que tiene informes de sus técnicos que son negativos pero el Ministerio no tiene conocimiento de ellos, no se los han hecho llegar. El Ministerio ha pedido que los técnicos puedan visitar el edificio para ver si es idóneo y no se lo han permitido. La Junta siempre hace referencia a un espacio multicultural pero yo sé que el Arqueológico es algo que reclama la ciudadanía y me he interesado por el tema. De hecho el 10 de enero iré con el alcalde a Madrid a reunirnos con el secretario de Estado de Cultura porque es un tema que me preocupa.

-Si la Junta solicita el traslado de las piezas, ¿cree que habrá problema?

-Si el edificio reúne las condiciones no tiene ningún problema. Por eso digo que creo que en esa reunión que tendremos todo se aclarará bastante, aunque a mi ya me lo han aclarado. He hablado con el Ministerio de Cultura y es un tema que se sigue muy de cerca. Me choca que en la comisión técnica que hubo en su momento, en la que se reunían todas las partes, a mi nunca me llamaran. Porque sí que se hablaba en esas reuniones del Gobierno. Se decía que los fondos eran estatales y habría que contactar con el Ministerio, pero a mi nunca me llamaron. Ni siquiera como invitada u oyente, para luego poderlo trasladar.

-¿Se contemplan inversiones por parte del Gobierno para el Museo actual? En el Museo de la Aduana de Málaga, por ejemplo, el Ministerio invirtió el pasado año 40 millones.

-El Estado invierte en la lista de prioridades que le da la Junta.

-¿Está diciendo que la Junta no ha considerado prioritario que se invierta en el Museo?

-Por lo menos no lo ha trasladado al Gobierno. La gestión la tiene la Junta. Ella es la que traslada al Ministerio su lista de prioridades. Al gobierno le da igual -entre comillas- invertir en uno u en otro. Si la Junta, que es la gestiona, dice "a", pues "a". ¿En la lista que pasa al Gobierno está Huelva? Habría que preguntarle a la Junta si aparece y en qué posición.

-¿Qué le pareció el modo de proceder de la Administración autonómica cuando tuvo lugar el cierre temporal del Museo por la caída de losas pétreas del porche?

-Los hechos están ahí. No es mi forma de actuar. Yo lo hubiese comunicado. Pero no voy a valorar las actuaciones.

-¿Cuándo se retomarán las obras del Archivo Histórico?

-El Gobierno ha apostado y lo sigue haciendo por esta infraestructura. Estamos en trámites de volver a sacar a licitación la obra pero se sigue en ello. En ese momento no lo sé, pero se está trabajando en ello y cuando vaya al Ministerio de Cultura preguntaré por el tema.