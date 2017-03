El comercio se desvincula del nombramiento del nuevo director general de su patronal andaluza

Los comerciantes onubenses, a través de su asociación (CECA Comercio Huelva), se han querido desvincular del nombramiento oficial del nuevo director general de su confederación andaluza (CECA Andalucía). Desde la semana pasada es el onubense Fernando Pérez Lozano el que ocupa el puesto, pero los comerciantes de la provincia "no están de acuerdo con ello" y ante eso convocaron un "comité de urgencia" que se celebró ayer para mostrar su "descontento" de forma oficial, según detalló a Huelva Información el presidente de CECA Huelva, Antonio Gemio.

Tras la reunión, la Federación Onubense de Empresarios (FOE) emitió un comunicado en el que CECA Huelva anunció que "respetando la designación adoptada por la junta directiva de CECA-Andalucía, pero no estando de acuerdo con la misma, va a solicitar la revocación del nombramiento". En el escrito se detalla que los comerciantes de Huelva no participaron en el acuerdo, "ya que por motivos de agenda" no pudieron acudir a la reunión en la que se adoptó tal decisión.

Desde la patronal andaluza prefirieron declinar hacer declaraciones al respecto, si bien apuntaron que el tema se debatirá "internamente", como es habitual en los órganos de gobierno de la patronal.

Pérez Lozano, que ha sido secretario general de la FOE así como de numerosas asociaciones sectoriales y áreas de organización empresarial, asumió el pasado 23 de febrero su cargo con el reto de lograr la excelencia y la eficiencia en la gestión para los más de 30.000 asociados con los que cuentan. Además, según se avanzó desde la propia patronal andaluza, su labor se centrará en el impulso del nuevo modelo de gestión de la CECA, que pasa por aumentar los servicios a los comercios adheridos.