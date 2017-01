El comercio adelanta las rebajas para reactivar las ventas antes de Reyes

¿ya están las rebajas? Ayer se repetía la misma pregunta en las principales calles comerciales de la capital. Hablar de descuentos antes del 7 de enero ya no es algo extraordinario en las grandes cadenas, aunque ayer sorprendió a más de uno encontrar en los comercios tradicionales del centro carteles en los escaparates que anunciaban recortes en los precios de sus artículos. El otoño empezó mal en las ventas del comercio minorista por culpa de una temporada demasiado cálida y la Navidad ha querido recuperar las ventas perdidas, pero tampoco han empezado bien y se espera que esta semana de consumo por antonomasia equilibre la caja de los comercios, que esperan poder cerrar con una facturación un 10% mayor que la de hace un año.

Cierto es que la fecha de inicio de las rebajas está liberalizada desde 2012 y quizá este año el panorama es especialmente confuso porque no son pocos los comercios que han venido aplicando descuentos prácticamente desde el inicio de la Navidad, aunque no como rebajas declaradas, sino camufladas en cierta medida por ofertas especiales, promociones, o ventas privadas. Hay mil formas de llamarlo, pero la cuestión es que los consumidores han podido comprar regalos navideños con anterioridad a Nochevieja entre un 20%, 40% o incluso el 50% más baratos que en cualquier otra época. Y es que no son pocas las firmas que han lanzado fuertes descuentos durante las últimas semanas con el fin de animar el consumo. En el comercio on line esta política de promociones es aún más agresiva y desde ayer el tradicional se sube al carro. Prácticamente el 100% de los establecimientos abrió sus puertas y eso tiñó las principales vías comerciales de un ambiente que mezclaba ese ajetreo que aportan las compras de Reyes de última hora con la típica imagen de los primeros días de rebajas. La jornada era festiva, pero en la calle el trasiego era como el de cualquier día hábil y eso lo intuyen los comerciantes hasta el punto de asegurar como lo hace el secretario del Centro Comercial abierto Calles del Centro, Daniel Caldentey, que "ésta es una de las semanas más importantes para los minoristas". Sobre todo para acercarse a esas previsiones de ventas que hablaban de un 10% más en esta Navidad y que de momento se han quedado en el 4-5% más.

Los descuentos han empezado por recortes de entre un 25 y 35% en el pequeño comercio y algo más agresivos en grandes superficies, que "vienen muy bien para que el bolsillo no se resienta tanto en la cuesta de enero", decía María Pulido, una de las numerosas onubenses que ayer aprovecharon para hacer "esas compras obligadas que no pueden hacerse después del 5 de enero". ¿Lo más demandado? El textil, los complementos y la joyería, dejando de lado los juguetes para los que la gente "no espera tanto las rebajas".

A pesar de ese adelanto en los descuentos, los comerciantes prevén que el 7 será un día fuerte de ventas y por ello se espera que también el domingo, día 8, abra prácticamente la totalidad de ellos.