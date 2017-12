El colegio del Ensanche espera desde hace 2 años a que se urbanice la parcela

Desde que se firmó la concesión de los terrenos, el centro educativo concertado del Ensanche -el María Inmaculada- no ha podido empezar a construirse. Dos años después, sigue a la espera de que la empresa Natural Links (filial del Grupo Trussan), responsable de efectuar la urbanización de la parcela en la que se ubica el colegio, la ejecute y la entregue con todos los servicios al Ayuntamiento de Huelva.

El representante de la titularidad del colegio, Antonio Martín Moraita, asegura que siguen "sin poder hacer nada", y advierte de que, de haber empezado las obras, el resultado sería en estos momentos la existencia de un colegio construido pero sin los accesos ni la dotación de suministros necesaria.

Habría ocurrido algo similar a lo sucedido, por ejemplo, con el Chare de Lepe, si bien, tal y como apunta, en ese caso se trata de un proyecto promovido desde una administración pública, la Junta de Andalucía, y en este caso se trata de un proyecto privado.

La licitación del centro educativo concertado proyectado en el Ensanche Sur tuvo lugar en mayo de 2015 por parte del Ayuntamiento de Huelva, tras aprobarse el proyecto básico en la Junta de Gobierno local junto al pliego técnico y administrativo. El proyecto a concurso se basó en la propuesta presentada por el colegio María Inmaculada y la dotación educacional ya fue adjudicada en diciembre de hace dos años a esta empresa, que fue la única que optó a la licitación pública.

Pero en la actualidad todo sigue dispuesto para que salga a concurso su construcción y ésta se ejecute en el plazo aproximado de un año. Antes será necesaria la licencia de obras (gestión que ocupará dos o tres meses), pero toda esta tramitación está paralizada desde hace dos años y no hay previsiones de fechas hasta que no se garantice la urbanización de la parcela y se proporcionen los suministros básicos para el funcionamiento del centro.

El bloqueo afecta, según señala Martín Moraita, a la situación del centro actual, en el sentido de que este estaba pendiente de algunas reformas (instalaciones eléctricas y agua, entre otras) que no se han ejecutado a la espera de que se produzca el ansiado traslado al Ensanche, un reto promovido desde hace unos quince años y que, según asegura, llena de ilusión a docentes, alumnos y padres.

Será un proyecto para muchos años pero hasta que se haga realidad, los alumnos seguirán en el colegio de la calle San Cristóbal. "Podemos estar aquí para siempre y tenemos que estudiar la posibilidad de abandonar la idea si esto no se resuelve o bien si tarda muchos años más. No sabemos si esta situación durará hasta el infinito o unos años. Es algo que no está en nuestras manos", valora.

Desde el Ayuntamiento, según explica, le han trasladado que no pueden hacer nada porque la responsabilidad de ejecutar la urbanización es de la empresa. Precisamente este periódico intentó sin éxito que desde el Ayuntamiento se atendiera a su petición de información y no fue posible contactar con la empresa urbanizadora.

En todo caso, el titular del colegio considera que, ante esta situación, "alguien tendrá que tomar las riendas y hacer la urbanización, ya que no se puede dejar un proyecto parado cuando atiende al crecimiento natural de una ciudad", e insiste en que la única responsabilidad la tiene Natural Links.

El nuevo colegio María Inmaculada ocupará en el Ensanche Sur una parcela de 7.243 metros cuadrados que se ubican detrás de la actual estación de Renfe. El proyecto básico aprobado y adjudicado a la empresa educativa prevé la construcción de un edificio de 5.473,46 metros cuadrados de techo, con tres plantas de altura. El conjunto se abre hacia el sur, con la zona de patios y pistas deportivas hacia la nueva avenida, estableciendo las edificaciones al norte.