El colectivo de taxistas de Huelva realiza una jornada sin parones

El colectivo de taxistas de Huelva no cesaron su actividad en la jornada de ayer a pesar de la protesta ocurrida en Madrid bajo el lema Frente al desmantelamiento del sector público del taxi. El servicio de los taxistas en la capital funcionó como otro día cualquiera y estuvo disponible la habitual flota de vehículos que realizan carreras por las calles de Huelva. Ninguna de las dos asociaciones existentes en la capital, Taxi Huelva y Teletaxi, realizaron parones en los servicios y los 258 taxis que suman entre ellas realizaron su trabajo de manera normalizada.

Los taxistas de Huelva en la jornada de ayer esperaban en las paradas reglamentarias a que algún cliente solicitase sus servicios. No hay parón porque "ni siquiera se ha planteado nada que yo sepa". Es cierto que "todo nos incide", pero los vehículos de alquiler con conductor (VTC) afectan más a las ciudades grandes, aquí en Huelva "no sé exactamente el número de vehículos pero hay otros hechos que nos preocupan más", explicó un taxista. Los taxis piratas o incluso la plataforma Blablacar son algunas de las cuestiones que más preocupan a los trabajadores ya que actualmente son los negocios que más interfieren en su día a día de trabajo. Incluso "sabemos dónde están las paradas" de los taxis piratas "pero no se hace nada por remediarlo".