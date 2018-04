"Estamos a la cola de Andalucía en turistas y no todo es por la falta de infraestructuras"

De análisis claro y de juicio sereno. El turismo sigue siendo un gran invento, pero Huelva no aprovecha como debería un atractivo indudable. Faltan infraestructuras, como trenes y aeropuertos, pero también pensar qué hacen bien otros que nos rodean.

-¿Se ha superado ya la ruptura en el sector desde la salida de la FOE de una buena parte de los empresarios hoteleros?

El aeropuerto es lo que nos diferencia de otras capitales que sí lo tienen y se nota en la cifra de visitantes"

-Creo en la unidad en conjunto de todas las asociaciones y no sólo en el turismo, sino en todos los sectores; es bueno que estemos en una misma casa el turismo, la agricultura, la industria o el comercio. Es fundamental estar unidos en una misma federación provincial. Unirse es fundamental. No voy a hablar de las decisiones de los demás; la nuestra creo que es la correcta.

-¿Por qué se fueron?

-No lo sé. Sí puedo decir que una de las asociaciones, dejó de pagar las cuotas. Tras muchos vaivenes, se decide en una asamblea y en una junta directiva que no continuaran. Sobre hostelería, celebraron otra junta directiva y decidieron salirse de FOE, que la aceptó. Lo que no hicieron fue informar a todos sus socios; cuando se enteraron, montaron otra asociación dentro de FOE, que se llama Bareca y que tiene más socios que la previa. La inmensa mayoría de los empresarios estamos en la FOE y quienes están fuera, no hay nada que objetar al respecto; tienen absoluta libertad para hacerlo.

-¿Hay comunicación con ellos?

-No tengo ningún tipo de problemas con ningún empresario que esté en alguna asociación. Cada uno es libre de posicionarse donde considere oportuno.

-Lo que sucede es que esa unidad de la que hablaba, se pierde.

-Es una pena, realmente. Un convencido del asociacionismo como yo, ver que en una provincia como Huelva, que es pequeña, haya esta disociación, no es bueno para nadie. Ahora mismo no es posible, pero estoy convencido que en un futuro lo será; al menos por mi parte voy a hacer todo lo posible porque así sea. Volverán las aguas a su cauce.

-Marzo se ha cerrado con unas cifras de incremento de turistas cercanas al 15%.

-Las comparaciones están bien según se interpreten. Cuando vemos unos datos, los comparamos con el mes anterior o con el mismo mes del año pasado. Además, siempre nos comparamos con nosotros mismos y no con nuestros vecinos. En este caso, si lo hacemos con los datos y pernoctaciones de otras provincias, vamos a la cola de Andalucía y no todo es por la falta de infraestructuras. En Huelva vemos que la tendencia es ligeramente alcista, pero lejos de los números que ya manejábamos en los años 2009 o 2010. Todo esto me lleva a pensar que algo harán mejor para tener más del doble de turismo que nosotros.

-¿Qué hacen mejor?

-Las transferencias de turismo están transferidas a la comunidad autónoma; hay ocho delegaciones y ocho patronatos. Deberíamos trabajar qué hacen bien otros y que mal hacemos nosotros y no me estoy comparando con provincias como Sevilla, Málaga o Granada.

-¿No sabemos vendernos?

-No creo que sea ese el motivo. Almería o Cádiz tienen aeropuerto, a pesar de que la primera está peor comunicada que nosotros.

-Pero lo de Huelva con el tren es una asignatura pendiente eterna.

-Hace poco tuvimos una respuesta por parte de Renfe ante una queja pública que realizamos por un retraso importante. La frecuencia de salidas y, sobre todo, el tiempo que tardamos en ir a Sevilla, es enorme. Es un atraso tremendo. Si viene un turista de Madrid hasta aquí, es difícil convencerle.

-Ahora tenemos una estación nueva, pero los mismos trenes.

-Es un paso, también hay que valorarlo. Es más moderna, pero no es lo que nos hacía falta. La reivindicación desde esta casa siempre ha sido la comunicación con Sevilla y no hemos pedido nunca cinco aves; queremos una lanzadera que tarde 45 minutos que es perfectamente posible.

-No parece tan difícil.

-En absoluto. Y no todo es turismo, sino que hay gente que va a trabajar, a la universidad o personas de Sevilla que vienen a la playa. Eso es lo que echamos en falta.

-En el capítulo ferroviario, es necesario una inversión, pero en el aeropuerto, es una iniciativa privada. ¿Porqué no se ha dado luz verde al proyecto?

-Hay mucha gente que no acaba de verlo. De pequeño, cuando iba al Algarve, comprobé que el turismo era algo muy residual. A raíz del aeropuerto de Faro, se convirtió en algo prioritario y el turismo europeo que tienen es impresionante. Hay que montarlo y empezar a funcionar, porque el primer día no llegarán cinco aviones grandes. Además, no sólo será turismo; se podrá aprovechar para los productos hortofrutícolas. Hace un mes nos reunimos con el ministro y ellos daban luz verde a la iniciativa, pero es cierto que requiere unos trámites muy importantes. La postura que nos trasladó era muy favorable.

-¿Fue tan mala la reunión como dicen?

-Cuando vas a una reunión de esta altura, si quieres traerte por escrito que van a poner el AVE de Huelva a Sevilla, lo tienes complicado. Vas a venir desencantado.

-Hay quien asegura que la palabra que más se escuchó fue "no".

-Una cosa que me traje de allí, es que fue sincero.

-Que no hay dinero, vamos.

-Muchas veces te reúnes con un político y te dice a todo que sí; pasan los años y después de aquello nada de nada. En este caso, prefiero que me diga que no. Yo no llevaba la expectativa de que nos íbamos a traer el AVE. Le ofrecimos la oportunidad de invertir en la provincia de Huelva y él se quedó muy sorprendido porque dijo que era la primera vez que lo hacían. Si crecemos, es bueno para todo. Si hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho, con lo que tenemos, con ayuda mucho más. Desde luego vamos a seguir haciéndolo.

-Hay una cosa que sí me sorprende y de nuevo vuelvo a la unidad. En Huelva están los empresarios de acuerdo con los sindicatos.

-¿Quién puede estar en contra que tengamos mejores infraestructuras en Huelva? Al final, cualquier tipo de organización debe estar a favor de ese aspecto.

-Del déficit de infraestructuras al político. ¿No le da la impresión de que a los empresarios se les ha cogido en medio de una lucha de dos bandos?

-Somos una organización apolítica, con criterios empresariales, por el crecimiento de riqueza y de puestos de trabajo. Por eso miramos. En esa lucha no podemos estar. Quien se sume a nuestro proyecto, bienvenido sea.

-¿No le da rabia asistir a esas batallas constantes?

-Ellos van por sus intereses. Una persona de un partido no va a decirle a Junta y Gobierno que inviertan más. Hay que decir claramente que nos falta mucho para estar al mismo nivel que otras provincias. A poco que nos echen un poco de caso, estaremos al mejor nivel. No queremos ser mejor que nadie; que nos traten igual.

-Habló antes de Almería, que siempre ha tenido el complejo de esquina. Aquí es peor.

-Y eso que no somos tan esquina, porque tenemos al lado el Algarve, así como el turismo residual que huye de la masificación.

-Y todo eso con un patrimonio turístico envidiable.

-La masificación que tienen otros destinos, no se vive aquí. No sólo en la costa, si no también en la Sierra que es impresionante.

-En la capital se echa de menos el tener un atractivo que mostrar.

-Hay que ser realista. La capital es una ciudad más moderna, pero es verdad que carece de ese atractivo, más allá de ser la capital gastronómica. Es una ciudad agradable y tranquila en la que vivir, pero el patrimonio cultural no es tan sobresaliente como el de otras capitales. Su riqueza natural sí, desde luego con la reserva del Odiel que atrae a muchos turistas, especialmente ingleses.

-El turismo de cruceros sí parece que se está potenciando.

-Por algo hay que empezar. El Puerto se ha puesto a su disposición y de hecho, es más competitivo que ir directamente a Sevilla y, aunque alguien pueda llegar a enfadarse, hay que reconocer que los cruceristas quieren ir a Sevilla. Hay que aprovecharlo; es una oportunidad y ojalá tuviéramos Sevilla a un lado y Granada a otro.

-¿Qué previsiones tiene para el puente del Primero de Mayo?

-Son bastante altas. He hablado con varios directores y me dicen que está muy bien. Hace unos años se vendía todo porque se regalaba y ahora llenamos y a buen precio que es importante.

-Muchas veces esa competencia de tirar los precios hacia abajo ha hecho mucho daño.

-En época de crisis se ha hecho así, no había más remedio que cubrir costes. Ahora que estamos en muy buenos números, lo que permitirá también recuperar un nivel de precios adecuado

-¿Cómo está la costa después del paso de los temporales?

-El año pasado tuvimos el fuego y este año los temporales. El primero motivó que se unieran las administraciones y que no tocara el parque de Doñana. La imagen la recuperaremos y en cuanto a los temporales, también hay que destacar que hubo una reacción muy rápida de todos desde el primer momento. A día de hoy el único que ha puesto datos concretos ha sido el Gobierno central, con los 10 millones de euros.

-¿Y la Junta?

-Estamos esperando. No hay ningún dato sobre la valoración de daños. A día de hoy deberían tener ya algún número encima de la mesa. Se enviaron los daños y no hemos tenido respuesta.

-Falta la regeneración de las playas.

-Es imprescindible, sobre todo de cara al verano con los chiringuitos destrozados. Tenemos también los impedimentos de Costas. No se puede arreglar nada sin los permisos, ni aunque pusieran el dinero. Lo que se ha hecho hasta ahora es un parche, porque estas cosas volverán. No podemos estar cada dos años así, porque la imagen que damos es tremenda y la gente que ve esas imágenes, desde luego no viene.

-¿No tienen la impresión de ser el hermano pobre de la economía de Huelva?

-Tenemos la suerte de que tenemos una industria muy potente y una agricultura potentísimas. Estamos muy orgullosos de ello. El turismo tiene un enorme potencial y podemos crecer.

El responsable de los empresarios turísticos de la FOE en la sede de la organización empresarial, donde analizó la coyuntura provincial.