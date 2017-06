Los codazos de la carrera rectoral

Quien menos la considera una campaña atípica. Quien más, una campaña agresiva. En cualquier caso hay codazos entre aspirantes como si se tratase de ganar posiciones en una final olímpica de los 1.500. Y los que quedan por llegar, ahora que se entra en la última semana de la carrera electoral al Rectorado de la Universidad de Huelva.

María Antonia Peña y Francisco Ruiz se lo juegan todo el próximo viernes. Y la candidata lanzó ayer su ataque prolongando uno de los puntos del debate que mantuvieron en Experimentales al mediodía del jueves.

El personal docente e investigador consigue un compromiso de los candidatos

Desde el equipo de la historiadora no se avanzó nada el día antes, cuando se envió la convocatoria. Sólo que se iba a hacer público "un bombazo".

Y ese anuncio se centró en los datos económicos de los que hizo gala el rector en funciones sobre el informe de auditoría de las cuentas de 2016. Éstos provocaron toda una puesta en escena, casi teatralizada, en el Registro General de la Onubense, en el que presentó Peña un escrito reclamando el informe para acabar con el agravio que siente de su oponente por el manejo de tal información.

"Le pido que haga público su contenido para poder conocer el estado de cuentas de 2016 y saber por qué antes había tan poco dinero y ahora parece que hay tanto", apuntó la candidata a la prensa en las estrecheces del despacho administrativo.

En la candidatura de Ruiz, esta queja de Peña fue entendida más como la rabieta de quien no se conforma con que las cosas vayan bien. Porque de ese lado, las cosas se ven de otra forma, con la tranquilidad que les da, aseguran, haber acabado con el déficit que se encontraron a su llegada al Rectorado en 2013.

El propio Francisco Ruiz, en declaraciones a este periódico, quiso eliminar los fantasmas de oscurantismo de un plumazo: las cuentas de 2016, aseguró, pasaron en marzo por distintos órganos universitarios: el Claustro ("al que pertenece la propia María Antonia Peña y algún miembro de su equipo"), el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, que es el que "se encarga de su aprobación cada año en el mes de junio".

Ruiz neutralizó el bombazo hablando de un informe de preauditoría en el que se avanzaba que la Onubense cerró el pasado año con 700.000 euros de superávit, "aunque ya dijimos entonces que podría variar alrededor de 100.000 euros, arriba o abajo". Al final, confesó ayer, ha quedado en 800.000 euros.

Para el rector en funciones prevalece el interés de los propios números, tras reducirse progresivamente el déficit de 10 millones de euros que tenía la UHU en 2013, a 7,7 y 3,7 millones en los dos años posteriores, y en 2016, a los 800.000 euros que refleja la auditoría realizada.

Pero el escrito presentado por María Antonia Peña no se queda en la simple petición de ese informe. Ya en el debate preguntó con insistencia a Ruiz por la deuda de 40 millones que tenía contraída la Junta de Andalucía con la UHU y cuestionó la utilización de 22 de esos millones "ingresados desde 2013 a diciembre de 2015" se empleasen en "pagar 22 millones que debía la Universidad". "¿Ese ha sido el enorme esfuerzo de su equipo? ¿Para eso se ha sometido a la comunidad universitaria a cuatro años de ajustes?", repitió ayer.

Exactamente para eso. Tal cual, responden al otro lado. "Ni hemos podido disfrutar de esos 22 millones porque se han debido emplear en saldar la deuda de proveedores de 11 millones que ya existía en 2013 y en pagar otros 11 millones por el reintegro de ayudas, con intereses de demora, por no haberse ejecutado el proyecto del acelerador de partículas, además de las obras de los aparcamientos de la esquina noroeste, que tampoco se ejecutaron y había que proceder a su reintegro", explica el aspirante a la reelección. También de la inversión de más de 10 millones en la Escuela de Ingeniería y un nuevo maxiaulario "para no tener que enfrentarnos a un expediente de reintegro de otros 30 millones".

"Realmente ha sido muy grande el esfuerzo que ha debido hacer la comunidad universitaria porque ha tenido que sufrir un plan de ajuste estos años del que ya hemos podido salir".

El cierre de la semana lectiva no podía quedarse ahí. También hubo codazos en la carrera de los candidatos por algo más vinculado a la meta. En plena disputa de los votos de todos los estamentos de la comunidad universitaria, uno de ellos, los hermanos pobres del colectivo de profesores, el personal docente e investigador (PDI) no funcionario, con el menor porcentaje de peso de voto, son también un apoyo codiciado por Peña y Ruiz. Y los dos exhibieron un acuerdo con ellos por la mañana, plasmado en un documento. Pero no hay exclusividad: los puntos son comunes a ambos candidatos y también lo firmó García Machado antes de salir de la carrera en la primera vuelta. Parece no más que un ejercicio de propaganda electoral.