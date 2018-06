"Tengo claro que la edad de la comunión no es la adecuada para que un niño tenga un móvil"

-la violencia machista, ¿tiene mucha incidencia entre los menores?

-Muchos casos no me he encontrado, pero es verdad que cuando me los he encontrado son muy severos. Los expedientes no son muy numerosos en esta Fiscalía estadísticamente hablando, pero cuando tenemos un caso es muy llamativo y muy grosero, en el sentido de que la menor aguanta sin denunciar incluso más que la víctima mayor de edad. A veces el enamoramiento ciega a las menores hasta aguantar agresiones físicas, verbales, y no son capaces de quitarse esa venda que les impide contarlo en casa o denunciarlo, de forma que cuando nos llegan son supuestos realmente severos, que han dado lugar a menores que están internados en este momento por ello.

-¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en estos asuntos?

-Importante, porque son un instrumento de control. Los varones en muchas ocasiones controlan el Whatsapp de la chica. También se da bastante la realización de fotografías y vídeos que dan lugar a tipologías delictivas por el abuso que se hace de este material.

-¿Y en el resto de delitos, cómo influyen?

-Son claves, porque son nativos en su uso. Utilizan en muchas ocasiones el móvil, las tablets, etcétera, para cometer delitos. Tenemos la suerte de que el fiscal de Delitos Informáticos de la Fiscalía, Alberto Campomanes, junto con Macarena Garrido, son además fiscales de Menores. Tipologías delictivas como el sexting son muy comunes porque no son todavía conscientes del daño que les puede hacer el uso del móvil y son muy dados a grabarlo todo, a fotografiar todo, sin saber el alcance del daño que le puede ocasionar la difusión de esas imágenes

-¿Falta control por parte de los padres?

-Probablemente, porque no saben o no imaginan el riesgo que entraña para sus hijos el uso de las nuevas tecnologías. Deberíamos estar todos mejor informados.

-¿Cuál es la edad adecuada para que un crío acceda a un móvil con acceso a internet?

-Campomanes ha apuntado alguna vez que es una buena edad los 13 años y con control. Lo que sí tengo claro es que en la edad de la comunión no. Aunque también entiendo el aislamiento que se puede crear a un menor cuando el resto de iguales sí han accedido a la sociedad de la información. Es complicado.