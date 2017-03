"La ciudad debe tener una única federación local, fuerte y unida"

Este año cumple diez años al frente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Tartessos tras dos mandatos y después de prolongar este último en funciones. Francisco Ruiz ya ha anunciado que se va en este 2017. Quiere que haya un relevo en la presidencia y espera que sea con gente joven que aporte frescura. También desea que el nuevo equipo directivo concluya su principal anhelo actual: la reunificación de las asociaciones en una sola federación. Bajo su mando se produjo la escisión que dio lugar a Saltés, pero en los últimos meses ha multiplicado sus esfuerzos para unirse. Sería volver al punto de partida para recuperar la fuerza que sólo da la unidad.

-¿En qué momento se encuentra el movimiento vecinal?

-Está muy roto y muy dejado, la verdad. Se ha ido perdiendo en los últimos años, tanto por el anterior Gobierno municipal como por los mismos vecinos y ciudadanos, que son conformistas. Debemos darle otra salida y habría que empezar por ser lo que éramos, reivindicando el cariño por nuestros barrios para mejorar su día a día, transmitir al Ayuntamiento sus problemas y obligarle y exigirle soluciones. Ese es nuestro afán y nuestro compromiso con los vecinos. Pero es verdad que tras la ruptura que hubo en el movimiento vecinal se ha ido perdiendo el carisma y la representación que teníamos en el Ayuntamiento. Queremos volver a ser lo que éramos para reivindicar nuestros barrios y luchar por nuestra ciudad.

-Habla de la ruptura que hubo en la Federación. ¿Hay que trabajar por la reunificación?

-Llevamos mucho tiempo trabajando en eso. Me he reunido bastantes veces con el presidente de la otra federación, Saltés, con José Luis Rebollo, con idea de reunificar el movimiento vecinal. La ciudad sólo debe tener una federación local; una federación fuerte, unida, con la cual trabajar como hemos estado haciendo estos años atrás.

-El año que viene se cumplen diez años de esa división.

-Entonces había un equipo de gobierno en el Ayuntamiento interesado en esa ruptura. Pero los tiempos pasan, eso hay que olvidarlo y ahora hay que empezar de nuevo.

-¿Cree que hay buena predisposición por parte de Saltés?

-Siempre la ha habido pero algunas asociaciones no estaban por la labor. Pero en eso los dos presidentes tenemos que trabajar para hacer ver a cada asociación la necesidad de unirnos, convencerlos y empezar a trabajar con un objetivo común. Huelva no se merece tener dos federaciones; una fuerte y unida sería muy importante.

-Hace 20 años los colectivos vecinales tenían muchísima fuerza.

-Y ese quizá fue también un fallo propio, al creernos que estábamos muy arriba. El movimiento vecinal nunca debe ir más allá del servicio a la ciudad, de las necesidades de los barrios y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Estábamos muy fuertes y el Gobierno municipal pensó también que podíamos entrar en su juego. Ellos mismos lo intentaron y consiguieron romperlo. Hubo asociaciones de vecinos que entraron ahí y sacaron mejoras. Y a la Federación Tartessos, que tanto había trabajado por esta ciudad, se le dio la espalda, no se le subvencionó en condiciones y sufrimos mucho, mientras la otra parte recibía respiros para seguir.

-¿Ese fue el principal problema, cuando se pensó que se podía hacer política?

-Ahí es donde estuvo el fallo, al verse tan fuerte y tan potente. Pero no puedo hablar mal de ninguno de los presidentes de esta federación; al revés: llegamos donde llegamos con la fuerza y el esfuerzo de todos, y estamos donde estamos ahora porque también nos ha traído el movimiento vecinal.

-¿Cómo han sido esos diez años suyos en el cargo?

-Entré en la Federación en el momento más difícil. Pero mis ideas se han centrado siempre en mirar por mi barrio y mi ciudad, nunca con intención de dar el salto a la política. Lo que podía hacer con unos o con otros preferí hacerlo aquí, y aquí me he mantenido, aunque lo más fácil habría sido abandonar.

-¿No ha tenido ofertas políticas?

-No las he tenido ni las he buscado. Tengo, como todo el mundo, mis colores políticos, y cuando llega su momento de mostrarlos, lo hago en las urnas con mi voto y punto.

-Pero también les ha marcado la política municipal.

-No voy a decir que no porque sabemos todo el mundo que ha habido dirigentes vecinales que dieron el salto a la política, y ese, posiblemente, fuera nuestro fracaso y el detonante de la ruptura. Y ya aprovechó la ocasión el alcalde que estaba en ese momento para romper todo esto. Aunque también los momentos tan difíciles de la crisis contribuyeron, como cuando tuvimos que despedir con mucho dolor a dos trabajadoras que llevaban veintitantos años con nosotros.

-Culpa al anterior alcalde, Pedro Rodríguez, de la división vecinal.

-Nos lo veíamos venir hacía tiempo. Cuando llegó al Ayuntamiento, Huelva salía adelante pero después vimos un equipo de gobierno muy dejado, que abandonó la ciudad sin importarle. Aunque los primeros ocho años fueron de delirio y se veía cómo florecía la ciudad, en el resto de su mandato sólo hubo dejadez. Y como el movimiento vecinal era el único que les podía exigir y reivindicar, nos dejaron lo más al margen posible.

-Ahora está Gabriel Cruz.

-Del actual, poco podemos valorar porque lleva poco tiempo, pero sí estamos muy en contacto con ellos y ellos están por la labor de seguir contando con el movimiento de final. Por eso también la ilusión que tenemos por seguir trabajando con un Ayuntamiento que por lo menos piense que el movimiento vecinal es importante y que es necesario seguir manteniéndolo.

-¿Hay buena sintonía y una buena predisposición?

-Hay buenas perspectivas con la ciudad, aunque se han encontrado también con un Ayuntamiento muy recortado. Pero hasta ahora, para las cosas que se van haciendo, cuentan con nosotros, como en el tema del asfalto. Y si no pueden hacer ahora todo, que vayan haciendo lo más importante e interesante en la ciudad, pero siempre con esa condición de que no se abandone el resto, porque los barrios también tienen su importancia aunque no sean el centro de la ciudad.

-Antes se contaba mucho con los vecinos en campañas electorales.

-En las últimas elecciones, en la Federación arrancamos el compromiso previo de los candidatos a la Alcaldía para trabajar por la ciudad en una serie mejoras. Lo tenemos en un documento firmado por todos, menos por el PP, que ni vino a reunirse con nosotros ni quiso comprometerse. Estamos trabajando en él porque queremos que se pongan en práctica y no queden en agua de borrajas, en el olvido.

-Uno de sus principales problemas han sido las sedes y las subvenciones pendientes.

-Siempre hemos trabajado por que los barrios tuviesen sedes vecinales en locales municipales, sin necesidad de grandes edificios. El anterior equipo de gobierno fue el que llevó los alquileres a las asociaciones de vecinos, hasta que llegó el momento que siempre temimos, cuando se echó a algunas asociaciones y el Ayuntamiento no quiso hacer nada. Fue lo que le pasó a La Merced, a la que le plantaron todos sus muebles en la calle y tuvimos que buscar con urgencia un sitio donde dejarlos. También le pasó a Viaplana.

-¿Han hablado de ello ahora?

-Sí. Les hemos dicho que hay que aprovechar los locales que se tienen, como los centros sociales de La Morana o Los Desniveles en La Orden, que son municipales y tienen mucho espacio. Queremos que se les busque soluciones a todas las asociaciones de vecinos. Hay una concejal que nació del movimiento vecinal, María José Pulido, y nos entendemos mucho con ella. Hay cosas que no podemos obligarla a hacer ahora mismo, pero la vemos muy dispuesta y estamos muy contentos con ella.

-¿Quedan asociaciones sin sede?

-Viaplana sigue sin local, y también Pérez Cubillas, aunque ya le han buscado uno. También pedíamos un espacio en la Gota de Leche para La Merced y ya se le ha dado. Poco a poco se están dando soluciones.

-¿Y subvenciones pendientes?

-También se están presentando las justificaciones de estos años atrás y están haciendo los abonos. Ya nos vamos poniendo al día.

-¿Qué otras demandas le han planteado al alcalde?

-Hay un trabajo muy importante por delante porque la ciudad está abandonada. Por ejemplo, muchas barreras arquitectónicas, como en el Polígono de San Sebastián, que tiene plazoletas a las que es imposible que accedan muchos vecinos por los desniveles que tienen.

-¿La prioridad es la recuperación?

-Efectivamente, es lo prioritario por el abandono que hay. Queríamos volver a trabajar en los consejos, que también tuvimos y los perdimos. Nosotros llevábamos la voz del ciudadano a los Consejos Municipales, y aunque no teníamos voto participábamos en la planificación de los barrios. Hoy en día ya estamos de nuevo en ellos. Pero hay un abandono total y la falta de dinero es entendible, por eso intentamos trabajar primero en lo más necesario.

-¿Y qué es lo más importante?

-Lo tenemos marcado en ese documento que también firmó este alcalde con sus compromisos con la Federación y lo iremos sacando en los consejos junto a otras necesidades que vayan surgiendo. Son las barreras arquitectónicas en los barrios, el asfaltado en la ciudad, recuperar la presencia del movimiento vecinal en los consejos... Poco a poco se va avanzando.

-La Universidad trabaja en un plan estratégico para la ciudad, que usted ya reclamó hace unos años. -¿Cuáles son las líneas que cree debe seguir?

-Vemos bien que se haya encargado la Universidad porque tiene personal experto y cualificado, pero una vez que lo presenten, nosotros también lo revisaremos y aportaremos lo que creamos conveniente para la ciudad. Por ejemplo, no entendemos que se quiera crecer hacia la Ría teniendo tanto espacio como tenemos al norte del casco urbano. O que hayamos permitido que la ciudad vaya perdiendo población, con lo cual se pierden ingresos y poder. Tenemos espacio para construir y hacer viviendas para que la gente joven no se tenga que marchar de la ciudad.

-¿Entonces debe crecer más la ciudad al norte?

-También para que se cree un tipo de urbanismo que busca mucha gente que se va fuera, a San Juan o Aljaraque, donde no tienen la buena comunicación que hay aquí. Además, toda la zona esa tiene una cantidad de terrenos municipales tremenda, sobre todo hacia la carretera de Gibraleón. No digo que no tengamos que mirar hacia la Ría pero tampoco es necesario edificar hasta la misma orilla.

-En La Ribera se demuestra que se puede residir en la capital con mucha calidad de vida.

-Además es una zona preciosa, muy bien comunicada y tranquila. El crecimiento de la ciudad hacia allá nos mejoraría a todo el mundo y dejaría un espacio encantador.

-También había proyectos para explotaciones agrícolas.

-Están liados ahora con ese tema, con un plan de la Unión Europea para jóvenes emprendedores haciendo unas parcelas a la altura de El Pinche, en la carretera del cementerio. Se quieren dedicar a la agricultura, a los regadíos, porque es una zona muy rica en agua.

-Sería también una solución para el paro, que tanto les preocupa.

-Es uno de los grandes problemas que vemos y al que no se le da solución. En Huelva nos hemos dedicado más a la destrucción del Polo Químico que a exigirle que hiciera algo por la ciudad. Hay un paro tremendo y la agricultura tampoco la veo como salida. Hay que traer otras ideas, como industrias no contaminantes y que se les den los terrenos que necesiten. Hay que ayudarlas.

-Antes de acabar, explique por qué lo deja este año.

-Todo tiene un inicio y tiene una terminación. Los años también pesan y es necesario que venga gente nueva con otras ideas. Hay que darle paso a la juventud, aunque está muy pasota, y más cuando se les habla de compromiso. Por mi parte seguiré en el movimiento, en mi asociación de vecinos, y aportaré todo lo que pueda. Pero creo necesario y conveniente que en algunas asociaciones, muy acomodadas, entre gente nueva. En todas. Y que se ponga a trabajar por las mejoras en nuestros barrios, porque nadie no nos va a dar nada si no lo peleamos y lo reivindicamos.