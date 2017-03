La ciudad buscará un Guinness relacionado con la cocina onubense

La ciudad que cada año ostenta la Capitalidad Gastronómica intenta lograr un récord mundial Guinness vinculado con la gastronomía y Huelva, tal y como avanzan desde la marca, aspira a batir el suyo propio.

"Tenemos que ser muy cautelosos y gestionar la iniciativa con mucha discreción porque hay que realizar consultas previas ante la organización de WRG en Londres y asegurarnos de que el intento elegido tiene posibilidades reales de éxito y de ser certificado por WRG", asegura Pedro Palacios, director general de la Capital Española de la Gastronomía (CEG), en la web de la organización.

Se baraja la opción de competir con un guiso con productos típicos de la provincia

Desde CEG analizan ya "diversas iniciativas" para presentarlas al Ayuntamiento de la capital y a la Asociación Provincial de Hostelería. La marca tiene claro que la iniciativa supondrá "un reto para la ciudad" y que debe afrontarse porque es "una gran fiesta participativa, con un impresionante impacto mediático y que sirve para promocionar los productos propios de la tierra". No en vano, las imágenes del récord "dan la vuelta al mundo y "Huelva y su cocina serán ese domingo los protagonistas de todos los telediarios".

Según ha podido saber este periódico, se baraja la posibilidad de optar por un guiso, con productos típicos de la provincia, si bien desde el Consistorio onubense señalan que la marca no les ha hecho ninguna propuesta.

El caso es que Huelva aspirará batir su propio récord. Así ocurrió en Burgos, donde el 29 de setiembre de 2013 y en el marco de la Capitalidad, consiguió batir el Guinness de la morcilla más larga del mundo. Fue posible, según explica Pedro Palacios, gracias a un equipo liderado por el morcillero Roberto de Silva y a la participación de 400 voluntarios. Se utilizaron 130 kilogramos de cebolla horcal, 50 kilos de arroz Bahía extra, 40 kilos de manteca de cerdo, 40 litros de sangre de cerdo, 7 kilos de especias y 3 kilos de sal para fabricar los 187,2 metros de morcilla que fueron repartidos y consumidos en 4.200 tapas.

Vitoria 2014 fue protagonista del intento de la tortilla de patata más grande del mundo, cocinada en una sofisticada sartén, que resultó polémico ya que "WRG tenía certificado un sucedáneo de tortilla de patata, cocinada en Yokohama (Japón), y que no se ajustaba a la receta tradicional española que había sido elaborada con un ingrediente ajeno en nuestro popular plato: la leche y sin incluir la cebolla". La organización londinense no aceptó el recurso de CEG al alegar que no se trataba de una tortilla de patata elaborada al modo clásico. Finalmente el récord fue homologado por dos organizaciones: OWR (Offficial World Record) y RHR (Record Holders Republic).

Los ingredientes de la tortilla del récord, elaborada por el cocinero Senén González, fueron 1.600 kg de patata de Álava, 26 kg de cebolla, 16.000 unidades (800 kilogramos) de huevos, 150 litros de aceite de oliva de Arróniz y 15 kilos de sal. La tortilla midió 5,2 metros de diámetro y 7 centímetros de altura y fue consumida por miles de vitorianos que asistieron en vivo al evento celebrado en la Plaza de la Virgen Blanca.

El pasado 18 de junio, frente a la catedral de la capital castellano-manchega, 76 experimentados cortadores de jamón despiezaron 112 jamones de Cárnicas Tello para componer un mega plato de 106 metros cuadrados y un peso de 390,72 kilos con el que se batió la marca mundial, ahora validada y certificada por la WRG.

Las medidas y controles de peso, la certificación notarial y los testimonios gráficos y audiovisuales han sido la base que la organización del Guinness ha utilizado para dar su visto bueno.

Los ingresos derivados de la venta de las tapas de jamón a precio simbólico fueron entregados a las organizaciones humanitarias Banco de Alimentos, Cáritas y Mediterranean Challenge.

De este modo, ya son tres los récords mundiales conseguidos por CEG.