Los cirujanos que operan desde octubre por las tardes aún no han cobrado

Los médicos y cirujanos que vienen realizando sesiones vespertinas quirúrgicas para atajar los elevados niveles de listas de espera que han llegado a tener los hospitales onubenses no han cobrado aún su trabajo.

Según fuentes del Sindicato Médico (SM), las sesiones quirúrgicas vespertinas son una parte básica del denominado plan de choque que activaron los dos hospitales de la capital, en otoño del pasado año, para reducir las demoras asistenciales.

Desde entonces, todo el trabajo realizado no ha recibido remuneración alguna. Hubo sin embargo, un principio de acuerdo por el que estos facultativos empezarían a percibir las cuantías a inicios de febrero para seguir, en los meses posteriores, regularizando los pagos pendientes. No va a ser así y no hay en estos momentos, una fecha estipulada de inicio de cobros.

Si bien es cierto que estas sesiones vespertinas han sido eficaces a la hora de reducir las abultadas listas de espera, también levantaron algunos reparos por las prolongadas jornadas que algunos cirujanos realizaban.