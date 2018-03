"Si circulásemos a velocidad adecuada, se podría evitar la cuarta parte de víctimas"

La calma que transmite Cristina Gago cuando habla invita a la confianza. Es una mujer tímida, con buena oratoria y con una gran capacidad de trabajo que repercutirá, seguro, en su gestión al frente de Tráfico.

-¿Le ha dado tiempo a tomarle el pulso a Huelva?

-Poco a poco se lo voy tomando, pero en dos meses es un poco difícil. Ponerse las pilas siempre hace falta porque yo conozco la provincia pero desde otra perspectiva. Ahora tengo que tener un conocimiento mucho más técnico de determinadas cuestiones que igual antes no conocía tanto.

-¿Qué ha podido vislumbrar en un primer análisis?

-En Huelva la situación de partida no es mala. Es una provincia con una tasa de siniestralidad que está por debajo de la media nacional. Es verdad que a lo largo de la última década se ha reducido mucho el número de fallecidos en accidentes de circulación y que 2017 cerró con 14 fallecidos en 13 siniestros de tráfico. Aún así, creo que no nos debemos conformar con los resultados. Lamentablemente a veces pasan cosas que no se pueden evitar, como los últimos accidentes que hemos tenido, el del 20 de febrero en el que fallecieron desgraciadamente tres personas en Lucena del Puerto. Parece ser que fue un accidente en el que pudo influir un exceso de velocidad y fue debido a una salida de vía. Los tres fallecidos no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

-El cinturón es imprescindible.

-Este tipo de hechos nos ponen de manifiesto la importancia que tienen los sistema de retención. Utilizar el cinturón de seguridad reduce en torno a un 50% el riesgo de fallecer o de sufrir lesiones graves en un accidente de tráfico. Es un seguro de vida.

-Hace falta una mayor concienciación del ciudadano.

-La concienciación de los ciudadanos es fundamental. Porque muchas veces pensamos en el tráfico como algo que es responsabilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) y esta, cierto es, tiene una función muy importante, pero hay que tener en cuenta que hay muchos organismos y entidades que tienen competencia en la materia, como los titulares de la vía, los ayuntamientos... Y mientras todos los que tenemos alguna competencia en la materia no nos impliquemos, entiendo que no se va a solucionar todo el problema. Luego también en el tráfico el factor humano es fundamental, el conductor también tiene una responsabilidad importante.

-La siniestralidad cero... ¿es una utopía?

-Es difícil. Recuerdo que cuando estaba preparando la oposición de técnicos de tráfico, cuando estudiaba los accidentes, estudiaba que el accidente es un hecho fortuito. Y como tiene una parte de shock fortuito, nunca se va a llegar a una tasa cero de siniestralidad. Esa tasa verdaderamente es muy difícil. Pero sí que es cierto que, en la actualidad, con los avances tecnológicos, cada día nos estamos acercando más, cada día tenemos más posibilidades de conseguir este sueño que es conseguir una tasa cero de accidentes.

-Huelva cerró 2017 con 468 accidentes de tráfico, un 3% más que en 2016. ¿Cómo valora este incremento, más allá de ese carácter fortuito de los siniestros?

-Tenemos que tener en cuenta que estamos asistiendo a un incremento de los desplazamientos como consecuencia de la mayor actividad económica. La gente coge más el coche para ir a trabajar, hace más viajes... y estas son circunstancias que influyen. Creo que en Andalucía, según los datos que manejamos, se ha producido un incremento en torno al 5% de los desplazamientos. También tenemos que tener en cuenta el crecimiento del parque de vehículos. Actualmente tenemos en Huelva un parque de 367.603 vehículos, de los que 243.893 son turismos. Esto supone un aumento alrededor de 2.300 vehículos respecto del año 2016. Son circunstancias que también hay que tener en cuenta.

-¿El estado del parque de vehículos también influye, no?

-Evidentemente influye en los accidentes, por el hecho de que los más modernos tienen sistemas de seguridad que, además, muchos de ellos ahora son obligatorios porque los exige la normativa actual, que pueden contribuir tanto a evitar un accidente como a, cuando el accidente se produce, a reducir la gravedad de las consecuencias del mismo. También yo comprendo que no todo el mundo tiene los recursos económicos para cambiar de vehículo. Por eso insisto mucho en que el mantenimiento del vehículo es fundamental: el estado de los neumáticos, de los frenos, del alumbrado y señalización del coche... que pase las inspecciones técnicas. Es invertir en seguridad.

-¿Cuáles son sus principales objetivos ahora que lleva las riendas de Tráfico en Huelva?

-No tengo un plazo establecido al frente del cargo. El reto es trabajar y seguir luchando para seguir reduciendo la siniestralidad. Luego es muy importante mejorar la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos. Que el onubense, cuando venga a hacer un trámite a la Jefatura de Tráfico, no tenga que esperar un mes para poder conseguir cita. También soy consciente de que, tras la huelga de los examinadores, la situación es mala y me gustaría trabajar para reducir los plazos de demora y prestar un servicio en las condiciones que se merece el ciudadano de esta provincia. Para que la gente que tenga que examinarse del carné de conducir, que a veces es muy importante incluso una necesidad para obtener un puesto de trabajo, pueda obtener una fecha de examen en un plazo razonable. Vamos a trabajar por esto.

-Huelva se ha quedado tocada con la huelga.

-Es cierto, porque tenemos un problema de plantilla de examinadores. Tenemos actualmente una plantilla de cuatro examinadores. El año pasado, por concursos de traslados, perdimos tres examinadores de la plantilla.

-Prácticamente la mitad.

-Efectivamente. Y esto se nota. La Dirección General de Tráfico nos está apoyando, porque nos envió un examinador itinerante, pero bueno. Ahora hemos empezado a hacer horas extraordinarias en horario de tarde. La DGT nos ha autorizado una bolsa de 500 horas extra, con lo que esperamos sacar trabajo atrasado y yo, sinceramente, tengo la esperanza de que a lo largo de este año podamos ampliar la plantilla de examinadores.

-Hablaba de esa demora provocada por la huelga. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?

-Actualmente la demora es de dos meses y doce días, aproximadamente. La huelga nos llevó a suspender aproximadamente unas 1.300 pruebas de circulación. Lo cual esto, unido al problema que tenemos, ha provocado un retraso importante y es aquí donde tenemos que trabajar para mejorar la situación, porque comprendo que no es ni mucho menos la deseable.

-Regresemos a las carreteras. En ninguno de los accidentes mortales de 2017 aparecen el alcohol y las drogas como causa. ¿Es Huelva una provincia responsable en ese sentido?

-Estamos hablando de los fallecidos. No sabemos todavía, porque los datos son provisionales, la incidencia que han podido tener en los heridos. La verdad es que el alcohol y las drogas son unas de las grandes causas de los accidentes de circulación.

-¿Son necesarios más controles?

-Estos controles son muy importantes, pero no podemos perder de vista que, además de la Guardia Civil, es muy importante que también los realicen las policías locales. La gente bebe en los municipios y luego sale a la carretera. En el tráfico es fundamental la implicación de todas las entidades y organismos con competencia en la materia. Desde luego los controles son efectivos, es algo que está demostrado. Es verdad que en el ámbito de los controles de alcoholemia hemos recorrido más camino y está demostrado que como se han hecho mucho en los últimos años en las zonas controladas el porcentaje de positivos era cercano al 5% y se ha reducido a algo menos del 2%. Esto nos demuestra que es efectivo. En el caso de las drogas tenemos todavía un largo camino a recorrer.

-¿Cuáles han sido las causas de los fallecimientos de 2017?

-Llama la atención el peso que tienen las distracciones, de casi el 31%. Mirar el móvil o hablar por él es una conducta muy peligrosa porque el conducir es algo que requiere todos los sentidos. Según los estudios, cuando hablamos por teléfono mientras conducimos dejamos de percibir el 40% de las señales, de la información que necesitamos para conducir. Aunque pensemos que somos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo... esto no es así. Los datos lo demuestran.

-El exceso de velocidad está también detrás de estos accidentes.

-En lo que se refiere a los mortales, en 2017 fue inferior al 8%, pero otra vez hablamos de accidentes mortales, pero hay muchas víctimas en los accidentes más allá de los fallecidos. Sabemos que la velocidad es un factor concurrente en torno al 22% de los accidentes con víctimas.

-La gente no es consciente del peligro que conlleva pisar el acelerador por encima de los límites permitidos.

-Evidentemente. Si todos circulásemos a la velocidad adecuada, respetásemos los límites de velocidad, se podría evitar una cuarta parte de las víctimas de los accidentes de circulación. Lo cual se dice pronto.

-¿Cuántos radares hay en la provincia?

-Tenemos 11 cabinas de radares fijos. Pero además de estas también hay una serie de tramos de especial peligrosidad, que son 30 puntos, que se determinan por una serie de factores como los accidentes que han tenido lugar o la velocidad real de circulación, en los cuales la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realiza la mayor parte de los controles móviles de velocidad. Y también están publicados. Por mucho que se diga, la finalidad que tiene la DGT no es recaudatoria. Aun así, el 50% del total de sanciones en esta provincia son por infracciones de velocidad, captadas tanto a través de cinemómetros fijos como de los móviles.

-Están inmersos en la elaboración de un Plan de Educación Vial.

-En diciembre se reunió la Comisión Provincial de Seguridad Vial y se acordó la creación de una Comisión de Educación Vial, en la que nuestra idea es que participen todas la autoridades con competencia en materia de educación, trabajo, sanidad... Se trata de coordinar a todos los organismos con competencias en la materia porque consideramos que, a largo plazo, lo que más funciona es la educación. Es la política preventiva más eficaz. La educación tiene que estar presente a lo largo de todas las etapas de la vida, no sólo en época escolar o cuando me estoy preparando para sacar el carné de conducir, sino a lo largo de toda la vida del conductor. Para eso servirá el plan, en el que queremos contar con las asociaciones de víctimas y las autoescuelas.