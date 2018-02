La ciencia del delito

Los policías de la bata blanca, los once que conforman la Brigada de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía en Huelva, son minuciosos, observadores, tienen el ojo curtido para detectar los pormenores de la escena de un crimen, los detalles de una huella dactilar o para saber si una cerradura ha sido forzada o no, entre otras muchas virtudes.

Son expertos avezados en las tres amplias áreas de trabajo que manejan: la identificación de personas, las inspecciones oculares y la criminalística. El subinspector Juan Ramón Carballo, que además es el responsable de Calidad del laboratorio onubense, nos hace de cicerone y apunta que el trabajo diario de mandos y agentes de la Científica en Huelva es "de todo menos aburrido porque tocamos casi todas las áreas". Es más, muchas veces están en el epicentro de las investigaciones que se desarrollan en la comisaría del Paseo de Las Palmeras, colaborando estrechamente con el resto de brigadas y unidades policiales para esclarecer los asuntos.

La identificación

La primera gran área de trabajo que dominan es la de identificación. Incluye desde la elaboración de la reseña de detenidos (toma de huellas y fotos), al tratamiento de las huellas (lofoscopia) en el Sistema Informático de Búsqueda de Huellas (SAID), "que es exactamente igual que el que utiliza el FBI en Estados Unidos". Cuando aparece un cadáver que carece de elementos que permitan conocer quién era, la labor también es de los agentes de la Científica: "Si el cadáver no aparece con su DNI, hay que acreditar que esa persona es ella y no otra", apostilla el subinspector.

La brigada también se aplica a fondo en la identificación fisionómica. "Si por ejemplo hay imágenes de un individuo en un banco o con gafas de sol, buscamos los rasgos que lo identifican, porque hay muchos que no cambian, caso de la oreja o la boca", que dejan vestigios únicos sobre las superficies donde se posan.

El laboratorio de lofoscopia de Huelva tiene, desde el verano de 2016, el refrendo de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), un marchamo de calidad comunitario en la Unión Europea que respalda la garantía del trabajo de los expertos de Huelva. "Cuando uno de nuestros agentes analiza una huella, yo tengo que revisarla y entregársela a otro experto, que hace un nuevo análisis partiendo desde cero; si los resultados coinciden, se da por válida la prueba", especifica Carballo. No dejan un resquicio a la duda con sus escrupulosos exámenes.

En los calabozos el papel de la Científica también es imprescindible. Son ellos los encargados de tomar las fotografías y las huellas de los arrestados e introducirlas en el SAID. Más de mil reseñas llegaron a hacer los agentes onubenses el pasado año. Mediante este método consiguieron identificar a unas 70 personas, presuntos autores de hechos punibles, en 2017.

Como curiosidad, el subinspector Carballo indica que, a día de hoy, "podemos saber si una huella es reciente pero no podemos establecer una data". En Huelva, por ejemplo, con elevados niveles de humedad, las huellas "se conservan mejor, y a mayor calor, menos duran".

Inspecciones oculares

La Policía Científica onubense llevó a término el pasado año más de 600 inspecciones oculares, el segundo pilar sobre el que se apoya su labor. Aquí se incluyen desde las escenas de un crimen al levantamiento de un cadáver, pasando por los asuntos laborales o los incendios.

Criminalística

La tercera gran área de trabajo de la Policía Científica, la de criminalísica, está más limitada por la centralización de los recursos técnicos más avanzados en los laboratorios de Sevilla o de Madrid. Carballo puntualiza que en Huelva "sí recepcionamos las muestras que se toman y velamos porque se cumpla y nunca se rompa la cadena de custodia", algo imprescindible en los delicados asuntos con los que tratan.

Aquí sí se realizan las pruebas de balística operativa, relativas al funcionamiento de un arma, por ejemplo, "pero la comparativa (analizar si una bala, por ejemplo, pertenece a una determinada arma) requiere de un microscopio de comparación que tienen en los laboratorios superiores".

En materia de documentoscopia -dilucidar si un documento determinado es falso o no-, la Policía Nacional de Huelva también tiene herramientas para saber, por ejemplo, si un pasaporte o un DNI son falsos. Pero si lo que hay que dilucidar es si una determinada firma es de una persona en concreto, ya se precisa enviarlo a los laboratorios que cuentan con peritos grafólogos, expertos en las peculiaridades de la escritura. Lo mismo pasa con las muestras biológicas, como la sangre, la saliva, el ADN o la orina, que se analizan en Sevilla.

Robos y denuncias falsas

Los robos son los delitos más comunes analizados por la Científica onubense, "sobre todo los que se producen en el interior de vehículos, en domicilios y en establecimientos comerciales", indica Carballo. Los robos con violencia "son menos comunes y muchos de ellos son falsos".

Precisamente sobre este asunto, las denuncias falsas, la Policía Nacional está incidiendo reiterativamente en los últimos meses.

Los ojos de los expertos del laboratorio de la comisaría están, como hemos subrayado, "bien entrenados y solemos darnos cuenta sobre la marcha si, por ejemplo, se está denunciando un falso robo en un domicilio o no". En otras ocasiones la sustracción es verdadera, pero "hay gente que denuncia y que intenta exagerar para sacar algo más al seguro". Advierte el subinspector a los pícaros que "nosotros, cuando investigamos, lo fotografiamos todo; se han dado casos en que decían al seguro que también les robaron la tele y aparecía luego en nuestras imágenes". La denuncia falsa es un delito, que consume importantes recursos del Cuerpo Nacional de Policía.

Otro de los avisos a navegantes que se lanza desde la Policía Científica de Huelva es que, para prevenir ciertos robos en el hogar, se hace preciso cerrar la puerta con llave. "Nos encontramos con muchos casos en los que los ladrones entran utilizando el método del resbalón, sin forzar las cerraduras siquiera, y es porque la gente es demasiado confiada en ese aspecto", advierte Carballo.

Desaparecidos

La Policía Nacional tiene acceso a la Base de Datos de Personas Desparecidas y Restos Humanos sin Identificar, un sistema que genera "constantes alertas y que nos llega tanto a la brigada de Policía Judicial como a la Científica".

Cuando una persona se esfuma, hay que rellenar un formulario con todos los detalles sobre las circunstancias o la ropa o enseres que llevaba encima en el momento de la desaparición, al objeto de facilitar su identificación si se le localiza en otro punto de la geografía nacional. Y las alertas son "constantes: eso garantiza que los casos nunca caen en el olvido", especifica el subinspector.

Asistencia a juicios

Los integrantes de la plantilla de la Policía Científica de Huelva intervienen prácticamente todas las semanas en juicios en los que comparecen en calidad "de testigos o de peritos, especialmente para informar sobre la recogida de huellas o reconocimientos fisionómicos", detalla Carballo.

Recuerda cómo gracias a la minuciosa recogida de huellas que el equipo realizó en la vivienda de la calle Venezuela de Isla Chica donde se produjo el crimen que fue juzgado hace unos meses, en el que perdió la vida Antonio José González el 23 de noviembre de 2016 tras recibir una puñalada mortal en el muslo, "conseguimos identificar a uno de los testigos".

Además de a los juicios, los agentes del batín blanco suelen asistir también a las autopsias.

Bincipol

Bincipol es la Base de Datos de Inteligencia Científica Policial, una aplicación disponible desde el pasado diciembre cuya "razón de ser es dejar siempre acreditada la trazabilidad de las muestras: quién, cómo, dónde y por qué se ha recogido, todo con un número de identificación asignado". De este modo, explica Carballo, "se garantiza la cadena de custodia de todos y cada uno de los vestigios y se sabe siempre su localización".