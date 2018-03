Los chiringuitos dan por perdida la Semana Santa

De todas formas Segundo no descarta aún del todo poder abrir el Neptuno II en Semana Santa, "siempre y cuando no sólo lleguen ayudas, sino sobre todo que se nos permita arreglar los desperfectos".

El veterano empresario hostelero asegura que en los 46 años que lleva al frente de este chiringuito, del que vive una veintena de familias en verano, "he visto muchos temporales, pero tan devastador como este, ninguno", al tiempo que detalla que los daños en su instalación "han sido cuantiosos", con destrozos en el mobiliario y con la destrucción de buena parte de la terraza y del muro que protege el chiringuito. "Las pérdidas son incalculables -añade- y a ellas habría que añadir lo que estamos dejando de ingresar por no haber abierto el puente de Andalucía".

"No queda otra que levantarse y ponerse el mono de trabajo para empezar de nuevo", ha señalado finalmente Rodríguez, quien asegura que "lo mejor de todo esto ha sido el apoyo recibido de numerosos amigos, familiares y clientes, que en los peores momentos estuvieron con nosotros, arrimando el hombro entre pleamar y pleamar para intentar salvar esto".

A ello habría que añadir, prosigue, las pérdidas derivadas del saqueo del que fue objeto el chiringuito pocas horas después de haber quedado arrasado por el temporal, cuando los ladrones "se llevaron lo poco que pudimos salvar", y lo que dejarán de ingresar por no poder abrir en Semana Santa. "Ahora tendremos que correr mucho para poder abrir a finales de junio", ya que "no nos queda otra, es nuestro medio de vida, y tenemos que aprovechar el verano para subsistir el resto del año".

En este sentido, confiesa visiblemente emocionado frente al amasijo de madera y hierros al que la fuerza del mar ha reducido lo que hasta la pasada semana era su chiringuito, que estos días "lo hemos pasado muy mal". Y es que, según prosigue, "son muchas las ilusiones que se depositan en un establecimiento así. Y es mucha la inversión, no tanto económica o de tiempo, sino sobre todo emocional, ya que se sacrifican muchas cosas para poder vivir de esto. Sientes mucha impotencia cuando ves que llega una cosa así y, en unas pocas horas, el mar se lo lleva todo".

A pesar de todo ello también se ha mostrado "ilusionado" porque "hemos visto que todas las autoridades se han implicado y nos han dado su palabra de que para Semana Santa las playas estarán al menos preparadas para el baño, y de cara al verano completamente restauradas". En este sentido se ha mostrado convencido de que "las ayudas van a llegar porque los políticos han venido de la mano a comprobar los daños y se han sensibilizado muchísimo con esto, independientemente del color político de cada uno. Y eso es muy positivo para nosotros porque percibimos que van todos en la misma dirección, que no es otra que la reposición de todo esto".

Para Stephane Navarro, presidente de la Asociación de Chiringuitos de Huelva, quien además es propietario de una de las instalaciones de este tipo que más daños ha sufrido de todo el litoral onubense, ha señalado que el sector está aún "bajo los efectos del shock que ha supuesto vivir todo esto, que ha sido muy fuerte, ya que no estamos acostumbrados a este tipo de temporales".

Destrozados una decena en la playa almonteña

En el litoral más oriental de la provincia, concretamente en la playa de Matalascañas, aproximadamente una decena de chiringuitos han resultados dañados de diversa consideración por Emma. Uno de ellos es Las tres carabelas, que frente a la famosa Torre de La Higuera de dicha playa almonteña regenta desde el año 1971 los hermanos Manuel Joaquín y Francisco José Romero. Los daños sufridos por esta instalación, según relatan, se centran sobre todo en la terraza, "que ha quedado destrozada", al igual que la estructura de la carpa delantera, "que también ha quedado inutilizada". Igualmente lamentan los "miles y miles" de metros cúbicos de arena que el mar se ha llevado del perímetro del chiringuito, los cuales "no sabemos cómo se van a reponer, pero esperemos que lleguen ayudas para ello". Por otra parte el módulo principal del chiringuito se ha salvado "gracias a las protecciones que hemos ido poniendo delante durante los últimos años". Manuel Joaquín y Francisco José calculan inicialmente sus pérdidas en unos 30.000 euros, a lo que suman no poder abrir en Semana Santa, como es habitual: "va a ser imposible, y esperemos estar a punto para finales de mayo", afirman con resignación. De este chiringuito viven directamente una media de diez familias en temporada alta, que según sus propietarios "van a perder este año toda la precampaña". No obstante, y a pesar de la arena perdida, estos empresarios hosteleros de Matalascañas también quieren dejar claro, de cara a dar una buena imagen de la playa, que "lo que es la zona de baño está en estos momentos en condiciones de uso y baño".