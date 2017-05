"La cercanía del profesorado y el alumnado es una fortaleza de la UHU"

-¿por qué quiere ser rector?

-Porque creo que puedo aportar y ayudar a mi Universidad. Aunque he formado parte de otros equipos y tengo bastante experiencia en la gestión, la gente me animó finalmente a que presentara mi candidatura y eso arrancó en marco del año pasado.

La UHU está desorganizada y enfrentada. Hemos tenido un modelo que ha promovido la discordia"

-¿Por qué ahora y no antes o después? ¿Por qué cree que es el momento idóneo?

-Hace ya cuatro años que me lo planteé y lo descarté porque es algo que te tiene que coger con ganas. Estaba con otros proyectos de investigación, implantando la docencia en inglés y José Manuel Andújar me convenció para ir en su candidatura. Yo ocuparía el lugar de vicerrector de Asuntos Económicos, Calidad, Empleo y Empresas. Pero como he dicho, tiene que ser el momento que te coja con ganas, porque es un sacrificio y un servicio al mismo tiempo.

-A grosso modo, ¿cómo ve la Universidad de Huelva en este momento?

-Desorganizada y sobre todo, enfrentada. Hemos tenido un modelo que en vez de aglutinar ha promovido la discordia. Incluso ha surgido una contracampaña electoral que personalmente no comparto porque al ser anónima te quita la posibilidad de defenderte.

-¿Qué cree que puede aportar usted a la Universidad?

-Conocimiento, gestión y experiencia para reorganizar la Universidad. Además, creo que puedo aportar consenso y entiendo que debe comenzar una nueva etapa. Dispongo de excelentes contactos con los ámbitos del desarrollo local y la Universidad debe abrirse para ser motor del desarrollo de Huelva. Además, por mis conocimientos en la promoción del empleo, me enfocaré en ayudar a los egresados a su incorporación en el mercado laboral.

-¿Cómo la quiere ver dentro de 10 años?

-Pues quiero ver una Universidad con todos sus servicios, docencia e investigación de calidad. Para ello, intentaremos ver lo que no funciona y mejorarlo. Asimismo, no desmantelaremos lo que funciona. Debemos ser una Universidad más competitiva con materias en las que seamos fuertes como el sector agroalimentario, medio ambiente o turismo. Además tenemos que contar con nuevas titulaciones atractivas como puede ser Gastronomía.

-¿Según su criterio, ¿cuáles son las principales virtudes de la UHU?

-La Universidad de Huelva tiene un tesoro y ese es la relación que el profesorado mantiene con los alumnos. Se trata de una relación que supone una estrecha implicación y eso lo deberíamos aprovechar aún mejor. Esa cercanía es una fortaleza de nuestra Universidad que no es fácil de encontrar en otros lugares. Aparte tenemos grandes docentes e investigadores de reconocimiento internacional.

-¿Y sus principales defectos?

-El principal defecto que tenemos es que no nos conocen. Aquí contamos con profesores docentes e investigadores (PDI), personal de administración y servicios (PAS)y alumnos. Es un colectivo importante de una institución que tiene cosas que la sociedad ignora como un fondo de libros antiguos que datan del siglo XII o un museo pedagógico que Huelva ignora.

-¿Y lo más urgente para la Universidad de Huelva?

-Sin lugar a dudas, la ETSI. Figura como primer punto de nuestro programa su apertura en el Campus del Carmen, que consideramos una auténtica deuda histórica. Se trata de un proyecto que se remonta a Antonio Ramírez de Verger y ha tardado 15 años en realizarse. Tanto es así que va a nacer pequeña porque la ETSI se ha ido desarrollando y creciendo sus departamentos.

-¿Cómo vendería usted la Universidad a un estudiante?

-La primera fortaleza con la que cuenta la Universidad de Huelva es esa relación alumno-profesor. Aportamos además docencia e investigación de calidad. Es increíble que una Universidad pequeña sea tan grande en volumen de producción científica. Además, Huelva es un foco de atracción por su clima, su entorno natural y porque el coste de la vida es más bajo que en otros lugares.

-¿Qué mensaje le puede dar la Universidad a la sociedad o provincia onubenses?

-La Universidad surgió como una demanda social y no puede vivir de espaldas a la sociedad. Pienso que debe ser un motor que incida en la empleabilidad de su entorno, su tejido productivo. De hecho queremos crear dos oficinas: una de cooperación con Iberoamérica y para captar fondos europeos, y otra para trabajar junto al tejido empresarial e institucional de la provincia.