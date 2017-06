Los centros escolares pueden modificar el horario en colaboración con las Ampas

Los centros docentes de Huelva recibieron el lunes un comunicado desde la Consejería de Educación, en el que se les permite la opción de modificar los horarios de las jornadas lectivas durante esta última semana del curso 2016/17 a causa de las altas temperaturas. Así lo confirmó ayer la Delegación Territorial de Educación, que explicó que esta medida se deberá estudiar en cada centro docente y en diálogo con las respectivas Ampas, dado que no en muchos casos el cambio de horario es una medida fácil pues está en juego en muchas ocasiones la conciliación familiar. De todos modos, desde la Delegación se apuntó a que Huelva no ha sido una provincia especialmente afectada por las altas temperaturas o al menos que éstas hayan originado cambios en el devenir habitual de la actividad docente. Es de esperar que esto se confirme en la presente semana, cuando parece que las temperaturas no llegarán a los niveles alcanzados durante la pasada. El curso concluirá el viernes día 23 con la entrega de las notas.

La nota enviada este lunes desde la Consejería permite asimismo que los padres eximan a sus hijos de ir a los centros educativos. También autoriza a estos últimos a permitir la salida de los alumnos si lo requieren las familias y a flexibilizar, como ya se ha comentado, los horarios. Con el curso a punto de poner fin y con los alumnos ya evaluados, Educación busca "garantizar el bienestar del alumnado".

Además de permitir a los centros flexibilizar sus horarios, aprueba que los niños dejen de asistir hasta la finalización del período lectivo, aunque esa ausencia siempre deberá estar justificada desde el entorno familiar.