El centro de puertas abiertas a la vida

Resulta sumamente complicado llegar a conocer la verdadera esencia de Huelva si el camino entre sus calles se realiza con la cabeza agachada. Es difícil saborear con la mirada las penas y alegrías de una ciudad que crece de una manera humanitaria que roza límites incalculables. El simple hecho de pasear entre esquinas y balcones con la cabeza alzada hace que, incluso, la visión cromática de la marisma brille aún más cuando el trabajo solidario y la ayuda a los demás obtiene resultados admirables. Diferentes colectivos y asociaciones dan color al paisaje onubense. Un arco iris que aparece cuando al andar entre adoquines, la mirada está puesta alrededor.

Entre el Colegio de los Maristas y la Iglesia de San Sebastián en plena calle Cantero Cuadrado, la vida cobra sentido al cruzar el pórtico del centro de puertas abiertas de Cáritas. Un lugar donde atienden al colectivo de personas que no tienen hogar. Desde personas que viven en la calle, como okupas, otros que habitan viviendas inadecuadas, o incluso asentamientos. Personas que olvidan los problemas entre iguales y que viven un momento de tranquilidad que perdura en su día a día.

La organización cuenta con servicios de higiene, ropero, taquilla y lavandería por la mañana

El centro ofrece durante la mañana una serie de servicios básicos para el que los necesite. Desde la higiene a través de duchas, donde entregan los enseres necesarios; al ropero, donde ofrecen prendas tanto de interior como de exterior; una taquilla donde guardar cualquier cosa; así como un servicio de lavandería. El tema alimentario también lo tiene cubierto Cáritas con el desayuno que ofrecen en la cafetería. Y por otro lado, la ayuda integral juega un papel protagonista dentro de la organización del centro. La atención social, ya sea en cuestiones sanitarias, acompañamientos médicos, gestión de servicio postal con la posibilidad de tener la dirección del centro como destinatario y el asesoramiento en diferentes papeleos, ya sea para pedir una ayuda o pensión, entre otros muchos servicios.

Las tardes del centro de puertas abiertas son diferentes. La práctica, la habilidad, el trabajo en equipo y la convivencia absorben los sinsabores de todos los que acuden hasta allí. En una de la salas del centro, de lunes a miércoles durante tres horas, tiene lugar un taller de artesanía en el que las manualidades tienen el protagonismo. Artículos de goma eva, cuero y un sinfín de materiales que finalizan en comuniones, bautizos y bodas. Productos que salen a la venta, ya sea a través de la tienda que Cáritas tiene en el centro como en los diferentes estands que montan en ferias provinciales. "Incentivar la motivación y el reforzamiento del autoestima es clave", explica Petri Chaparro, una de las responsables del centro, quien destaca que "el hecho de que hagas artículos con tus manos y se vendan después es importantes para ellos".

A los talleres acuden personas que "nos demandan formación y aquellos que realmente quieren trabajar en proceso", explica Chaparro, un proceso que lo "que queremos de base es que las personas que lleven mucho tiempo en situación de calle, recuperen habilidades que han perdido, como la puntualidad; acatar normas, cosa que han perdido; relacionarse con otras personas y trabajar en equipo". El objetivo es claro y sencillo en busca de un futuro para ellos, ya que "si van a acercarse a una oferta de trabajo, esas habilidades tienen que tenerlas adquiridas" y es que "el hecho de estar mucho tiempo en situación de sin hogar, hace que no tengas que estar a una hora en un sitio, o que no tengas que respetar una serie de normas y son habilidades que se pierden".

Son tres horas de taller y en tan sólo unos minutos la razón se nubla ante las historias que salen de la boca de los protagonistas. Personas que no entienden de lejanía ni de cercanía. Que el dibujo de la sonrisa que asoma en sus caras no se borra durante la ejecución de las distintas manualidades que llenan las estantería de la habitación. En edades comprendidas entre los 24 y 45 años, buscan dejar los problemas a un lado durante el transcurso del taller. Que no son pocos. Desde vivir en casas okupas hasta verse en la situación de no tener dinero para pagar la luz y agua. O simplemente, personas que están solas. No tienen a nadie y en Cáritas encuentran el apoyo que les empuja a seguir dando pasos.

A través de las ventas de los artículos que realizan en el taller, reciben una gratificación económica que incluso llega a ser casi lo único que entra en sus casas cada mes. Cáritas no enfoca la actividad como algo monetario, sino como un proceso de aprendizaje que es la verdadera clave para que sigan adelante. "En el último año han abandonado dos personas el taller porque les ha salido trabajo", afirma Chaparro, quien asegura que "después es muy satisfactorio para nosotros ver cómo algunas personas consiguen su piso, se independizan, pagan su alquiler y luego vienen a verte". A tanto llega el compromiso entre las personas que acuden y Cáritas que incluso "algunos que han normalizado su vida han llegado a ser voluntarios posteriormente".

Sobran minutos para ver el interés que ponen los asistentes al taller en el aprendizaje de los diferentes artículos que realizan. Así como sus inquietudes y el futuro que anhelan. Verdaderos aficionados al cine o al deporte que sueñan con ser auténticos guionistas o futbolistas. Aunque no pierden lo terrenal del asunto y asumen que la búsqueda de trabajo y la preparación para ello es esencial, porque los problemas, al fin y al cabo, están ahí.

Entre los asistentes hay una madre y un hijo, además de personas que tienen una vida más normalizada pero que acuden para adquirir las habilidades labores y sociales, que fomentan en otro taller.

Junto a las personas en estado de sin hogar, unas voluntarias hacen de guías a la hora de la confección de los distintos artículos artesanales. El ambiente es agradables entre las labores y las charlas. También se suma el trabajo de Cáritas que hacen los martes de 19:00 a 22:30 con una serie de visitas a las personas que asisten a los talleres. La cercanía del momento propicia un acercamiento emocional que no se produce dentro del centro.

Petri Chaparro le pide al futuro "seguir como estamos, que ya es mucho", además de continuar con "nuevos proyectos" como "formalizar el curso de peluquería y dar pasos con la gente que tiene los contenidos más adquiridos". Chaparro lleva en el centro de puertas abiertas desde 2013 y asegura que "es muy satisfactorio ver cómo hay gente que sale hacia delante" porque, añade, "lo que más me gusta de mi trabajo es que las personas, a pesar de tantos problemas, vienen aquí con una sonrisa". No hay mayor premio a la intachable labor de trabajadores y voluntarios que dejan el alma por los demás: ver cómo avanzan en las diferentes habilidades, así como el incremento del autoestima de personas que luchan cada día por normalizar su estabilidad.

Y al cruzar de nuevo el pórtico del centro de puertas abiertas con la cabeza alzada divisas el color que respira Huelva gracias a la ayuda de estas personas. Y que tus problemas diarios, no lo son.