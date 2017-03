Lo que cayó en El Conquero o lo que cayó de El Conquero. Pueden elegir la versión que deseen. Lo cierto es que tiene el mismo significado para un choquero lo más trocho posible. Sí, son los juegos de casticismo más auténtico de esta ciudad que también tiene para algunas cosas su pizca de simpatía. "Te voy a dar lo que cayó en El Conquero", pues es eso, nade na; o algo que no sirve para nada. Es una forma exagerada de que no sirve. Bueno, el más iluso puede pensar que lo que cayó fue un meteorito.

Ahora lo que ha caído de El Conquero son algunos trozos del propio cabezo. Es tierra, os ea na de na; lo que cayó de El Conquero, que diría un castizo. Pero en este caso nos debe alertar pues es un toque de atención a una situación que se dilata desde hace años y el deterioro, si nadie lo remedia, seguirá avanzando.

La protección no debe constituir la destrucción del cabezo, sino su consolidación

Las lluvias de estos últimos meses como las que ayer, parece que continúan afectando a los cabezos. Algo que, por otra parte, viene ocurriendo desde siempre. Esta es una zona de interés paisajístico que debe tener un cuidado y seguimiento especial, para evitar desgracias como las que hace décadas ocurrió en la calle Aragón. Tampoco hay que ser tan celosos y alicatar los cabezos que, como dice José Antonio Vieira, fue el tratamiento más recurrente y hortera para los cabezos de la Horca y la Esperanza.

Los cabezos continúan siendo una gran preocupación. Lo son en los últimos años con un deseo manifiesto de convertirlos de verdad en señas de identidad de la ciudad. A falta de grandes construcciones monumentales, le compensa la belleza de los cabezos y las marismas. Los cabezos van quedando pocos y, por eso, la mirada se acentúa en las laderas de El Conquero. Es, sin lugar a dudas, el lugar donde mejor se está en la ciudad. Bueno, eso fue la idealización que se hizo en el 92, pero lamentablemente como hemos dicho en diversas ocasiones en este misma página todo se fue deteriorando. Mientras llega la deseada y anunciada actuación en las laderas, El Conquero manda constantes avisos de urgencia como este.

A pesar de ello, ahora muestra una de sus mejores estampas. Está vestido de un manto verde y se va dejando notar la Primavera, cuando todavía algunos almendros están vestidos de blanco. Pronto El Conquero será un nuevo arrullo de vida, con pájaros que volarán entre el Parque Moret y las Marismas del Odiel y tendrán descanso en estas laderas.

Será ese un tiempo para recorrer las pasarelas si no están en mal estado. Nos encontramos que este bloque de cabezo está ahí, desmembrándose, y otro grande a modo de meteorito rojo acabó en medio de la pasarela. Será necesaria una actuación en este lugar de consolidación y retirada este bloque. Esperemos que no haga falta destruir nada. La actuación debe ser de conservación, como vemos junto a muchas carreteras donde las montañas se protegen con mallas metálicas. No hay que olvidar que estamos en una zona de protección arqueológica, declarada BIC.

Hay que actuar pronto, los buenos días para los paseos por El Conquero están a menos de un mes. Hay que invitar a que los onubenses suban hasta aquí, empezando a quererlo aun más será la forma para que en verano no se prodiguen los incendios.

No hay que esperar a que llegue el señor Edusi con su proyecto desde Bruselas. Esperemos que no nos traiga lo que cayó en El Conquero. No, confiamos en que pronto se ponga en marcha la actuación deseada. La ciudad necesita de estos espacio que, a pesar del olvido y el maltrato sufrido en las últimas décadas ahí está, como uno de los mejores potenciales que tiene.

No hagamos inventos en El Conquero. "¡No le toques ya más, / que así es la rosa!" (Juan Ramón Jiménez).