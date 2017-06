Como en casa, en ningún sitio

Al cruzar el dintel del portal todavía rezuma ese olor carbonizado que mantiene los recuerdos del pasado en un presente que no termina. El ruido masca la actividad que pervive desde hace 21 días. Obreros, técnicos y vecinos no descansan, ni empeñan un ápice de su esfuerzo y esperanza en otra cuestión que no sea regresar a la normalidad del edificio. De sus viviendas. De su hábitat natural. De su vida. El fuego como peor enemigo y el sudor como aliento para resurgir desde las cenizas.

La noche del martes el ala menos afectada del edificio del incendio de Santa Marta se habilitó por completo, de forma que sus vecinos pudieron regresar de forma permanente. Han sido 21 días en el desierto. Quizás, los más largos de sus vidas. 21 días estancados entre un reloj de arena que nunca dice cuándo será el fin. Las primeras 18 familias del portal 37 vuelven a nacer. Regresan a sus paredes. A dormir bajo sus techos, que tantas historias supieron y tantas que ahora recordarán.

La azotea del portal 37 ya presenta ropa tendida tras el regreso de las familias

"Cada puerta es una historia con sus problemas", comenta una vecina que ya ha podido regresar a su vivienda. Un reencuentro con su vecina de enfrente con quien se enfrasca en una conversación marcada por el recuerdo, los sentimientos de los 21 días fuera de casa y del esperado regreso a los hogares. Parece que todo ha terminado, pero todavía quedan resquicios y es que "hay mucho daño colateral de lo que pasó", una prueba de ellos es que "los nervios no están bien" o el hecho de "comer fuera casi todos los días hace que el estómago esté hecho polvo", pero siempre "hay que mirar el lado positivo y tirar hacia adelante, ya que podía haber pasado muchísimo más de lo que ha ocurrido". El viento ayudó, "nos favoreció muchísimo" por el simple hecho de que "debajo del bloque hay un garaje con coche y motos y eso hubiese sido mucho peor", explica una de las vecinas.

Desde que se inauguró el edificio, y dos años más tarde, es la antigüedad vivida entre las paredes de la quinta planta de las dos vecinas. Toda una vida. Mil historias. Mil conversaciones que unen dos puertas familiares. "Se me han hecho eternos los 21 días", comentan ambas. En cambio, una de ellas mostraba la pizca de nerviosismo que sobrellevó la primera noche tras el regreso, "porque todavía tenemos el recuerdo", y su compañera de planta rebosaba felicidad, "como si hubiese entrado por primera vez en el piso".

La desesperación por regresar a sus casas era patente. En el pueblo, por un lado y en un hotel durante 15 días, por otro, para pasar el resto con familiares. "Eso sí, pasé la noche del lunes aquí con mi familia a pesar de que no había luz", afirma una de las vecinas, porque "ya estaba desesperada por volver". Ahora es tiempo de comenzar desde cero. De enroscar el pensamiento en una nueva dirección a pesar de todo lo vivido. "Ordenar las cosas y adecentarlo todo bien, así como limpiar el hollín que permanece en algunos rincones de la vivienda", eso sí, el recuerdo de la frase "el chino está ardiendo' la tengo metida en la cabeza martilleándome", explica la inquilina de la quinta planta.

Los vecinos afirman que una de las claves ha sido la colaboración y la actuación pacífica en las reuniones celebradas por la comunidad. "Si toda la gente rema hacia la misma dirección es todo mucho más sencillo," comenta una vecina. Con el arreglo y la activación del suministro de la luz, la vida en el ala menos afectada floreció como la primavera lo hace en el mes de mayo. La azotea, que hace 21 días se convirtió en un puente para que los vecinos del portal 37 huyesen del humo denso del incendio a través del colindante, ahora refleja y brilla a normalidad. Ropa tendida en las cuerdas y el olor puro y limpio alimenta de esperanza los pasos de los vecinos que todavía no pueden descansar bajo su techo.

El trabajo es constante en el ala más afectada por el incendio. Las 18 familias que viven en la hilera ascendente al bazar continúan pendientes de los avances de sus viviendas. Los sacos de escombros; el sube y baja de los albañiles; el sonido de herramientas; y cables, muchos cables y tuberías, para continuar en los esfuerzos por recuperar la normalidad. Los bajantes, saneamientos y agua son las tres palabras más escuchadas en esa zona del edificio.

Los vecinos quieren mantener su intimidad y preservar así su identidad, por lo que no hay nombres ni caras. Sólo las consecuencias del desastre material ocasionado por el fuego. "Se ha pasado muy mal", explica un vecino, a lo que añadió que "mi hija se pasó seis días sin dejar de llorar". Y ahora queda mucho por hacer. Reformar de nuevo. Ya que por ejemplo, el piso situado justo encima del bazar chino, el más afectado, refleja los destrozos materiales que se provocaron la tarde del pasado 9 de mayo.

"Cuando ocurrió el incendio estaba el piso cerrado" y aun así están los cierres deformados, la cocina hay que reformarla entera, habitaciones a desmontar por completo. El plato de ducha revive los momentos del incendio y a través del sumidero hasta se visualiza el bazar chino.

Y ahora es hora de llevarse muchos muebles así como todos los objetos personales, porque se tiene que realizar una obra en condiciones. Grietas de tabiques que es necesario tirar y construir de nuevo; huecos abiertos en las esquinas de varias paredes en busca de los bajantes; y muchas cajas para una mudanza necesaria. "Se ha pasado muy mal porque te quitan tu vida", comenta un vecino del bloque, y así las previsiones de regresar a sus viviendas no las ven hasta finales de junio e incluso en el mes de julio.

Los vecinos afirman que el día del incendio los bajantes "eran una chimenea de humo", y aunque en plantas más superiores los daños materiales son mínimos, la cabeza sigue dando auténticos quebraderos. "El cambiar de vivienda provoca salir de la rutina", hecho que desencadena "ataques de ansiedad" además de que los niños todavía no han podido regresar a sus casas y tienen ahora exámenes que no son fáciles de afrontar, en primer lugar "porque el lugar de estudio ahora no es el mismo". El funcionamiento de los ascensores es otro de los síntomas de que poco a poco llegan las buenas noticias al portal 37, así como el incansable trabajo de muchas manos. "Lo que queremos es agilizar todo cuanto antes y acortar los plazos para volver".

Las sensaciones al andar por el edificio se antojan difíciles de explicar. Las ventanas del patio interior reposan fuera para que el olor a quemado desaparezca después de 21 días; el suelo y escaleras mantienen un color negro que recuerda lo que nadie quiere recordar; y el portal revuelve la razón de lo que pudo pasar y no pasó. Cableado fuera, herramientas, el techo medio descolgado, los contadores nuevos con el plástico de estrenar y mil detalles que se guardan en cada esquina del edificio.

Ya duermen 18 familias bajo su techo, y otras tantas luchan por volver a su espacio natural. No existe tiempo que perder, ni manos sobrantes para ayudar.