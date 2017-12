"La cárcel antigua se nos va a venir abajo"

-han consensuado con el Ayuntamiento un concurso de ideas para las laderas y huertos del Conquero. ¿Ha sido difícil?

-La redacción de pliegos tiene que ser lo más justa posible. Cuando se adjudican los fondos Edusi [Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado] tuvimos claro que no se iban a mandar consultorías a nivel autonómico para adjudicar proyectos a dedo. Eso se tenía que asignar de forma justa y que se controlase desde Huelva porque son actuaciones muy importantes.

El Conquero es la cornisa paisajística de Huelva y no queremos que se haga a espaldas de la ciudad"

-Y para lugares emblemáticos de la ciudad...

-Y singulares como los cabezos, que se han ido perdiendo. El Conquero es la cornisa paisajística de Huelva y no queremos que se haga a espalda de la ciudad. Me puse en contacto con el Ayuntamiento y hemos trabajado durante muchos meses para lograr las garantías sociales y de mis arquitectos. Se ha sacado el concurso porque un masterplan en este tiempo tan escaso y por ese dinero es imposible. Tenemos plazos muy limitados y no puede ser que para la publicación de un pliego los procesos de intervención sean tan poco flexibles. Hombre por favor, agilidad en la Administración.

-¿Hay falta de colaboración por parte de la Administración?

-Muchas veces no nos enteramos de lo que pasa en los ayuntamientos y hemos tenido que pedir a través de la ley de transparencia que nos dejen ver los proyectos, porque hemos tenido opacidad.

-¿Qué pasa con la antigua cárcel?

-La cárcel se nos va a venir abajo. No hay poder de financiación y las administraciones no tienen capacidad económica y milagros no se pueden pedir. Lo primero que quiero saber es para qué se va a usar el edificio. ¿Qué quiere la ciudad ahí dentro? Que no se hagan interpretaciones segadas de la ley. Hay 14.000 metros en un edificio catalogado y en un estado de conservación imposible..., ¿de dónde va a sacar el Ayuntamiento el dinero? Es imposible. Hay que buscar fórmulas y que la Administración nos deje trabajar. Estamos deseando trabajar y no que cuenten con nosotros al final, cuando ya es tarde. Ha sido un error no vincularla al campus del Carmen porque tenía una estructura arquitectónica factible. Tenemos que ir a la mezcla de usos. Estamos obsesionados con usos únicos y una mezcla de usos dotacionales. Ese barrio necesita dotaciones y está al lado de un centro educativo y tenemos que tener imaginación.

-¿Y el Mercado de Santa Fe?

-Se hicieron trámites para su catalogación, se buscaron fondos. Han venido muchos inversores de fuera para ver si se podía hacer algo ahí, pero al final se van porque la vida de la ciudad está muerta. Hay cantidad de iniciativas económicas que no se materializan porque no tenemos la vida turística ni económica ni cultural. Es un edificio fantástico maravilloso que tiene solución. Es muy singular y en todas las ciudades se rehabilitan mercados, pero tienen vida y los ciudadanos de Huelva tenemos que apostar por llenar eso de vida.