Tres candidatos buscan el 50% delapoyo del colectivo universitario

Hoy comienza el período de campaña electoral de los séptimos comicios de la Universidad de Huelva (UHU) que tienen como objetivo la elección de rector y que se extenderá hasta el día 18. Ayer se dio el último paso del período precampaña desde que se activara el reloj electoral que tendrá su momento culminante el día 22 aunque entre el 10 y 17 podrá hacerse entrega del voto anticipado. Este jueves fue la jornada en la que se realizó la publicación definitiva de la lista de candidatos que, como ya ha trascendido, son tres. En el orden de anuncio de presentación a las elecciones de este mes: El actual rector y catedrático de Paleontología, Francisco Ruiz; la catedrática de Historia Contemporánea, María Antonia Peña y el catedrático en Economía Financiera, Juan José García Machado.

El mismo día 22 se sabrá si la UHU concluye estas séptimas elecciones o ha desesperar un mes más, es decir, si habrá segunda vuelta lo que parece más que probable al haber tres candidatos en liza. En caso de que esto ocurriera al final, la segunda convocatoria se plasmará el 23 de junio.

La jornada electoral será el 22 de este mes y si hay segunda vuelta, el 23 de junio

Según la normativa que rige las convocatorias electorales de la Universidad de Huelva, debe resultar elegido rector el candidato que obtenga un valor de voto ponderado de más del 50%, en cuyo caso la junta electoral procederá a la proclamación provisional de los resultados mediante el dictado de la resolución correspondiente en el día siguiente a la jornada electoral. Una de las dudas que pueden surgir si hay segunda vuelta, es saber si habrá conjunción entre dos candidaturas, es decir, entre la descartada y una de las que sigan en liza. Esta es una opción que siempre se debate y que no se hizo patente en las elecciones de 2013.

Al tratarse de comicios por sufragio universal pero de voto ponderado, esto significa que no todos tienen el mismo valor. La normativa indica que los profesores doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios (CDU) representan el peso del 51% del voto total. Los profesores no doctores pertenecientes a los CDU, el 6%; el personal docente e investigador no perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios (CDU), el 8%; los estudiantes el 25% y el personal de administración y servicios (PAS), el 10%.