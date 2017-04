Tres candidatos aspiran a tomar el relevo en la UHU tras cuatro convulsos años

La historia se repite una vez más y serán tres los candidatos que se presenten a las elecciones a rector de la Universidad de Huelva (UHU) que se celebrarán el 22 de mayo. Con ello, la Onubense pretende abrir una nueva etapa toda vez que se van alejando los nubarrones de la crisis económica que tan duramente castigaron a la UHU, de modo que tuvo que ser sometida a un Plan de Reequilibrio Financiero que, no obstante, ha sido concluido antes de tiempo por la positiva evolución de las cuentas de la Onubense. Ello acarreó sin embargo una serie de políticas de contención del gasto

El viernes será la proclamación provisional de candidaturas toda vez que los tres aspirantes han presentado la documentación. El primero en hacerlo fue el actual rector, Francisco Ruiz. Posteriormente lo hizo la catedrática de Historia Moderna María Antonia Peña y ayer mismo, el catedrático de Economía Financiera Juan José García Machado.

María Antonia Peña mantuvo ayer un debate con los estudiantes

Esto quiere decir que se han confirmado los nombres que se venían barajando desde hace unos meses, si bien hubo un cierto período de calma chicha en el que pareció que solo el actual rector daría el paso de presentarse a los comicios.

Toda vez que ya está activado el calendario electoral, la primera -y quizá única- cita electoral será el día 22 de mayo mientras que la campaña propiamente dicha se extenderá entre los días 5 y 18 del próximo mes. En caso de que sea necesaria una segunda vuelta, ésta tendrá lugar el día 23 de junio.

El hecho de que haya tres candidaturas favorece que pudiera celebrarse una segunda llamada a las urnas, ya que para ser elegido rector hay que contar con el 51% de los votos aunque esto tampoco sería algo insólito en la corta historia de la Universidad de Huelva.

Aunque toda la comunidad universitaria está llamada a las elecciones, sin embargo no todos los votos tienen el mismo valor, sino que se trata de una votación de carácter ponderado. Esto quiere decir que cada sector o colectivo universitario cuenta con un peso específico. El sector con más valor es Profesores Doctores pertenecientes al Cuerpo Docente Universitario (CDU) que supone el 51% del cálculo total. Le siguen Profesores no Doctores del CDU, con el 6%; Personal Docente e Investigador no perteneciente al CDU, con el 89%, los estudiantes representan el 25% y el Personal de Administración y Servicios, el 10%.

Precisamente ayer, el actual rector presentó oficialmente su candidatura. El salón de actos de la Facultad de Enfermería fue el escenario donde Francisco Ruiz hizo gala de su experiencia en la Universidad de Huelva: "Con el aval de más de 35 años de conocimiento de nuestra Universidad, doy este paso al frente desde el convencimiento de que nuestro equipo puede contribuir a su crecimiento, con nuevas ideas y proyectos", sentenció Ruiz sobre el por qué de su candidatura.

"Sentadas las principales bases de nuestra Universidad, los próximos años nos emplazan a la consecución de mayores logros a partir de objetivos y decisiones propias, definidos desde nuestra realidad presente y de lo que queremos ser". En este sentido, el candidato a rector señaló que son necesarios "conocimiento y audacia, tesón y esperanza, inteligencia y esfuerzo, generosidad y fortaleza, credibilidad y compromiso, visión de futuro y espíritu de servicio, valores todos que forman parte de nuestra comunidad universitaria y que han de marcar nuestra trayectoria. Es momento de estar Unid@s en una nueva etapa" que será precisamente el lema de su campaña

Francisco Ruiz también aprovechó la ocasión para presentar al equipo que lo acompañará si consigue continuar al frente de la institución. Para este nuevo periodo se realizarían modificaciones en los vicerrectorados existentes que quedan configurados de la siguiente manera:

Vicerrectorado de Profesorado y Política Académica, cuya responsable sería la profesora titular del Área de Filología Inglesa, Pilar Ron Vaz.

En el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica estaría al frente el catedrático del Área de Química Inorgánica Pedro José Pérez que revalidaría así el cargo que ocupa en el rectorado. El Vicerrectorado de Estudios e Internacionalización mantendría en su puesto la catedrática del Área de Filología Griega, María Regla Fernández.

El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Atención a la Comunidad Universitaria, también vería repetir su responsable: la profesora titular del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, Carmen Santín Vilariño.

De nueva creación sería el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Digital. El responsable sería el anterior vicerrector de Calidad y Planificación Estratégica el profesor titular del Área de Economía Financiera y Contabilidad, Francisco Aguado Correa.

Finalmente habría que contar con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social. Se trata de uno de nueva creación que busca mejorar la proyección exterior de la Universidad y para ello trabajará la profesora titular del Área de Ingeniería Química María del Carmen Sánchez Carrillo.

Otra de los candidatos a rector, María Antonia Peña, celebró ayer un encuentro con estudiantes en el Edificio Jacobo del Barco en el que la catedrática mantuvo un debate abierto con todos los presentes en el ánimo de incluir en su programa electoral las reivindicaciones de este sector de la comunidad universitaria.