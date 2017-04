La candidata a rectora María Antonia Peña exige un lenguaje inclusivo

La catedrática y candidata a rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña, ha remitido un escrito a la junta electoral de la Onubense pidiendo que durante todo el proceso que está dirigido a las elecciones del día 22 se haga uso de lenguaje inclusivo.

El escrito de Peña argumenta que "desde el inicio del proceso electoral hay una escasa o casi nula publicidad institucional, responsabilidad del equipo de gobierno actual, optando además por utilizar el género masculino únicamente para referirse a Elecciones a Rector, tal y como se muestra en el banner de la página web de la Universidad, en la página de la Secretaría General o en las partidas del censo electoral distribuidas".

Para la candidata a rectora, estas iniciativas van en contra el propio I Plan de Igualdad de la Universidad de Huelva. Esa es la razón por la que solicita que "se revise y corrija ese hecho tanto en los espacios y documentos pasados como en los futuros y se utilice un lenguaje inclusivo en el proceso electoral, haciendo especial referencia a Elecciones a Rector o Rectora, ya que la igualdad plena, al igual que la desigualdad, se alcanza en todos los planos incluyendo el lingüístico".

María Antonia Peña no entiende que en pleno siglo XXI "no se use un lenguaje inclusivo en las publicaciones y escritos de nuestra institución, siendo especialmente importante ya que la que suscribe participa como candidata en estas elecciones".